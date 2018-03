Jedyny polski król z przydomkiem Wielki

Mowa tu o Kazimierzu III, ostatnim z Piastów. Po nim wstąpił na tron syn jego siostry Elżbiety, Ludwik Węgierski, też zwany przez swój narod wielkim. Rządził Polską ze stolicy Węgier, był Andegawenem, więc faktycznie mieliśmy jedynego króla oddanego w pełni swojemu krajowi co nosił w Polsce ten tytuł.

Podwójna średniowieczna mentalność

Gdy się patrzy na liczne malowidła ścienne i witraże w kościołach średniowiecznych z rozmodlonymi, pokutującymi, biczującymi się wiernymi ma się wrażenie, że ten czas w naszych dziejach to okres żarliwej wiary, ascezy, duchowości. Liczne choroby, przeważnie nieuleczalne w owych czasach, i częste plagi, które potrafiły wyludniać niektóre kraje czy regiony nawet z połowy mieszkańców, mówiły maluczkim, że szczęścia można zaznać dopiero na drugim świecie, więc na tym trzeba robić wszystko, by zarobić na szczęśliwość wieczną. Tak myśleli maluczcy, ale niekoniecznie wielcy tego świata: cesarzowie, papieże, królowie. Inna mentalność, inne morale nimi rządziły: ponieważ życie jest krótkie trzeba je przeżyć jak najintensywniej, najbardziej podniecająco, nie stronić od skandali, bo w nich jest coś, co nadaje życiu prawdziwy smaczek. Może być gorszące i grzeszne, ale wystarczy założyć klasztor czy zbudować kościół, a wszystko jest tym zmazywane. Ta podwójna moralność była powszechnie akceptowana, więc ekscesy możnych lud uważał za ich naturalne przywileje, ich prawo.

Niektóre skandale możnych tego świata

Często skandale wśród wielkich tego świata łączyły się z walką o władzę, lub miały podłoże seksualne – często nie chodziło tu o sam seks, ale o upokorzenie kobiet gwałconych i ich rodzin, pokazanie własnej potęgi i mocy. Jedynym autorytetem, z którym królowie i cesarze musieli się liczyć, był autorytet papieski, ale Piastowie mieli ten problem z głowy. Na kilkadziesiąt lat przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę i przez kilka następnych wieków, aż do czasu panowania Kazimierza Wielkiego papiestwo było w ogromnym moralnym dołku – była to wtedy instytucja najbardziej skorumpowana i niemoralna w chrześcijańskiej Europie. Walka bezpardonowa o tron papieski była jedyną sprawą godną uwagi – kto by tam się przejmował jakimiś półdzikusami z północy.

This slideshow requires JavaScript.

Nastał okres papieży i antypapieży. Ostatniego uczciwego papieża Jana VIII (chodzi o prawdziwego papieża, a nie o papieżycę Joannę, której legenda nadała to samo imię Jana VIII) otruto i dobito młotkiem. Jeden z jego następców Stefan VII, wybrany dzięki poparciu słynnej ladacznicy Rzymu Marocji, rozprawiał się ze swoimi wrogami nawet po ich śmierci. I tak anypapieża, uprzednio biskupa Porto Formozusa, kazał wygrzebać z grobu (nie żył już od roku) posadzić w fotelu i osądzić. Wyrok był znany z góry – kara śmierci.

Takich szaleństw można przytoczyć wiele, nawet w rodzinie Piastów. Kazimierz będąc człowiekiem średniowiecza bywał niekiedy okrutny, np. utopił w Wiśle kapłana, bo śmiał mu przypomnieć, że ma żonę. Okrutnym był jego ojciec i wielu innych Piastów przed nimi. I tak Bolesław Chrobry, według kronikarza, “oślepił swoich zaufanych Odylena i Przybywoja”, cudzołożników karał przybijaniem ich gwoźdźmi przez przyrodzenie do mostu, i by przy tej okazji dać sobie i narodowi więcej radochy zostawiano miecz przy nim, by miał wybór: albo odciąć narząd, którym grzeszył, albo umrzeć przygwożdżony z upływu krwi i wycieńczenia. Prostaczków, którzy w okresie postu spożywali mięso, karał łagodniej – wybijano im zęby. Oczywiście jego i dworu przepisy te nie dotyczyły. W tych czasach w innych krajach Europy jak we Francji, Hiszpanii, Portugalii, czy w Państwie Papieskim znano i stosowano kary wymyślniejsze i okrutniejsze.

