Bliskie związki z Polonią i pasja polityka

Etobicoke Centre to okręg w Toronto zamieszkiwany przez dużą liczbę Polaków. Od 2014 roku posłem ontaryjskim jest liberał Yvan Baker. Przedtem był właścicielem firmy konsultingowej, która pomagała kanadyjskim firmom w rozwoju i rozwiązywaniu problemów, a także wykładowcą w programie Master of Business Administration na York University. Jest zapalonym społecznikiem i od lat aktywnie zaangażowany jako wolontariusz w prace wielu organizacji społecznych. Otrzymał prestiżowe odznaczenie Queen’s Diamond Jubillee Medal. Ma tytuły MBA z Tuck School of Business at Dartmouth College i BBA z Schulich School of Business at York University. Yvan urodził się w Kanadzie, ale dziadkowie są z Ukrainy. Mówi płynnie po ukraińsku, który był jego pierwszym językiem. Odwiedza często Ukrainę i czuje się z nią głęboko związany. Działa cały czas na rzecz przywrócenia w Ukrainie demokracji i w tej oraz wielu innych sprawach blisko współpracuje z Polonią. Yvan Baker startuje znowu aby pozostać posłem w okręgu Etobicoke Centre na kolejną kadencję.

Małgorzata P. Bonikowska: Z czego jest Pan najbardziej dumny w swojej pracy posła?

Yvan Baker: Niektóre sprawy, którymi się zajmowałem, mają charakter lokalny, czyli są ważne dla społeczności mojego okręgu, a inne mają zasięg ogólnoontaryjski. W tej pierwszej kategorii jest na przykład moja bliska współpraca z lokalną społecznością, aby ocalić Silvercreek Public School dla dzieci specjalnej troski, którą kuratorium miało w planie sprzedać. W szkole są dwie organizacje, które zapewniają programy dla dzieci specjalnej troski i w razie sprzedania szkoły dzieci z nich korzystające pozostałyby bez ważnych dla nich programów.

M.P.B.: A jakie były przyczyny tego planu sprzedaży?

Y.B.: Finansowe.Kuratoriumbyło właścicielem dzierżawiącym szkołę tym dwom organizacjom i zamknięcie tej szkoły miało się odbyć w ramach pozbywania się przez kuratorium niektórych nieruchomości, które mają charakter, jak mówiono, “dodatkowy”. A przecież programy oferowane w tej szkole są absolutnie kluczowe dla tych dzieci. Dzięki wysiłkom, jakie poczyniłem wspólnie ze społecznością, odnieśliśmy sukces udało mi się przekonać rząd Ontario do kupienia tego budynku, aby nie trafił w ręce jakiegoś dewelopera. Z tego jestem bardzo dumny. Druga sprawa lokalna bardzo ważna to kwestia poprowadzenia kolejki LRT pod ziemią, w tunelu, pod ulicą Eglinton. Wszyscy mieszkańcy Etobicoke Centre wiedzą jak to jest istotne. Kilka la temu mer Toronto ogłosił, że chce zbudować LRT prowadzącą po szynach zbudowanych na środku ulicy Eglinton. A wszyscy wiemy jakie korki są na ulicy Eglinton już teraz, bez tej kolejki. Dodanie jej to zagrożenie nieustającym korkiem, jak na ulicy St. Clair. Stąd pomysł tunelu. Do tego tunel zapewniłby niezależność kolejki od ruchu ulicznego i ekonomicznie, jak wykazują eksperci, to też lepszy pomysł. Przekonywałem mera i uzyskałem jego zapewnienie, że przestudiuje tę opcję, czego przedtem w ogóle nie brał pod uwagę. I jeszcze jedno zarząd lotniska miał w planie zmiany lądowania samolotów, co spowodowałoby znacznie większy ruch lotniczy (i hałas) nad moim okręgiem. Walczyliśmy przeciwko temu ostro wspólnie z posłem federalnym Borysem Wrzesnewskym. I udało się zmienić decyzję zarządu lotniska, przynajmniej na 5 lat. To też ważne dokonanie, z którego jestem bardzo zadowolony.

