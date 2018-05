Czy przyjmować szefa do “znajomych”?

Bycie z szefem na “ty” to jedno. Jeśli zaprosi nas do grona swoich znajomych na portalu społecznościowym, sytuacja może się nieco skomplikować. Choć 1/4 badanych nie ma problemu z tym, żeby szef wiedział o ich życiu prywatnym, może to mieć i złe skutki…

W dzisiejszych czasach, kiedy trudno jest rozdzielić życie zawodowe od prywatnego – bo są i tacy, którzy tuż przed pójściem spać odpisują na służbowe maile – kontakty zawodowe zacierają się z tymi prywatnymi. Co zrobić, jeśli szef zaprosi nas do grona swoich znajomych na portalu społecznościowym? Wówczas rodzi się wątpliwość – czy oby na pewno chcemy, aby nasz przełożony wiedział o nas więcej, niż sami chcielibyśmy mu o sobie powiedzieć. Oczywiście można posegregować wirtualnych znajomych do tych bliższych i dalszych, by szef widział tylko część naszej aktywności.

26 proc. respondentów nie przeszkadza, gdy ich pracodawca lub bezpośredni przełożony ma dostęp do informacji zawartych na ich prywatnych profilach w mediach społecznościowych; 42 proc. pracodawców deklaruje, że utrzymuje z pracownikami relacje prywatne, a 55 proc. używa prywatnych profili social media do kontaktu z pracownikami – wynika z badania “Aktywni+ Praca w życiu, życie w pracy”.

“Co ciekawe, 66 proc. pracowników uważa, że to jest odpowiedzialność pracodawcy, żeby zachować balans między życiem prywatnym, a życiem zawodowym, czyli, żeby nie zakłócać czasu prywatnego swojemu pracownikowi. To samo potwierdziło 70 proc. pracodawców” – komentuje Katarzyna Merska z Gumtree, które przeprowadziło badanie.

Z drugiej strony, jak zauważa ekspertka, kiedy dochodzi do spraw, które są niecierpiące zwłoki i trzeba je załatwić właśnie w tym momencie, pracodawcom zdarza się korzystać z prywatnych profili. “Ponad połowa z nich oczekuje tego, że ich pracownicy będą dla nich dostępni, że będą się mogli z nimi skontaktować również w godzinach po zakończeniu pracy” – dodaje.

Jak się okazuje, to, czym pochwalimy się w sieci, a co zobaczy nasz szef, może wpłynąć na jego decyzje. “43 proc. pracodawców przyznaje, że widza o życiu prywatnym ich pracowników może mieć wpływ na ich decyzje menadżerskie, czyli na to, kto dostanie awans, kto dostanie podwyżkę. Choć powinniśmy kierować się tym, co się dzieje w pracy, jak widać, pracodawcom zdarza się przyznawać do tego, że biorą również pod uwagę sytuację prywatną swojego pracownika” – kwituje.