Historia jest jednak oszczędna w rozdawaniu pozytywnych, chwalebnych przydomków nawet tym najpotężniejszym: papieżom, cesarzom, królom. Na palcach rąk można policzyć Mądrych, Wspaniałych, Dobrych, Dzielnych, Pięknych; często tym, co za życia czuli się prawie bogami historia dała przydomki: Mały, Łysy, Kulawy, Gruby, Okrutny, Ślepy, Krzywa Gęba i tym podobne. Najpopularniejszym z tych dobrych przydomków jest Wielki. Naliczyłem pięciu z tym tytułem w europejskiej historii, kilku pominąłem, bo moim zdaniem na niego nie zasługiwali. Wielkimi byli papież Grzegorz I, cesarz Otto III, starożytny imperator Aleksander Macedoński, król węgierski Ludwik I i jedyny z polskich królów, ostatni z dynastii Piastów, Kazimierz III. Kazimierz Wielki żył w czasach gdy papiestwo odzyskiwało autorytet, a jego wielcy wrogowie Krzyżacy śledzili go na każdym kroku i donosili papieżowi o jego wybrykach, a gdy te wydawały się być niewystarczająco kolorowe, podkolorowywali je, lub wymyślali nowe.

Budowanie potęgi Polski po rozpadzie państwa na dzielnice

Nie byłoby w Polsce Kazimierza Wielkiego gdyby nie było jego ojca Władysława Łokietka. Bez Władysława Polska rozbita na dzielnice mogła zostać rozdrapana przez Luksemburczyków lub innych sąsiadów. Łokietek, mały ciałem, duży duchem, całe życie walczył o zjednoczenie Polski. Był zdradzany przez wielu jak np. biskupa Krakowa i wójta tego miasta Niemca; oni sprowadzili wrogów pod mury Krakowa. Podanie mówi, że mszcząc się na buntownikach, którymi byli przeważnie osadnicy niemieccy, Władysław kazał każdemu podejrzanemu wypowiedzieć: “Chrząszcz brzmi w trzcinie” i gdy się przy tym komuś język poplątał, był skracany o głowę. Bywał wypędzany poza granice kraju, musiał odeprzeć pierwszy poważny najazd Krzyżaków na Polskę, nawiązał kontakty przyjaźni z Litwą, zorganizował urzędy i skarbiec ogólnopolski, z którego Kazimierz na początku swoich rządów wyłożył ogromną sumę, by wykupić od Luksemburczyków, którzy stali się królami Czech, Branderburgii i cesarzami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prawo do tytułu króla Polski. Tak jak ojciec tak i on ciągle walczył o przetrwanie kraju, budował potężne kamienne twierdze, kościoły, miasta. Zostawił Polskę nie tylko murowaną, ale krajem mocnym, z którym sąsiedzi, a nawet papiestwo, musiały się liczyć. Był wielkim królem, ale także wielkim kochankiem – ze względu na jego zasługi dla Polski nie użyję słowa “łajdak”.

Wyczyny łóżkowe Kazimierza

Już jako 15-latka ożeniono go z córką Giedymina Aldoną, po chrzcie zwanej Anną. Miała wtedy 12 lub 15 lat. Zmarła młodo w 1339 roku. Pochowano ją na Wawelu. Wysłany został przez ojca na Węgry na dwór jego siostry Elżbiety, by wynegocjować pomoc militarną od jej męża Karola Alberta i tu, z przyzwoleniem siostry, nawiązał romans z jej dwórką Klarą, zapominając że w Polsce zostawił młodziutką żonę. Jan Długosz pisze o jej urodzie: “wybijała się niezwykłą pięknością, łatwo przewyższała inne wdzięki”, a potem lakonicznie informuje: “…dziewica Klara zgwałcona została przez księcia Kazimierza i do syta wykorzystana.” Ojciec Klary Felicjan Zach w ataku furii wpadł do sypialni królewskiej, zranił króla, a Elżbiecie odciął trzy palce. Kara po tym czynie była surowa, ale w czasach średniowiecznych nikogo nie dziwiła: napastnika, jego synów i kuzynów poćwiartowano i to “ludzkie mięso” obwożono po miastach i siołach ku przestrodze, Bogu ducha winną Klarę też oszpecono odcinając jej nos, wargi i palce u rąk i w żelaznej klatce też pokazywano w całym kraju.

