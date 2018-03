Stargard, do niedawna Szczeciński

Stargard obok Szczebrzeszyna, Zamościa, Lublina to też moje miasto, choć oddalone od mej wioski w której się urodziłem, o prawie 1000 km. Tu mieszkała moja siostra, a u niej matka przez kilkadziesiąt lat, tu prawie co roku spędzałem wakacje będąc uczniem szkoły średniej i w czasie studiów uniwersyteckich.

Mało znany Stargard

W Polsce jest dużo ciekawych zabytków architektonicznych mało znanych Polakom. Niektóre to prawdziwe perełki. Taką perłą, nie w pełni doskonałą, bo piękne zabytki przeszłość wymieszane są tu z ponurymi socrealistycznymi budowlami, jest Stargard. Mógłbym się założyć, że nawet jeden procent Polaków nie widziało tego miasta, może niektórzy tylko przejeżdżali przez nie, jako że jest to ważny węzeł kolejowy, gdzie pociągi ze Szczecina rozjeżdzają się w stronę Poznania, Gdańska i przez Piłę do Warszawy. To także ważny węzeł drogowy. Jest to jedno z największych polskich miast, które miało doczepione do swej nazwy nazwę innego miasta. Chodziło o to, by poczta nie myliła go ze Starogardem położonym w sąsiednim województwie. Ten doczep denerwował wielu mieszkańców miasta: były petycje do odpowiedniego ministerstwa w Warszawie, by skreśliło ten upokarzający doczep i po wielu latach doczekano się decyzji od niedawna to tylko Stargard, a nie Stargard Szczeciński.

Jest ładnie położony w dolinie pyrzycko-stargardzkiej, płynie przezeń urocza leniwa rzeczka Ina, kiedyś ważny szlak wodny do morza, na obrzeżach miasta jest Miedwie, piąte co do wielkości jezioro Polski (36,7 km kw.), tak czyste, że Szczecin ma w nim ujęcie wody pitnej. Kilkanaście kilometrów od Stargardu zaczyna się Puszcza Goleniowska, a nieco dalej bardzo urozmaicony terenowo Iński Park Krajoznawczy.

Wczesna historia miasta

Miasto to, jak zresztą wiele innych, ma swoją duszę, a by w nią zajrzeć, trzeba chociaż pobieżnie poznać jego dzieje. Już w VIII wieku była na tym terenie obronna osada, a wiek później na wyspie opasanej ramionami rzeki Iny znajdował się gród i podgrodzie. Ważnym wiekiem w jego historii jest wiek XIII. Wtedy właśnie gród dostał na mocy dwóch aktów lokacyjnych przywileje miejskie. Pod koniec wieku zburzono gród, zbudowano miasto, wytyczono rynek i siatkę ulic i zaczęto otaczać go murami.

Akty lokacyjne nadały miastu prawa do stworzenia samorządu, przywileje handlowe, prawo nawigacji przez Inę do Odry i do morza, grunt pod budowę (1000 łanów), a także 15 wiosek jako jedno ze źródeł dochodu. Wyjaśniam, że w owych czasach znane były łany o różnych rozmiarach, jedne zbliżone do 17 hektarów inne do 25 a więc darowizna ziemska była w granicach albo około 170, albo 250 kilometrów kwadratowych. Głównym jednak źródłem bogacenia i rozwoju miasta stał się handel morski. Miasto dorabiało sobie także na opłatach celnych, opłatach skarbowych, z dochodów z używania dróg, na aptece, łaźni, wagach, młynie, mennicy, z tkactwa, browarnictwa, mydlarni, oraz z produkcji napojów alkoholowych. Stargard nobilitowały sprowadzone tu dwa zakony: augustianów i słynny zakon krzyżowy joannitów. Ważnym przy

