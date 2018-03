Skoczkowie nadal w znakomitej formie

Polska zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Zwyciężyli Niemcy, a na trzeciej pozycji uplasowała się Norwegia.

W zawodach zdecydowanie najlepiej wypadł trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który osiągnął 127,5 i 131 m. Polak triumfował w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej z notą 303,6 pkt. Drugi był Niemiec Andreas Wellinger (124 i 127 m) – 291,7 pkt, a trzeci Norweg Robert Johansson (125,5 i 126,5) – 291,4 pkt.

W czołowej “10” z Polaków znalazł się jeszcze na 9. pozycji Maciej Kot (129 i 126,5) – 278,8 pkt. Dawid Kubacki był 11. – 274,7 (119 i 125,5), natomiast Stefan Hula 19. – 256,1 (118,5 i 122).

Po pierwszej serii prowadzili Niemcy, na drugiej pozycji byli Polacy ze stratą 8,9 pkt. Nad trzecią Austrią podopieczni trenera Stefana Horngachera mieli 14,6 pkt przewagi.

Największym zaskoczeniem była tylko piąta lokata mistrzów olimpijskich z Pjongczangu – Norwegów. To była “zasługa” ich asa Daniela Andre Tandego, który uzyskał tylko 101 m. Po jego próbie Norwegia była szósta, o jedno miejsce wyżej zespół awansował po równych próbach na 125,5 m Johanna Andre Forfanga i Johanssona.

W polskiej ekipie najgorsze warunki miał Kubacki, co przełożyło się na 119 m, natomiast dobrze wypadł Stoch – 127,5 m.

W finale Stoch potwierdził, że doskonała dyspozycja, jaką zaprezentował w piątkowych kwalifikacjach, nie była przypadkiem. Oddał najdłuższy skok serii – 131 m (taką samą próbę miał jeszcze Austriak Stefan Kraft) i jest głównym kandydatem do zwycięstwa w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Drugie miejsce Polski w sobotnim konkursie tylko raz było w finale na chwilę zagrożone, gdy po próbie Huli – 122 m, biało-czerwoni spadli w klasyfikacji na trzecią pozycję. Na drugą ponownie wrócili kilka minut później, gdy Kubacki osiągnął 125,5 m, a Austriak Clemens Aigner miał tylko 113 m.

Konkurs w Lahti był piątym drużynowym w sezonie 2017/18. Trzy pierwsze wygrali Norwegowie, którzy w lutym triumfowali w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, czwarty w Zakopanem padł łupem Polaków.

Do rozegrania zostały jeszcze trzy drużynówki: w Oslo, Vikersund i na zakończenie w Planicy.

Czołowe wyniki drużynowego konkursu w Lahti:

1. Niemcy 1124,5

(Karl Geiger 130/127,5 m – Markus Eisenbichler 125,0/130,0 – Richard Freitag 121,0/125,5 – Andreas Wellinger 124,0/127,0)

2. Polska 1113,2

(Maciej Kot 129,0/126,5 – Stefan Hula 118,5/122,0 – Dawid Kubacki 119,0/125,5 – Kamil Stoch 127,5/131,0)

3. Norwegia 1082,6

(Andreas Stjernen 125,5/130,5 – Daniel Andre Tande 101,0/125,0 – Johann Andre Forfang 125,5/127,5 – Robert Johansson

125,5/126,5)

4. Austria 1074,5

5. Japonia 1052,6

6. Słowenia 991,0

W niedzielę Kamil Stoch wygrał zdecydowanie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti i umocnił się na pozycji lidera cyklu. Czwarte miejsce zajął Dawid Kubacki. Drugi był Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Austriak Stefan Kraft.

Dla Stocha to 27. indywidualne zwycięstwo w zawodach PŚ, a piąte w obecnym sezonie. Cztery poprzednie odniósł w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni na przełomie grudnia i stycznia.

W finałowej serii w Lahti wystąpił komplet sześciu Polaków. Maciej Kot zajął ostatecznie czternaste miejsce, Piotr Żyła szesnaste, Stefan Hula siedemnaste, a Jakub Wolny uplasował się na 26. pozycji.