Po śmierci Aldony Kazimierz poślubił młodziutką Adelajdę, ale sypiał z Cudką z Gołczy za przyzwoleniem małżonka. I ta kochanka mu się znudziła. Wywianował ją i tak to znikła z jego życia i z przekazów historycznych. Związał się przez jakiś czas ze śliczną Żydówką Esterą. Kronikarze współcześni podpowiedzieli mu, że Żydówki są mistrzyniami w igraszkach miłosnych, no i jak tu nie spróbować. Jeden z nich podaje rację teologiczną tych specjalnych umiejętności: “Żydzi raj mając sobie zamknięty, tu na ziemi, za występną kobiet swoich wysługą, wszelkich najgrzeszniejszych uciech cielesnych się dopuszczają”. Z Esterką Kazimierz miał chyba dwie córki i syna Abrahama. Ale i Estera wreszcie się znudziła Kazimierzowi i odeszła z jego życia. Chyba jej “szkoła” podobała się królowi, bo brał lekcje i u innych Żydówek. Znamy imię jednej: była to Sara mieszkająca w Krakowie w kamienicy Szarej na Rynku Głównym 6. Trudno się dziwić królowi, że tak skakał z kwiatka na kwiatek: według kronikarza Adelajda była raczej szpetna. Gdy sobie upodobał mieszczkę wdowę Krystynę Rokiczanę, ta uparła się, że tylko jako królowa może wejść do jego łoża. Sprawa była do załatwienia: spowiednika swego przebrał za biskupa i wziął ślub bigamiczny. Adelajda dosyć miała tego zgorszenia, poprosiła wikariusza katedralnego Baryczkę by sprowadził męża na drogę małżeńskiej wierności. Nie udało mu się jednak tego dokonać – zakończył swój żywot w Wiśle. Dodam, że to nie był jedyny okrutny postępek Kazimierza wobec swoich wrogów czy tych, co sprzeciwiali się jego woli, ale nie szalał w tej dziedzinie jak niektórzy z jego poprzedników. Adelajda urażona i zbulwersowana opuściła Kraków, a gdy po jakimś czasie Kazimierz zorientował się, że Krystyna jest łysa i skrzętnie tę wadę urody maskuje peruką, przepędził ją od siebie. Czas był nieubłagany, król się starzał, trzeba się było jak najszybciej postarać o następcę tronu.

Troska o następcę tronu i śmierć króla

Poślubił więc młodziutką Jadwigę, córkę Henryka V, księcia żagańskiego, ta mu rodziła córki, lecz papież podbuntowany przez Krzyżaków ostrzegł, że z racji na bigamię nie mogą one mieć jakichkolwiek praw dziedzicznych do tronu. Nie mogli też mieć tych praw jego nielegalni synowie. Do dzisiaj nie wiemy z pewnością ilu ich było i kto był ich matkami. Długosz za ich matkę uznał Esterę, ale większość historyków twierdzi, że to wymysł kronikarza, który nie bardzo lubił Kazimierza, a szerzenia wymyślonych przez siebie plotek w jego Kronice jest więcej. Wiemy, że na pewno miał ich dwóch: Nie mierzę i Jana. Jest także mowa w kronikach o Pełce lub Paszku, oraz Abrahamie, prawdopodobnie synu Estery. W akcie desperacji usynowił swego wnuka Kaźka Słupskiego, ale ten nie przejął schedy po dziadku, a królem polskim po Kazimierzu został siostrzeniec Ludwik Węgierski. Dopiero po jego śmierci miałby szansę zostać królem, ale do tego czasu nie dotrwał – żył tylko 7 lat dłużej od przybranego ojca i zginął w czasie oblężenia Złotoryi po uderzeniu kamieniem w głowę.