Co do moich działań o zasięgu całej prowincji, parę lat temu zgłosiłem projekt, aby zdelegalizować sprzedaż pewnych towarów, które sprzedający roznosili po domach, np. urządzeń klimatyzacyjnych czy odkurzaczy. Ustawa została przyjęta czyli teraz nielegalne jest wciskanie komukolwiek czegokolwiek poprzez przychodzenie do jego domu. To chroni ludzi przed agresywnymi handlarzami. Jeżeli ktoś taki się pojawi, wystarczy zadzwonić do Consumer Protection Ontario, a firma taka będzie musiała zapłacić grzywnę, a konsument będzie mógł zachować wciskany mu sprzęt. Ochrona konsumentów jest mi bliska często słyszałam od wyborców, że są zmęczeni telefonami od firm tzw. telemarketingu, oferujących czyszczenie przewodów, często 5-6 dziennie. Przedstawiłem projekt, by zdelegalizować takie telefony i czeka on na dalsze procedowanie.

Sprawa szczegónie bliska memu sercu to seniorzy. W moim okręgu mieszka największy procent seniorów ze wszystkich okręgów w Ontario. Bardzo ważne jest dla mnie, aby wzmacniać system służby zdrowia, także dlatego, aby seniorzy mieli jak najlepszy dostęp do usług medycznych i dlatego rozbudowujemy dwa szpitale w moim okręgu Etobicoke General i Queensway Health Centre. Jestem bardzo zadowolony, że mój rząd objął programem bezpłatnych leków młodych ludzi, a teraz również seniorów, a ja sam starałem się o to, aby zwiększyć środki na opiekę nad ludźmi w ich domach (homecare).

M.P.B.: Porównując siebie z kandydatką PC, która jest Pana konkurentem w wyborach, jak Pam ocenia swoją kandydaturę w czym jest Pan lepszy?

Y.B.: Koncentruję się raczej na tym, co ja sam zrobiłem i co mogę dalej zaoferować. Mam na swoim koncie cztery lata ciężkiej pracy, dużo doświadczenia i konkretne rezultaty, które udało mi się osiągnąć. Druga sprawa to moje przygotowanie i ważne doświadczenia zanim zostałem posłem pracowałem dla ogromnej firmy konsultingowej, a potem miałem swoją własną konsultingową firmę i doradzałem wielkim firmom jak podejmować ważne decyzje i wprowadzać niezbędne zmiany oraz jak rozwiązywać skomplikowane problemy. I jeszcze jeden fragment mojej profesjonalnej historii wykładałem biznes na kursach MBA na uniwersytecie York. To są umiejętności bardzo przydatne kiedy działa się w polityce byłem więc bardzo aktywny w doradzaniu mojemu rządowi jak wydawać pieniądze podatnika w sposób rozsądny i korzystny dla nas wszystkich.

M.P.B.: Jeszcze jak wiem pracował Pan w banku na początku. W zakończonej właśnie kadencji był Pan asystentem ministra finansów. Czy może Pan zatem, jako specjalista od finansów, wyjaśnić dlaczego w krytyka wobec polityki finansowej rządu liberalnego jest niesłuszna.

Y.B.: Nasz rząd obiecał zbilansowanie budżetu. I przez ostatnie lata byłem jedną z osób, które pracowały bardzo ciężko, aby do tego doprowadzić. I tak w roku 2017/2018 mieliśmy nadwyżkę 600 mln dolarów. Jednym z powodów było to, że gospodarka działała bardzo dobrze, ale także przejrzeliśmy każdy resort aby sprawdzić, czy możemy osiągać lepsze rezultaty wydając tyle ile wydajemy, albo wydając mniej. I znaleźliśmy szereg oszczędności i osiągnęliśmy nadwyżkę. I jeżeli spojrzymy na ostatnie kilka budżetów, szczególnie przedostatni widać, że cały czas, nie tylko teraz przed wyborami, inwestowaliśmy coraz większe pieniądze w ważne dla ludzi dziedziny służbę zdrowia i edukację. W przedostatnimbudżeciena przykład była dodatkowa kwota 7 mld dolarów przeznaczona na służbę zdrowia, szpitale, opiekę nad ludźmi w ich domach. Ale ponieważ zbliżamy się do wyborów, wszystko co pojawiło się w tegorocznym budżecie cieszy się znacznie większym zainteresowaniem. Ale inwestowaliśmy w te dziedziny zawsze, co roku. I kolejna sprawa dług. Dług rośnie kiedy jest deficyt i kiedy rząd inwestuje w infrastrukturę czyli komunikację, szpitale, szkoły, drogi. Nawet gdybyśmy zbilansowali budżet, czego w tym roku i przez kilka kolejnych lat nie przewidujemy, dług i tak by rósł, ponieważ konieczne są inwestycje w dziedzinie infrastruktury, bo jest to konieczne dla ekonomii i ludzi. A o długu nie można mówić w samych liczbach wszyscy specjaliści wiedzą, że trzeba o tym mówić inaczej: jaki jest dług w relacji do naszej gospodarki, czyli tzw. “debt to GDP”. W Ontario wynosi 37-38 proc. i ostatnio spadał. Jest on niższy niż w innych kanadyjskich prowincjach i w większości krajów rozwiniętych na świecie. W USA wynosi on 105 procent! Podobne wysoki jest w Japonii. Nasz wskaźnik nie budzi niepokoju w agencjach ratingowych czy wśród ekonomistów. Lepiej byłoby aby był niższy, ale jednocześnie trzeba stwierdzić, że nasza sytuacja finansowa jest zdrowa i dobra. Dlatego Moody’s i inne firmy nie obniżyły naszego ratingu, czyli nie będziemy płacić więcej za zaciągnięte kredyty.