wilejem było prawo zakładania cechów i gildii. W okresie rozkwitu Stargardu było ich około trzydziestu. Cechy to zrzeszenia rzemieślników jednego zawodu dla wzajemnej pomocy i kontroli rynku w swej specjalności, gildie to początkowo zrzeszenia o charakterze politycznym, społecznym lub religijnym, potem stowarzyszenia większej grupy kupców. Być mistrzem cechu czy gildii to nie tylko dobrobyt, ale i wielki honor. Należeli oni do rady miejskiej, podejmowali ważne decyzje dotyczące całego miasta, organizowali swych podopiecznych w drużyny do napadu na sąsiadów lub do obrony przed napadami. Mistrzem mógł być tylko rodowity stargardczanin i to z prawego łoża. Gdy ten umarł, największe szanse na zastępcę miał ten rzemieślnik czy kupiec który poślubił jego żonę, w drugiej kolejności córkę. Można sobie wyobrazić, że co ambitniejsi żyli w celibacie, bo nuż przydarzy się tak intratny ożenek z wdową lub jej córką.

Rozwój miasta

W XIV wieku Stargard, razem z 17 innymi miastami Pomorza, wchodzi w skład Hanzy. To stowarzyszenie miast przeważnie nadmorskich, znad Bałtyku i Morza Północnego. W czasie swego rozkwitu to potężna organizacja około 160 miast, wydająca i wygrywająca wojny nawet z całymi państwami. Po takiej właśnie wojnie z Danią w latach 1360 do 1370 Hanza stała się prawdziwą potęga nie tylko gospodarczą, bo kontrolowała handel i produkcję materialną północnej Europy, ale i polityczną, i tak aż do klęski swej floty w 1533 r.

Wiek XV i XVI to okres ciągłego rozwoju miasta. Stargard staje się nawet na okres kilkudziesięciu lat stolicą Księstwa Pomorskiego, ze wszystkimi przywilejami stolicy, nawet akademią, czyli szkołą studiów wyższych. Równocześnie umacnia swoją obronność, bo ciągle trzeba walczyć o zachowanie swych przywilejów handlowych ze Szczecinem i Stralsundem. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt kilometrów od niego znajdowała się granica pazernej Marchii Brandenburskiej, przerodzonej później w Państwo Pruskie, przed którą trzeba się było bronić. Stargardowi wiele miast zazdrościło zabezpieczenia obronnego. Całe miasto otaczał mur 2260 metrów długi, wysoki na 8 metrów, 1,5 m. gruby. Przy nim znajdowały się 4 solidne bramy, 45 czatowni, 9 baszt, 4 furty w murach i potężny arsenał wewnątrz tych murów. Mury były otoczone fosą, potem potężnym wałem i następną fosą. W XVI w. dobudowano 4 półokrągłe półbaszty doczepione do murów i wychodzące poza mury, zwane basteje. Były one zaopatrzone w baterie ognia karabinowego i artyleryjskiego.

Powolny upadek miasta

Początek wieku XVII to wyniszczająca prawie całą Europę Wojna Trzydziestoletnia (16181648). Zaczęła się jako rozprawa cesarza Austrii z niepokornymi katolickimi książętami germańskimi. Do wojny dołączyły Francja, Anglia, Hiszpania i kilka innych krajów. Nowymi graczami o hegemonię w Europie stali się Szwedzi. Oni to pod wodzą jednego z największych awanturników na tronie, Gustawa II Adolfa, stali się teraz głównymi burzycielami ładu europejskiego. Stargard zdobyli z pomocą zaprzyjaźnionych Francuzów, utopili we krwi i spalili, by go później oddać Brandenburgii. Nieszczęścia dopełniła zaraza. I tak w pierwszym roku wojny Stargard miał 12 tys. mieszkańców, w roku 1640 dziesięć razy mniej. Miasto nigdy nie podźwignęło się w pełni z tej klęski. Będąc po rozbiorach Polski w środku wojowniczego państwa pruskiego niepotrzebne już były mu mury. Zaczęto rozwalać wszystko to, co się łatwiej dało zniszczyć i stworzono na tych terenach planty podobne do krakowskich. W 1945 r. miasto w połowie zostało zbombardowane, a jego starówka w całości. Odradzało się z ruin dość długo, bo leżało na tak zwanych terenach odzyskanych, wielu wierzyło, że Niemcy odbiorą je Polsce, nie warto więc było w nie inwestować. W czasie okupacji sowieckiej władcy Polski i województw dbali o to, by dobrze się tu czuli Rosjanie w swoich koszarach i wielu domach zajętych w mieście, na infrastrukturę służącą polskiej populacji nie wystarczało często funduszy. Już pod koniec “niewoli sowieckiej”, po wyzwoleniu Polski spod kurateli “Wielkiego Brata” Stargard zaczął się rozwijać i pięknieć dziś można już tam oglądać odrestaurowane budowle, przeważnie gotyckie, barokowe i neogotyckie. Dziś Stargard potrafi zauroczyć to perła Pomorza, w swoim województwie zachodniopomorskim to trzecie najbardziej zaludnione miasto, a w Polsce jest na 57. pozycji z około 75 tysięcami mieszkańców.

