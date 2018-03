Tradycyjnie czy nowocześnie? Zdrowiej!

Nowoczesna Daria Ładocha z wiernym tradycji Karolem Okrasą połączyli siły i doszli do wniosku, że nie ważne jak – ważne, żeby jeść zdrowiej. Owocem ich współpracy jest książka. “Świadome gotowanie polega na tym, że wiemy, z czego robimy, co i jak” – mówi Okrasa.

Jak przyznaje w rozmowie z PAP Life Daria Ładocha – blogerka kulinarna, autorka książek kucharskich oraz trener żywieniowy – nie ważne, czy jesteśmy zwolennikami kuchni tradycyjnej, czy nowoczesnej – ważne, by jeść zdrowiej.

“Dla mnie nowoczesność i tak wypływa z tradycji. Potrawy staram się unowocześniać udoskonalając je o produkty, które już są dostępne – egzotyczne również – i też trochę odchudzając dania staropolskie ze względu na to, że dawna kuchnia staropolska, dziś jest dla nas za ciężka – podróżujemy klimatyzowanymi samochodami, samolotami, w domu mamy ogrzewanie, więc nie potrzebujemy tak tłustych, treściwych potraw” – tłumaczy. Z kolei Karol Okrasa zauważa, że zarówno tradycyjnie, jak i nowocześnie można jeść smacznie, ciekawie i zdrowo.

Zdaniem Okrasy, aby “uzdrowić” tradycyjne dania trzeba wrócić do starych przepisów, popatrzeć, jak kiedyś się gotowało. “Kiedyś ta kuchnia była bardzo dopasowana do mijających pór roku, ludzie jedli to, co było dostępne i potrafili to konserwować. Te przejawy na różne mody żywieniowe już kiedyś były. Także powrót do mądrości naszych przodków wyjdzie nam na dobre i wcale nie będzie czymś przewrotnym – tzn. w naszych umysłach będzie, ale to znowu jest dowód na to, że my do końca tej kuchni polskiej nie znamy, staramy się ją odkrywać i dobrze, bo ona ciągle potrafi nas zaskakiwać. To powoduje, że będąc ciekawymi świata cały czas możemy być przywiązani do tradycji i cały czas to będzie coś nowego, współcześnie nowego i przy okazji smacznego” – mówi i dodaje, że chcąc jeść zdrowo, ważny jest też umiar w jedzeniu, liczba posiłków czy ilość warzyw i mięsa.

Owocem tych przekonań Ładochy i Okrasy jest książka “Jeść zdrowiej”, która powstała we współpracy z dietetyk Hanną Stolińską-Fiedorowicz.