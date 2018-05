Bliscy jeńców w Donbasie liczą na pomoc PE

Bliscy jeńców z Donbasu i więzionych w Rosji obywateli Ukrainy oczekują, że Parlament Europejski pomoże w ich uwolnieniu. Taką nadzieję wyrażali po powrocie z Brukseli, gdzie na zaproszenie polskich europosłów opowiadali o swej walce o odzyskanie mężów, matek i synów.

Przedstawiciele rodzin znajdujących się w niewoli Ukraińców podsumowali w czwartek podróż do Brukseli w ambasadzie Polski w Kijowie. Ocenili, że konferencja, na której tam wystąpili, pozwoliła wielu jej zachodnim uczestnikom “otworzyć oczy” na wydarzenia na wschodzie Ukrainy.

“Zostaliśmy przyjęci bardzo dobrze. Wierzę, że nasz przyjazd otworzy oczy ludziom, którzy nie rozumieją do końca, czym jest Rosja i budowany przez nią »ruski mir« (rosyjski świat) i do czego może on doprowadzić. Mam nadzieję, że to pomoże, żeby nasi bliscy do nas powrócili” – powiedział PAP Ihor Hryb, ojciec porwanego na Białorusi i znajdującego się w areszcie w Rosji 19- letniego Pawła Hryba.

Wiktoria Iwanczuk, której mąż przetrzymywany jest przez separatystów od 2017 roku, chciałaby zobaczyć realne wyniki ich wyjazdu. “Sądzę, że był on bardzo dobry. Na spotkaniu z nami było dużo ludzi i sądzę, że ich wpływy doprowadzą do jakichś efektów. Chcemy, żeby na świecie nam pomagano, żeby wyciągnięto do nas pomocną dłoń, jak uczyniła to Polska” – powiedziała.

Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło relacjonował, że konferencja zgromadziła przedstawicieli praktycznie wszystkich frakcji PE, a jej gościem honorowym był zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego Filaret.

“To chyba pomogło uprzytomnić ludziom, którzy tam przyszli, że na wschodniej Ukrainie toczy się wojna, giną ludzie i łamane są podstawowe prawa człowieka i cywilizowane zasady. Była mowa o zabijaniu, torturach i cierpieniach, które nie dotyczą tylko żołnierzy, ale również osób cywilnych” – mówił. Rodziny ukraińskich jeńców zostały zaproszone do Brukseli przez europosłów PiS Annę Fotygę i Kosmę Złotowskiego. W środę uczestniczyły w zorganizowanej przez nich konferencji “Ludzki koszt rosyjskiej agresji na Ukrainie. Świadectwa uprowadzeń, tortur i morderstw”.

Z Kijowa

Jarosław Junko