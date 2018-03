Oj ta ortografia, ale…

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Dzisiaj o języku polskim.

Jeden z Czytelników przypomniał mi czasy, kiedy w polskich liceach można było oblać maturę z polskiego gdy zrobiło się kilka (nie pamiętam ile) błędów ortograficznych. To były oczywiście czasy zamierzchłe, bo “preinternetowe”, a zatem prawidłowa ortografia musiała być wykuta (jeżeli ktoś nie miał naturalnego odruchu “to błąd!” gdy widział ortograficznego byka). Teraz mamy internet, dziesiątki programów sprawdzających ortografię, a jednak…

Powiem szczerze, że NIGDY w swoim życiu nie widziałam tak przerażających i powszechnych błędów w pisanej polszczyźnie jak teraz. Mówię o listach pisanych do redakcji, komentarzach czytelników, mailach itp. Nie wiem kim są autorzy, bo nie są mi to osoby znane osobiście, ale nie wiem skąd taki przerażający brak wiedzy o polskiej ortografii, i to w dodatku w czasach, kiedy wystarczy sprawdzić to co się napisało prostym programem dostępnym na każdym komputerze. Czy to niedbałość? Chyba tak, bo myślę, że gdybym wiedziala, że “sadzę byki”, wstyd byłoby mi wysyłać listy bez “przygotowania ich” do wysyłki, aby uniknąć kompromitacji…

Oto kilka przykładów z życia:

najgłubsze tłumaczenie

wykrztałciuchy

rozszeży pani horyzonty

prof. z toronckiego uniwersytetu

w Gecie, dla Geta

odwrucić uwagę

beszczelny

I z treści ogłoszenia przysłanego do redakcji mailem:

Potszebny od zaras instalator do podlug drewnianych

To same błędy ortograficzne. Poza tym większość komentarzy zawiera dziesiątki literówek, błędów w nazwiskach, nazwach, nieprawidłowo użytych wielkich liter, albo ich brak (nazywjący się patriotami ludzie potrafią pisać o naszym kraju “polska”!). To przykre, że dysponując komputerowymi metodami “wygładzenia” wypowiedzi, tyle osób dopuszcza takie niechlujstwo.

Wiadomo, każdemu może zdarzyć sie błąd, to rzecz ludzka, ale całkowite ignorowanie zasad i zgoda na tak niepoprawne teksty doprawdy mnie dziwią…

W przyszłym tygodniu omówię jeden z takich pełnych błędów komentarzy, którego autor krytykuje mnie za użyte (jego zdaniem niewłaściwie) wyrażenie, a jego wypowiedzi napisane są raczej trudną do przyjęcia polszczyzną.

Wniosek? Sugeruję więcej staranności i troski o poprawność języka.

dr Małgorzata P. Bonikowska

