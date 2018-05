Co z cenami nieruchomości?

Ceny nieruchomości już od miesiąca marca wykazują tendencje wzrostu, spowodowane wcześniejszymi doniesieniami o bardziej dynamicznym rynku w drugiej polowie roku 2018. A więc uśredniona cena w tzw. Wielkim Toronto, do którego zaliczane są okoliczne miejscowości, wyniosła prawie 785 tysięcy dolarów w marcu br. Stanowiło to około 14- procentowy spadek ceny w porównaniu do wyjątkowo wyśrubowanych cen z marca ubiegłego roku. Już później, od maja, ceny zaczęły nieco spadać.

Statystycznie, średnia cena w marcu br. Była wyższa od ceny lutowej o prawie 22 procent, co było poprzedzone już wcześniejszym wzrostem cen od początku tego roku. To już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy ceny wciąż idą w górę. Oczywiście, na początku roku zanotowaliśmy pewne “wstrzymanie oddechu”, jak to niektórzy oceniają, głównie spowodowane ogłoszeniami rządowych działań, ograniczających dostęp do pożyczanych środków. Oczywiście, jeśli spojrzymy z boku, jedynie na liczby, to te pokazują nam straszny obraz rynku nieruchomości. Rynek jest bardzo słaby. Lecz jeśli przyjrzymy się dokładnie samym cenom nieruchomości, to są one stabilne, wcale nie spadają, jak to się ogólnie twierdzi.

Na dane sprzedaży z okolic Toronto, oraz statystyczny spadek cen, duży wpływ miał dużo mniejszy udział w rynku sprzedanych domów wolnostojących powyżej 2 milionów dolarów, a ściśle o ponad połowę, co znacznie obniżyło średnia uzyskanej ceny. A więc ceny były stabilne, lecz ilość dokonywanych transakcji spadła: co jest efektem podejścia do rynku zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Według ogłoszonych danych, ogolna sprzedaż w marcu br. wyniosła 7228 nieruchomości, co stanowi 40-procentowy spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy dokonano 11.954 transakcje w miesiącu marcu 2017 roku. Sprzedaż nieruchomości wolnostojących spadła o 46 procent, natomiast mieszkań w apartamentowcach o 33 procent. Według opinii specjalistów bankowych, oczywiście na obecna sytuacje ma duży wpływ ogólny trend spowodowany oczekiwaniami kupujących, którzy wreszcie przebudza się z obecnego letargu, lecz może to zająć trochę więcej czasu. Większość z kupujących czeka obecnie na dobrą okazję, która jakoś nie następuje, a więc muszą się przystosować do obecnej sytuacji. Niektórym po prostu zabiera więcej czasu na adaptacje do nowych warunków.

Mimo słabszego rynku ogólnie, jest wiele oznak pozytywnych, przykładem niech będzie chociażby rynek sprzedaży kondominiów: tu ceny, zwłaszcza w Toronto hulają jak zwariowane, dalej odnotowujemy wielokrotność ofert. Co prawda na wysokość cen duży wpływ ma znacznie ograniczona podaż. Otóż średnie mieszkanie w Toronto sprzedano za kwotę 551 tysięcy dolarów kanadyjskich, a więc ponad 6 procent niż w roku ubiegłym, dla porównania cena domu wolnostojącego spadła o 17 procent, natomiast cena bliźniaków spadła o 9 procent.

Oczywiście największy ruch jest w nieruchomościach o najniższych cenach: to bowiem ten rodzaj jest najbardziej dostępny dla pierwszo-kupujących. Być może, sprzedaż apartamentów spowoduje większe zainteresowanie sprzedających nieruchomościami większymi, co powinno ożywić rynek właśnie z gatunku szeregowców oraz bliźniaków. Po pewnym zastoju, klienci zobaczą, że wreszcie ceny zaczynają się5ustatkowywać, co powinno doprowadzić do większego ruchu i większego zainteresowania kupnem, co może pociągnąć za sobą również większą podaż na rynku.