Tak więc dynastia Piastów faktycznie kończy się już z dniem śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku. Ostatni Piast zmarł po upadku z konia w czasie polowania w wieku 60 lat. Powodem śmierci była złamana lewa noga. Wleczenie go w niewygodnym wozie przez kilka tygodni z miejsca polowania do Krakowa pogłębiło jego zły stan i przyśpieszyło śmierć. W roku 1869 otwarto grobowiec Kazimierza i potwierdziły się wieści z kroniki Janka z Czarnkowa o tym powodzie śmierci. Po tej inspekcji pochowano go uroczyście. Ale zanim umarł i doczekał się dwóch pochówków zrobił więcej dla kraju, niż każdy innyc król Polski.

“Polska murowana” i w pełni polski król

Nie tylko powiększył prawie trzykrotnie terytorium Polski, ale według popularnego powiedzenia “zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną”. Brzmi to trochę jak wytarty slogan, ale w rzeczywistości od niego zaczęło się w Polsce budownictwo z kamienia i cegły. Zabezpieczył granice państwa budując w strategicznych punktach wiele warowni obronnych i zamków. Założył wiele gospodarstw rybnych i zbudował wiele młynów. Przejął, unowocześnił i uporządkował kopalnie olkuckie i żupy solne, które mocno wzbogaciły skarbnicę państwa. Wykupił od Luksemburgów tytuł króla Polski, co uczyniło go równym wśród najpotężniejszych władców Europy. Jako ciekawostkę podam, że zapłacił za ten tytuł ogromną sumę 20 tysięcy kop groszy. Kopa to zarówno wtedy jak i dzisiaj liczba 60. A więc wyłożono milion dwieście tysięcy groszy, w których znajdowało się ponad 4 tony czystego srebra. Ta waga srebra w groszach mówi, że nie były to grosze podobne do tych, które my znały – w owych czasach grosze, a szczególnie te praskie, którymi zapłacono za prawo do korony, to bardzo stabilna i wartościowa waluta: kura kosztowała 1 grosz, baran, łuk i półbeczułka piwa 8 groszy, miecz 70 groszy, łan ziemi uprawnej (ok. 20 ha) 192 grosze, koń 300 groszy, a pełna zbroja rycerska 475 groszy.