M.P.B.: Skąd nagle zapowiedź 6 lat deficytów? Rok temu tego nie zapowiadaliście.

Y.B.: Rozmawiając z ludźmi słyszeliśmy, że ludzie chcą poprawy dalszej służby zdrowia, edukacji, infrastruktury. Nie można zaprzestać inwestycji, bo może teraz nie być deficytu, ale niedofinansowanie tych sektorów będzie miało fatalne skutki na długo. Więc podjęliśmy decyzję, że trzeba inwestować.

M.P.B.: Jest Pan bardzo blisko Polonii, zawsze obecny jest Pan na wydarzeniach ważnych dla Polonii. Ostatnio złożył Pan wniosek w legislaturze, aby uznano Katyń za ludobójstwo.

Y.B.: Tak, mam bardzo bliskie kontakty z Polonią, współpracując z nią w wielu inicjatywach. Dużo się dowiedziałem o tym, co jest ważne dla Polonii. Bardzo często pojawiał się temat zbrodni katyńskiej to głęboka historyczna rana dla Polaków i Polonii więc dlatego postanowiłem się tym zająć. Moja mama była Ukrainką z pochodzenia, a moi dziadkowie ucierpieli z ręki Stalina I NKWD, jak Polacy. Przeżyli Wielki Głód. Trzej bracia mamy zostali zabici przez NKWD. Dlatego dla mnie Katyń ma też wymiar osobisty moja rodzina ucierpiała od tego samego reżimu. Katyń to tragedia dla Polaków, także dlatego, że przez długie lata był wyciszany i zakłamywany. Stąd mój wniosek aby oddać hołd ofiarom, aby wyedukować ludzi i aby prawda stała się znana.

M.P.B.: Co zrobił rząd liberalny, z czego jest Pan dumny?

Y.B.: Jest tego dużo. Wzmocniliśmy ekonomię, która ma bardzo wysoki wskaźnik rozwoju i najniższe bezrobocie (5,5%) od prawie 20 lat. Wspaniałe jest wzmacnianie systemu edukacji także wyższej, aby bardziej reagowała na rynek pracy. Wprowadziliśmy kluczowe zmiany w systemie finansowania studiów studenci z rodzin o niskich dochodach studiują za darmo, a nieco bogatsi otrzymują ranty pomoc w pokryciu kosztów studiów. W służbie zdrowia ludzie mają dostęp do lekarzy rodzinnych, krócej oczekują na zabiegi, wizyty u specjalistów, mają lepszy dostęp do lekarzy, więcej godzin opieki w domu, 50 proc. Ontaryjczyków będzie miało leki za darmo.

M.P.B.: Co martwi Pana gdy myśli Pan o zwycięstwie konserwatystów?

Y.B.: Doug Ford to cięcia programów i usług, nie ma innej możliwości, a do tego sam zapowiada obniżenie podatków biznesowych, czyli będzie jeszcze mniej wpływów do kasy prowincji, z której finansuje się najważniejsze dziedziny dla ludzi służbę zdrowia i edukację. To one stanowią główne wydatki rządu, więc tu Ford będzie ciął.

Małgorzata P. Bonikowska