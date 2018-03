Złote chwile dla intelektu

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Organ nieużywany zamiera. To powszechnie znana prawda z dziedziny fizjologii człowieka. Jeśli z jakiegoś powodu mamy unieruchomione kończyny, tracą one masę mięśniową, elastyczność, a nawet zdolność ruchu; dopiero rehabilitacja przywraca je do normalnego życia. Jeśli chce się wzmocnić pracę jednego oka, zasłania się drugie. Nie inaczej jest też z naszym mózgiem.

Przez lata sądzono, że wraz z wiekiem mózg ulega pewnemu rozpadowi, że trudniej jest zapamiętywać wszelkie informacje i uczyć się, że pamięć świeża i inne procesy poznawcze obniżają swój poziom działania. Być może działo się tak właśnie ze względu na styl życia większości starszych ludzi, którzy nie stymulowali swojego mózgu trudniejszymi zadaniami do wykonania, a żyjąc w przekonaniu, że “starych drzew się nie przesadza”, nie osiedlali się w nowych miejscach i nie podejmowali wcześniej nieznanych aktywności. Rzeczywistość była znana, przewidywalna, a realia stosunkowo łatwe do radzenia sobie z nimi w wymiarze intelektualnym.

Życie, które w zasadzie nie wymagało specjalnego wysiłku ze strony mózgu, a już na pewno nie zmuszało go do rozwoju, powodowało, że mózg się “zwijał”. Tak to bowiem jest, że jeśli się nie rozwijamy, to się zwijamy czyli pomału wycofujemy z życia. Zadziwia mnie jedynie to, że nie brano pod uwagę faktu, iż wiele starszych osób funkcjonowało wciąż znakomicie, a nawet po sześćdziesiątce czy siedemdziesiątce tworzyli dzieła swojego życia. Skoro bowiem mogą tak funkcjonować jakieś osoby, znaczy to, że każdy człowiek ma potencjał ciągłego rozwoju intelektualnego.

Dziś już tylko nieliczni opowiadają bajki o kurczącym się z wiekiem obszarze intelektualnym, o spadku zdolności zapamiętywania i uczenia się. Wiadomo, że właściwie odżywiony mózg nie tylko funkcjonuje w tych zakresach dobrze, ale często lepiej niż wcześniej. Dobremu zapamiętywaniu sprzyja lepsza znajomość siebie, która pozwala stosować mnemotechniki, które najlepiej służą danej osobie a uczeniu – fakt, że nowe informacje wkłada się w powstałą w ciągu życia siatkę poznawczą.

Niestety nie każdy to wie i powtarza różne zdania, że ponieważ się starzeje to zapomina, nie pamięta czy ma kłopoty z uczeniem się. Ludzie powołują się (jakże niepotrzebnie) nie tylko na swój wiek ale także na sklerozę lub ładniej – na miażdżycę. W taki sposób nie tylko utrwalają w swojej świadomości (i podświadomości) nieprawdę o własnych możliwościach ale również afirmują właśnie brak pamięci i degenerację mózgu. Afirmują czyli potwierdzają, a w zasadzie… zapraszają.

Tymczasem człowiek właściwie i całościowo zadbany może znakomicie funkcjonować – również intelektualnie – do późnych lat, do końca życia. Mózg zresztą pełni istotną rolę przy długości życia. “Złote chwile dla intelektu”, czyli właściwa troska o życie umysłowe, mogą się odbywać na wiele różnych sposobów, muszą one jednak mieć wspólne cechy: dotyczyć poznawania nowego, trudniejszego, wymagać myślenia na wyższym niż normalnie poziomie, sięgania po jakąś dodatkową wiedzę. Troska o intelekt to dostarczanie mu pożywienia intelektualnego wymagającego nieco wysiłku. Krzyżówki, sudoku, puzzle słowne (najlepiej w innym niż ojczysty języku), udział w zespołach teatralnych (konieczność uczenia się roli), pomoc dzieciom i wnukom w przygotowywaniu się do lekcji, czytanie nieco trudniejszych pozycji, zwłaszcza popularnonaukowych, dyskusje, a także świadome podróżowanie, gdzie poznaje się wciąż nowe rzeczy to wszystko formy, które mogą być wykorzystywane w codziennych i niecodziennych (jak podróże) “złotych chwilach”.

Ważna jest również współpraca z innymi obszarami ludzkiego funkcjonowania, choćby z ciałem czy emocjami. Jeśli chodzi o ciało to w ramach właściwej troski istotne jest dobre odżywienie. Mózg potrzebuje kwasów tłuszczowych omega 3 zarówno w formie jedzenia, jak i czasem w formie suplementacji. Równie korzystny jest dla mózgu żen szeń oraz miłorząb, które wpływają na lepsze ukrwienie. Nie sposób przecenić powietrza, czyli odpowiedniego dotlenienia mózgu oraz czasu relaksu – snu ale także spokojnego siedzenia w ciszy. Zbyt intensywna i długotrwała aktywność każdego z nas nie jest dla mózgu dobra. Potrzebne są momenty relaksu. Pamiętać muszą o tym szczególnie osoby kochające swoją pracę, gotowe spędzać na niej długie godziny, czasem dnie. Trzeba sobie wtedy wręcz narzucić odpoczynek, najlepiej w formie snu i aktywności fizycznej na powietrzu. Przerwy we wszelkiej pracy koncepcyjnej potrzebne są również dla ułożenia się przyswajanych informacji czy hipotez stawianych przy rozwiązywaniu różnych problemów. Znakomicie ilustruje to sytuacja, kiedy wieczorem odkładamy jakieś zadanie, na przykład puzzel słowny, którego nie możemy rozwiązać, a następnego dnia kiedy tylko na niego spojrzymy brakujące wyrazy układają nam się jakby same. Kiedy my spaliśmy, nasza podświadomość wciąż pracowała nad tym zagadnieniem… ale na szczęście taka praca nas nie męczy.

Złote chwile potrzebne są nie tylko dla naszego znakomitego intelektualnego funkcjonowania ale także dla zwykłej higieny mózgu. Potrzebuje ich także nasza świadomość do tego, by wiedzieć, że doceniamy siebie, szanujemy otrzymane dary i właściwie się o nie troszczymy. To wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, co również zwiększa synergię pracy całego organizmu.