Polityka bardziej sojuszów niż wojen

Człowiek ten zasadniczo zmienił sposób uprawiania polityki. Wzór brał od ojca, który dla zabezpieczenia kraju od najazdów ożenił go z Litwinką i oddał za żonę swą córkę Elżbietę królowi węgierskiemu. Choć nie miał synów z prawego łoża – Łokietek miał ich trzech – miał kilka córek i wnuczek. One stały się ambasadorami pokoju w królestwie wychodząc z polecenia Kazimierza za książąt, królów, a nawet cesarza. W przeciwieństwie do ojca, który poza wspomnianymi małżeństwami swych dzieci zabezpieczał się od najazdów, częściej jednoczył Polskę podbojami, podstępem, a niekiedy nawet posuwał się do łamania przymierzy, Kazimierz uznawał wojnę za ostateczny środek w załatwianiu spraw. Miał on rozliczne potomstwo: córki z “prawego łoża” i więcej córek i kilka synów z “nieprawego”. To potomstwo “nieprawe” miało też jakąś wartość, bo w każdym z nich płynęła królewska krew, córki były nagrodą z ręki pana za dzielne wojowanie, lub dobrą służbę u niego, a synowie to często wierni, oddani urzędnicy u boku króla. Prawe dzieci, szczególnie chłopcy, miały dużo większą wartość w rozgrywkach politycznych. Kazimierz był żonaty cztery razy, a piąta prawie żona, też Anna jak jego pierwsza, zmarła tuż przed ślubem. Mimo tej imponującej liczby żon nie doczekał się potomka męskiego z “prawego łoża”, a więc i następcy tronu. Miał pięć córek z “właściwego” łoża, które były wartościowym materiałem przetargowym. Ojciec zabezpieczył go małżeństwem jego siostry z królem Węgier od południa i południowego wschodu. Krzyżacy stawali się coraz potężniejsi, siły zjednoczonych z nim Litwinów nie były wystarczające by ich trzymać w szachu, więc poza małżeństwem z księżniczką litewską poszerzył to zabezpieczenie od północy oddając córkę Elżbietę za żonę jednemu z książąt pomorskich, a na dodatek zawarł korzystny dla Polski układ wzajemnej pomocy wojskowej z królem duńskim Waldemarem IV. Stracił poparcie Litwinów po podbojach księstw ruskich, nawet później prowadził z nim wojnę. Strzałem w dziesiątkę był ożenek jego wnuczki Elżbiety, córki wspomnianej jego córki Elżbiety Pomorskiej, z cesarzem rzymskim, a równocześnie królem Czech Karolem IV Luksemburgiem, co nie tylko chroniło kraj od najazdów, ale dawało Kazimierzowi ogromny prestiż wśród władców Europy. Ze wspomnianym Ludwikiem Andegaweńskim Kazimierz zawarł układ “na przeżycie”. Postanawiał on, że na wypadek śmierci jednego z władców bez potomka męskiego, drugi przejmie jego królestwo. I tak się stało z tronem polskim, Ludwik przeżył Kazimierza i usynowiony wnuk Kaźko nie zdążył włożyć na głowę korony królewskiej. Po śmierci Kazimierza Wielkiego między dynastię Piastów i Jagiellonów wcisnęła się na tron Polski dynastia Andegawenów linii węgierskiej, bo poza Ludwikiem jego czwarta córka, święta Jadwiga została królową. Jako że była kobietą, nagięto nieco prawo dziedziczenia, była pełną królową nawet po zawarciu małżeństwa z Jagiełłą – tylko ona była jedyną osobę z tytułem królewskim, Władysław był tylko małżonkiem królewskim. To sprawa podobna do obecnej sytuacji w Wielkiej Brytanii – pełne prawa królewskie mogli mieć tylko ich synowie, a ponieważ nie było ich potomstwa, wszyscy członkowie dynastii Jagiellonów musieli wkupywać się na tron różnymi przywilejami dla szlachty i magnaterii. Gdy związki dynastyczne i dyplomacja nie wystarczały, Kazimierz musiał stawać do bojów, ale miał zwykle przy sobie sojuszników, więc większość wojen czy bojów wygrywał. Jak wspomniałem powiększył Polskę trzykrotnie w porównaniu do stanu posiadania w dniu śmierci jego ojca w roku 1333. Dołączył do królestwa księstwo ruskie: Halicko-Włodzimierskie, Podole, część Mazowsza (reszta przeszła jako lenno królów polskich do Polski za czasów przedostatniego Jagiellona Zygmunta Starego po śmierci jego ostatniego księcia) i szereg innych drobniejszych posiadłości na terenie obecnej Polski. Mimo usilnych starań nie udało mu się odzyskać Śląska, część którego musiał wcześniej oddać Luksemburgom, i Pomorza Gdańskiego.

Rozjemca panujących

Ostatnie dziesięciolecie panowania Kazimierza Wielkiego, aż do jego śmierci w roku 1370, to okres tryumfu tego typu uprawiania polityki. Kraków, a nie większe i bogatsze Praga czy Wiedeń, stał się miejscem najważniejszych w owych czasach uroczystości i układów. Tu w Krakowie Kazimierz Wielki stał się rozjemcą w sporze między cesarzem i jego zięciem Rudolfem Habsburgiem w sprawach majątkowych, a także w sprawie obelgi tegoż cesarza Karola IV wypowiedzianej w gniewie o żonie Ludwika I, że jest osobą bezwstydną. Do ugody za pośrednictwem polskiego króla doszło w obu sprawach bez sięgania do mieczy.

W roku 1364 doszło do bardzo ważnego zjazdu monarchów Europy w Krakowie. Na zaproszenie Kazimierza Wielkiego zjawili się wspomniani cesarz i król Węgier, a także król Cypru, a równocześnie tytularny król Jerozolimy Piotr I, legat papieski Jan, który przywiózł od papieża zezwolenie na założenie Akademii Krakowskiej i około 10 książąt. Długosz, który dość szczegółowo relacjonuje to spotkanie, podaje kilka nieprawdziwych faktów: jego kroniki, jak wspomniałem, są ważnymi, ale niezbyt sumiennymi źródłami historycznymi, nie tylko w sprawie tego zjazdu. Błędną informacją była ta, że zjazd ten odbył się z okazji ślubu cesarza z wnuczką Kazimierza, co faktycznie miało miejsce półtora roku wcześniej. Na tym ślubie był wspomniany król duński, ale nie było go na późniejszym zjeździe monarchów, wbrew temu co podaje Długosz.

