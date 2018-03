Wyjątkowy pionierski banknot

W czwartek w Dniu Kobiet na ceremonii w Halifaxie odbyła się inauguracja nowego dziesięciodolarowego banknotu. Dokonał tego minister finansów Bill Morneau i dyrektor Bank of Canada Stephen Poloz.

Jest to szczególny banknot z wielu powodów. To pierwszy banknot pionowy, ma kolor fioletowy i jest jednym z serii banknotów zrobionych z polimeru ale przede wszystkim jest na nim portret czarnoskórej kobiety. Jest to pierwsza czarnoskóra osoba na banknotach kanadyjskich, a także pierwsza kobieta poza królową Elżbietą II.

Na awersie jest historyczna mapa północnej części Halifaxu, a na rewersie Canadian Museum of Human Rights w Winnipegu. Tą kobietą jest Viola Desmond, Murzynka znana jest z tego, że w 1946 roku, a więc prawie dziesięć lat wcześniej niż Rosa Park w Alabamie, odmówiła zastosowania się do nakazu segregacji rasowej. Nie zgodziła się opuścić sektora tylko dla białych w kinie w Nowej Szkocji. Jej akcja odegrała ogromną rolę w ruchu na rzecz praw człowieka w Kanadzie. Dużo osób nie zdaje sobie z tego, że w Nowej Szkocji panowała segregacja rasowa i systemowa dyskryminacja.

Przez prawie pół wieku nikt tej historii nie znał ale ostatnio przypomniano o niej ponieważ Viola Desmond znalazła się na znaczku, a także jej imieniem i nazwiskiem nazwany jest prom w porcie w Halifaxie. Są także plany aby park w Toronto i ulice w Montrealu i Halifaxie zostały nazwane jej nazwiskiem. Obserwatorzy tego czwartkowego wydarzenia powiedzieli, że jest to bardzo ważny krok na drodze do uznania wkładu ludności czarnoskórej w rozwój Kanady. Ciekawe jest to, jak powiedział jeden z profesorów badań nad historią i dziedzictwem ludności czarnoskórej, że wiemy więcej o Amerykance Rosie Park niż o Violi Desmond, tak jak wiemy więcej o Martinie Lutherze Kingu niż o W. P. Olivierze. Doktor William Perry Olivier był rzecznikiem sprawiedliwości społecznej. Być może właśnie teraz ten nowy banknot zmieni trochę tę historię.

Historia Desmond rozpoczęła się 71 lat temu – była ona kosmetyczką, a także bizneswoman, która mieszkała na północnych obrzeżach Halifaxu i sprzedawała swoją własną linię kosmetyków. Jechała do Sydney w Nowej Szkocji, kiedy zepsuł się jej samochód. Ponieważ musiała zostać w miejscowości New Glasgow na noc postanowiła pójść do kina. Okazało się, że w kinie obowiązuje segregacja rasowa i cały dół kina był przeznaczony dla białych widzów, a czarnoskórzy widzowie musieli korzystać z balkonu. Ponieważ Desmond miała wadę wzroku powiedziała, że nie zamierza ruszać się ze swojego miejsca. Została wyciągnięta z kina przez policję, aresztowana i uwięziona na 12 godzin, a także ukarana mandatem.

63 lata zabrało władzom Nowej Szkocji aby wystosować przeprosiny w stosunku do Violi Desmond, która zmarła w 1965 roku. W związku z tym były to już przeprosiny pośmiertne.