Zgrane style

Style gotycki i barokowy są tak różne, że oglądając zabytki Stargardu spodziewać można by się braku harmonii, jakiegoś zgrzytu estetycznego. W Stargardzie spędziłem w moich latach gimnazjalnych miesiące wakacyjne w domu siostry i później w czasie studiów tam często bywałem, szczegółowo obejrzałem wszystko, co Stargard ma do zaofiarowania, nigdy nie odnosiłem takiego wrażenia. Gotyk stargardzki to gotyk późny dopuszczający różnorodne ozdoby, barok jest wczesny, nie ten przesadny o liniach łamanych czy półkulistych w fantazyjnych wykończeniach architektonicznych. Nie ma zgrzytu, nie ma rozdźwięku. Także dziewiętnastoletnie neogotyckie budowle są starannie dopasowane stylistycznie do swych starszych wzorów gotyckich.

Kolegiata mariacka

Do Stargardu warto się wybrać, by zobaczyć choćby tylko jedną budowlę kolegiatę mariacką. To potężny kościół gotycki z cegły oryginalna budowla, na niej wzorowały się inne kościoły Hanzy; to ciągle chyba najpiękniejsza ceglana gotycka świątynia w Polsce. Tego kolosa nawet bomby nie potrafiły zdemolować, ale znacznie uszkodziły go tu i tam odbudowa nie stwarzała większego problemu. Długo trwała. Był kościołem parafialym mojej siostry więc często bywałem w tej świątyni. Nabożeństwa odbywały się w niewielkiej wydzielonej części przy ołtarzu, resztę zalegały gruzy po bombardowaniu. Dziś całość jest w pełni funkcjonalna. Przypuszczać by można, że cegła nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz świątyni stwarza odczucie przytłaczającej ponurości. To mylne przypuszczenie, bo wnętrze ma dużo kolorowych tynków, część cegieł jest glazurowana, jest wiele innych architektonicznych ozdobników, to wszystko ożywia świątynię. W jej wnętrzu dominują kolory błękitny, czerwony, zielony i biały. Znakiem firmowym bazyliki jest tzw. blenda stargardzka, czyli umieszczone w ostrołukach wież białe nisze z dużymi kołami na szczycie podobnymi do zasklepionej rozety. Tę innowację architektoniczną wprowadzano później nie tylko w kościołach Pomorza, ale i w Brandenburgii i w Danii.