Stoch prowadził wyraźnie już po pierwszej serii, w której skoczył 132 m. Drugi na półmetku Japończyk Ryoyu Kobayashi tracił do niego wówczas 13,5 pkt. W finałowej serii polski zawodnik uzyskał jeszcze lepszy wynik – 134 m.

Ostatecznie wyprzedził drugiego Eisenbichlera (124,5 i 129,5 m) aż o 28,2 pkt. Trzeci, ze stratą zaledwie 0,1 pkt do Niemca, był Austriak Kraft (124 i 128,5 m). Ryoyu Kobayashi spadł na szóste miejsce, tuż za nim uplasował się jego brat Junshiro.

Na czwartą z szóstej lokaty awansował Kubacki (124 i 127,5 m). Do podium zabrakło mu 2,9 pkt.

Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, był faworytem. Na skoczni w Lahti od początku czuł się znakomicie, co potwierdził już w piątkowych kwalifikacjach, które zdecydowanie wygrał. Imponował także w seriach próbnych oraz w sobotnim konkursie drużynowym. Miał wówczas najlepszy indywidualny wynik, a biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, za Niemcami.

Po niedzielnym zwycięstwie 30-letni zawodnik znacznie powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 963 punkty i już o 127 wyprzedza wicelidera Richarda Freitaga. Niemiecki skoczek w ostatnich tygodniach skacze dość równo, ale nie imponuje odległościami. W Lahti zajął 15. miejsce (122 i 120 m).

Trzeci w klasyfikacji generalnej jest kolejny z reprezentantów Niemiec – Andreas Wellinger (768 pkt), który w niedzielę uplasował się na ósmej pozycji (125 i 123 m).

Zawody w Lahti były pierwszymi po igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie Stoch triumfował na dużej skoczni, a w konkursie drużynowym biało-czerwoni (Kot, Hula, Kubacki, Stoch) zajęli trzecie miejsce. Na normalnej skoczni najlepszy w Korei Południowej okazał się Wellinger.

W najbliższy weekend zawodników czekają zmagania w konkursach PŚ w ramach norweskiego turnieju Raw Air.

Wyniki indywidualnego konkursu w fińskim Lahti:

1. Kamil Stoch (Polska) 314,2 pkt (132,0/134,0)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 286,0 (124,5/129,5)

3. Stefan Kraft (Austria) 285,9 (124,0/128,5)

4. Dawid Kubacki (Polska) 283,0 (124,0/127,5)

5. Andreas Stjernen (Norwegia) 282,6 (124,0/125,5)

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 279,8 (129,5/125,0)

7. Junshiro Kobayashi (Japonia) 279,1 (122,5/127,0)

8. Andreas Wellinger (Niemcy) 278,1 (125,0/123,0)

9. Karl Geiger (Niemcy) 277,4 (123,0/128,5)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 270,0 (123,0/127,0)

… 14. Maciej Kot (Polska) 265,7 (124,5/125,0)

16. Piotr Żyła (Polska) 258,5 (124,5/122,5)

17. Stefan Hula (Polska) 258,3 (122,5/123,0)

26. Jakub Wolny (Polska) 242,2 (117,0/120,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 16 z 22 zawodów):

1. Kamil Stoch (Polska) 963 pkt

2. Richard Freitag (Niemcy) 836

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 768

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 723

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 555

6. Stefan Kraft (Austria) 504

7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 480

8. Junshiro Kobayashi (Japonia) 470

. Robert Johansson (Norwegia) 470

10. Dawid Kubacki (Polska) 465

… 13. Stefan Hula (Polska) 334

15. Piotr Żyła (Polska) 325

21. Maciej Kot (Polska) 234

37. Jakub Wolny (Polska) 44

65. Tomasz Pilch (Polska) 1

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Norwegia 4555 pkt

2. Niemcy 4468

3. Polska 3966

4. Austria 2436

5. Słowenia 2085

6. Japonia 1832

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz