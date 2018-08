A gdyby tak… (felieton wyborczy)

Jeśli chcemy zmian, do wyboru mamy z jednej strony partię, która przygotowała swój program po wielomiesięcznych konsultacjach i sprawdzeniu przez ekonomistów niezwiązanych z tą partią, a z drugiej strony partię, która również poświęciła wiele miesięcy na przygotowanie swojego programu, a następnie go z hukiem… wyrzuciła do kosza. Wyrzuciła razem ze swoim liderem. Liczą, że w wyborach wystarczą slogany i obietnice. Może mają rację. Wyborcy chcą im wierzyć.

To jest demokracja. Rząd ma reprezentować wyborców, realizować ich marzenia. Rządzi się nie gospodarką, tylko ludźmi. To ludzie głosują. Większości ludzi nie interesują statystyki o bezrobociu, inflacji czy zagranicznych inwestorach. Większość wyborców interesuje czy będzie ich stać wakacje w tym roku, takie, na których można zrobić zdjęcia do pokazania na Facebooku. Chcą wierzyć, że ich życie będzie lepsze. Lepsze od poprzednich wakacji, lepsze od zdjęć Facebookowych “przyjaciół”.

Doświadczenie pokazuje, że wyborcy tylko pozornie głosują “za” jakąś określoną partią. Głosujemy przeciwko. W tych wyborachjestwiadomoprzeciwkoktórej partii będą głosować obywatele prowincji.

Więc co tam liczby, statystyki, fakty, prawda i kłamstwa. Decyzje podejmujemy emocjonalnie. Już nie jest ważne czy rzeczywiście koszt energii jest w Ontario najwyższy (bo nie jest), nieważne czy rzeczywiście podatki odstraszają inwestorów (Ontario przyciąga najwięcej inwestorów po Kalifornii). Ludzie wierzą w to, w co chcą uwierzyć.

Wyborcy powtarzają, że już gorzej być nie może, więc każda zmiana będzie na lepsze. Czy partia, w której 29 kandydatów zapłaciło po 20 tysięcy dolarów każdy za dostęp do skradzionych danych personalnych po to tylko żeby następnie sfałszować wewnętrzne wybory, zasługuje na zaufanie, na naszą wiarę, że oni mogą lepiej?

Wybieramy więc pomiędzy liderem i partią, w której obietnice nie da się wierzyć, bo po prostu nic w nich się nie zgadza (ale przecież i tak nikt nie wierzy politykom, prawda?) a liderem i partią, której program zgadza się na papierze (przynajmniej na pierwszy rzut oka), tylko nikt nie wierzy w kompetencję tej grupy polityków. Kogo więc wolimy? Sprytnych krętaczy, czy szczerych nieudaczników?

Specjalnie staram się pomijać nazwy partii. Nie zamierzam przekonywać nikogo na jaką partię ma głosować ale staram się namawiać na głosowanie świadome. Namawiam na chwilę zastanowienia się co Twoim zdaniem, Czytelniku, jest ważne dla Ciebie w tej prowincji i która partia daje Ci największe szanse na realizację tych Twoich celów. Jeżeli zależy Ci na zmniejszeniu zadłużenia prowincji, to czy obietnice zwiększenia wydatków i zmniejszenia podatków naprawdę prowadzą w tym kierunku? Program której partii planuje najniższe zadłużenie? Odpowiedź na to pytanie może być bardzo zaskakująca. Proponuję sprawdzić.