Trzynawowy kościół wybudowano dość szybko: od 1292 r. do połowy następnego wieku. W międzyczasie Stargard stał się tak potężnym ekonomicznie miastem, że mieszczanom już nie wystarczała ta budowla utrzymana w stylu prostego gotyku wzorowanego na kościołach Francji z XIII wieku. Rozpoczęli rozbudowę, która trwała 200 lat. Mistrzem najbardziej zasłużonym w pracach rozbudowy, a w szczególności w powiększeniu prezbiterium, był jeden z największych budowniczych XV wieku Henryk Brunsberg. Jego znakiem rozpoznawczym są ażurowe, geometryczne i roślinne ozdoby zewnętrznych murów świątyni. Są i inne ozdoby, jak np. ceramiczne zdobienie elewacji. W jednej z wielu kaplic są płaskorzeźbowe portrety dawnych ważniejszych mieszczan. Ci hojniejsi dla świątyni uśmiechają się od ucha do ucha, skromniejsi darczyńcy mają na ustach skromniejsze uśmiechy, skąpcy są ponurzy i smutni jednym słowem świetny pomysł, by niezbyt inwazyjnie zachęcić przyszłe pokolenia do hojniejszych datków.

Inne świątynie Stargardu

Poza bazyliką w Stargardzie na przestrzeni 900 lat zbudowano 20 kościołów i kaplic, dwie synagogi i nieznaną dziś liczbę świątyń pogańskich, czyli tzw. kącin, ale żadna z tych najdawniejszych świątyń nie dochowała się do naszych czasów, nawet nie pozostały ich ruiny. Chrześcijaństwo na tych terenach zaczęło się od misji św. Ottona z Bambergu w 1124 roku. Nie ma tu miejsca na opisanie wszystkich zabytków kultu. Nie można jednak pominąć gotyckiego kościoła pod wezwaniem św. Jana, kościoła zbudowanego na miejscu dawnej romańskiej kaplicy joannitów, napotężniejszego w owych czasach zakonu krzyżowego. Zbudowano ją w XIII wieku też w stylu romańskim.

Kościół gotycki zbudowano dwa wieki później. Dotrwał do naszych czasów. Stare kościoły w wielu krajach były niszczone najczęściej pożarami, tego chyba pożar nie zeszpecił, ale dwa razy uszkodziła go waląca się wieża, która trzeba było budować od nowa, a potem resztę kościoła doprowadzano do wyglądu jak przed tymi klęskami. I choć w czasie drugiej wojny światowej starówkę Stargardu zbmombardowano, tylko nieliczne budowle, wśród nich dwa kościoły: mariacki i ten ocalały były zniszczenia, które udało się po wojnie usunąć.

Nowa wieża jest bardzo wysoka, najwyższa ze wszystkich starych wież kościelnych na Pomorzu, trzecia co do wysokości w całej Polsce wśród dawnych kościołów. Ma 99 metrów. Kościół ma swoiste, typowe przyozdoby. Są nimi kryształowe sklepienia prezbiterium i bocznych kaplic, około 50 dziwnych twarzy wpatrujących się w wiernych siedzących w czasie nabożeństwa w piętnastowiecznych stallach, na których średniowieczni chuligani wyrzeźbili scyzorykami obrazki, jak głowę psa, brodatego mężczyzny, jakieś pagórki itp. Dzwon o nazwie Jan Maria, odlany w 1464 roku, ma dwa metry wysokości, waży 3,5 tony i jest największym dzwonem na Pomorzu.

This slideshow requires JavaScript.

Kamienice przy Rynku starego miasta

Wróćmy na Rynek. Tu zachowało się tylko kilkanaście kamieniczek.

Tuż w pobliżu kolegiaty, czyli bazyliki mariackiej, zachował się bogaty, odbudowany średniowieczny ratusz. Choć jego budowa zaczęła się już w połowie XIII wieku, dzisiaj podziwiamy go jako późnogotycką budowlę z XVI w. Jego ażurowa dekoracja z motywami geometrycznymi przypomina mi wielowartwowy tort weselny zwężający się ku szczytowi. Jest w pobliżu kilka innych ciekawych, przeważnie barokowych kamienic jak odwach, czyli siedziba straży miejskiej trzy inne stare kamieniczki w tym stylu to dziś kancelaria i plebania parafii mariackiej. Dom bogatego kupca Kletzina z XVI wieku, to też wyjątkowo piękny objekt z bogato zdobionym kamienno-ceglanym szczytem.

