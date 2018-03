Krystyny na Ogólnopolskim Zjeździe w Olsztynie

W tym roku kilkaset Krystyn obchodzić będzie swoje imieniny podczas XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn w Olsztynie. Tegoroczne spotkanie imienniczek, które rozpoczyna się w poniedziałek, odbywa się pod hasłem “Warmia i Mazury, skarbem kultury”.

Imprezę organizuje Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach. Honorowy patronat objęli: marszałek śląski Wojciech Saługa oraz marszałek warmińsko-mazurski Gustaw Marek Brzezin. Wsparcia udziela Miasto Olsztyn.

Jak przekonują organizatorki, coroczne spotkania Krystyn to manifestacja wspólnoty kobiet; Krystyny pokazują, że bez względu na wiek, status społeczny, wykonywany zawód, sytuację rodzinną, narodowość czy nadmiar obowiązków, można znaleźć czas i chwilę wytchnienia od codzienności. Towarzyszy temu poznawanie nowych miast, ich historii, kultury, zabytków i wspólna zabawa – wskazują organizatorki.

“Na Zjazdach odzyskujemy młodość i radość życia. Poznajemy się i zawieramy przyjaźnie. Ruszamy razem na odkrywanie nowych zakątków Polski, która z roku na rok pięknieje. Po zjazdach często wracamy do tych miejsc z naszymi rodzinami” – podkreśliła Krystyna Szaraniec, honorowa prezes Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek, była dyrektorka Teatru Śląskiego w Katowicach. Dodała, że spotkanie 13 marca to finał całorocznej działalności. “Spotykamy się w swoich regionach, w większych i mniejszych grupach, chodzimy razem do teatru, kina, wyjeżdżamy na weekendowe wycieczki. Pomagamy koleżankom w potrzebie, wspieramy się, bo żadna Krystyna nie powinna nigdy zostać ze swoimi problemami sama” – zaznaczyła Krystyna Szaraniec.

W tym roku zjazd odbywa się pod hasłem “Warmia i Mazury, skarbem kultury”. Nawiązuje ono do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Krysie, w zależności od zainteresowań, spędzą razem od dwóch do czterech dni. Program pobytu pań, które same pokrywają koszty, wypełniony będzie zwiedzaniem regionu i wydarzeniami artystycznymi. Przyjadą Krystyny z całej Polski oraz z zagranicy.

Uroczysta Kolacja Imieninowa odbędzie się w poniedziałek w olsztyńskim Hotelu Omega. Atrakcją wieczoru będzie występ piosenkarek: Krystyny Giżowskiej i Krystyny Świąteckiej wraz z Zespołem Czerwony Tulipan. Imprezę poprowadzi, jak co roku charytatywnie, znany showman Irek Bieleninik.

We wtorek, 13 marca, w dniu imienin, Krystyny zwiedzą Olsztyn. O godz. 12.30 z placu Jana Pawła II przemaszerują w barwnym korowodzie w towarzystwie orkiestry na Rynek Starego Miasta, gdzie przywitają je władze miasta, regionu i zaproszeni goście.

Tradycyjnie o 13.13 odegrany zostanie hejnał Krystyn. Przewidziany jest także występ Kapeli Jakubowej. Tego dnia wyjątkowy Koncert Imieninowy przygotowała też Filharmonia Warmińsko-Mazurska. Przed nim odbędzie się spotkanie z Kobietą Sukcesu, olsztynianką Izabelą Trojanowską.

Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny Bochenek, które organizuje coroczne zjazdy, jest apolityczne, działa społecznie, wspierając różne formy edukacji kobiet oraz działalności kulturalnej i charytatywnej. Krystyny uczestniczą m.in. w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Wspierają katowickie Hospicjum Cordis.

Ogólnopolskie Zjazdy Krystyn odbywały się do tej pory m.in. w Toruniu, Krakowie, Zakopanem, Katowicach, Kielcach i Sopocie. Inicjatywa zrodziła się 20 lat temu. Ówczesna redaktor Polskiego Radia Katowice Krystyna Bochenek prowadziła cykl rozmów ze znanymi Krystynami. Z rozmów tych powstała książka pt. “Jak Krystyna z Krystyną” i zrodził się pomysł corocznych ogólnopolskich spotkań, które odbywają się w coraz to innym mieście z innym, adekwatnym do miejsca, hasłem.