Wspomniane budowle były palone lub w inny sposób niszczone, następnie odbudowywane, ale budowle obronne zachowały się w stanie pierwotnym, przede wszystkim dlatego, że były tak solidne, że trudno je było zniszczyć. Oryginalnego muru obronnego zachowało się aż 1040 metrów. Imponujące są baszty obronne. Wspomnę o dwóch: Tkaczy i Morze Czerwone. Pierwsza, z XV w. , wysoka na 31 m. o ośmiu kondygnacjach, idealnie położona, by z jej szczytu przyjrzeć się prawie wszystkim zabytkom obronnym miasta. Baszta o dziwnej nazwie Morze Czerwone (to raczej nie od krwi na niej przelanej w czasie Wojny Trzydziestoletniej, ale od czerwonego bagna przed basztą) jest okazalsza, o siedmiu kondygnacjach, o wysokości 34 m. Obie są najokazalszymi basztami obronnymi na terenie całej Polski. Nawet tunel jest tu stylowy: neogotycki. Przy nim “Rondel”, czyli okrągły bastion obronny. W czasie pokoju było to miejsce odlewów dział na przyszłą wojnę, a także dzwonów kościelnych. Jest w Stargardzie oryginalny arsenał gdzie konserwowano i przechowywano broń 250-osobowej załogi obrony miasta, jest oryginalny spichlerz z XVI w., można wejść na basteję, też z XVI w., bardziej dostosowaną do obrony miasta niż wcześniejsze baszty, bo wystawała poza mury. Zachowane bramy miejskie to też cenne zabytki sztuki. Są to bramy Pyrzycka, Młyńska i Wałowa. Są bogato przyozdobione, szczególnie ta Pyrzycka (XII-XV w. żaden pałac nie powstydziłby się tych przyozdóbek). Zachowały się w niej kamienne prowadnice do spuszczania na noc tzw. bron, czyli po prostu krat. Brama Wałowa ma renesansowy szczyt (styl nietypowy w mieście) i sygnaturkę. Brama Młyńska, czyli Portowa jest z XV w. Tu też na noc spuszczano brony wprost do rzeki; to zabezpieczało wjazd do portu rzecznego znajdującego się wewnątrz obwarowań. Przez Stargard przechodzi 15 południk, czyli tu, w stosunku do czasu londyńskiego, jest różnica dokładnie jednej godziny. Chyba oryginalnym pomysłem w Stargardzie była tzw. szafa stargardzka. To skrzynia, w którą zamykano przestępcę, twarzą na zewnątrz, by było na co spluwać, a by miał towarzystwo, wrzucano mu do szafy szczury i wszelkie inne wstrętne stwory, które były pod ręką.

Przy wyjeździe z miasta na Chociwel stoi największy w Polsce i drugi co do wielkości na świecie krzyż pokutny. Chyba poszło o kobietę. Tu zamordowano człowieka. Chociaż tę zbrodnię zabójca przypłacił własną głową, to jednak musiał przedtem zadośćuczynić rodzinie zmarłego. Była to pielgrzymka pokutna do dalekiego świętego miejsca, zbudowanie krzyża pokutnego na miejscu zbrodni, a także datek pieniężny. To wszystko dopiero zapobiegało zemście na członkach rodziny zbrodniarza ze strony rodziny zabitego.

Ten krzyż to świetna robota miejscowego kamieniarza i, co dziwne, wykuty w kamieniu gotlandzkim, który do Stargardu dotarł chyba jako balast statku. Poza wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, modlitwą o zbawienie duszy zabitego, jest dość dokładny opis zbrodni w języku dolnoniemieckim. W dosłownym tłumaczeniu tak brzmi: “Roku 1542 Hans Billeke został zabity żelaznym prętem przez Lorenza Madera, jego matki siostry syna”.

Władysław Pomarański