Szczegółową datę tego spotkania w roku 1364 udało się ustalić na podstawie wierszowanej kroniki poety francuskiego Machauta opisującej w szczegółach podróże króla Cypru po kilku krajach Europy, których celem było przekonaniu władców do zorganizowania nowej wyprawy krzyżowej na Turków, a przynajmniej na wsparcie finansowe jego własnej kompanii o odzyskanie Ziemi Świętej. Znane w historii wyprawy krzyżowe skończono prawie wiek wcześniej: był to krwawy i mało skuteczny wysiłek całej chrześcijańskiej Europy. Nikt się teraz nie rwał do boju cywano królowi Cypru wsparcie moralne, udzielono niezbyt hojnego wsparcia pieniężnego i niewielką pomoc militarną w czasie tego spotkania.

Bojowniczy Piotr po powrocie w swoje strony sam wydał wojnę Seldżukom, złupił ich kraj i na krótki czas zajął Palestynę. By utrzymać tę zdobycz wybrał się jeszcze raz na “żebry” po Europie. Żona znudzona ciągłą nieobecnością przy niej męża postarała się o kochanka. Piotr wrócił na Cypr by ją, kochanka i ich popleczników ukarać. Przeliczył się – został zamordowany we własnym łóżku przez trzech z tych, co mieli być ukarani. Po jego śmierci ostatecznie umarła idea odzyskania Ziemi Świętej z rąk muzułmanów.

Było kilka spraw do przedyskutowania i rozwiązania na tym zjeździe w Krakowie. Poza koniecznością odniesienia się do sprawy nowej wyprawy przeciw tureckim władcom Palestyny organizowanej przez króla Cypru, ważniejszą troską było zorganizowanie wspólnej obrony przed ewentualną inwazją Turków otomańskich, którzy stawali się potęgą militarną. Na razie byli poważnym zagrożeniem dla Bizancjum, które do tego czasu hamowało ich zapędy ekspansji do Europy. Dzisiaj o tego typu sprawach mówi się za zamkniętymi drzwiami po szczegółowym sprawdzeniu, czy na sali obrad nie jest zainstalowany podsłuch, ale wtedy omawiano te sprawy publicznie na głównym rynku Krakowa. Wszyscy, nawet żebracy i gapie mogli się przysłuchiwać tym obradom i by w gardziołkach nie zasychało, rozstawiono strategicznie w miejscu obrad baryłki i kadzie z winem i piwem, by mogli się nimi raczyć wszyscy, oczywiście pospólstwo tylko piwem, reszta społeczeństwa winem. Nie można sobie było wyobrazić w owych czasach takiej uroczystości bez turnieju rycerskiego. Zrobiono miejsce na rynku, przygotowano teren. W szranki stanął nawet sam cesarz i normalnie w takich okolicznościach powinien on wygrać zawody, bo był najgodniejszym gościem w Krakowie; w swej łaskawości pozwolił wygrać turniej Piotrowi Cypryjskiemu, by najwyższa nagroda dostała się jemu, bo szła na dobry cel, na upokorzenie pohańców.

Kraków był w owym czasie niezbyt wielkim grodem, Wawel nie był tak okazałym i obszernym miejscem jak dziś. Zakwaterowano na nim cesarza, żonę, trzyletniego następcę tronu Wacława od poprzedniej trzeciej żony cesarza,a także brata cesarskiego Jana, no i tłum ich służby. Wspomniana wnuczka Kazimierza rozpoczęła proces rodzenia dzieci dwa lata później, dała cesarzowi dwie córki i czterech synów i właśnie jej syn Zygmunt Luksemburski został następcą cesarza, a nie wspomniany Wacław. Dla innych uczestników zjazdu kwatery zaofiarowali magnaci mający swe pałace w mieście i bogatsi mieszczanie w swych pojemnych kamienicach. Gospodarze mieli “zabawiać” i dbać o komfort i zaspokojenie wszelkich potrzeb swych podopiecznych – wyasygnowano na ten cel odpowiednie sumy. W całym Krakowie, a szczególnie kamienicach przy Rynku i przy ulicy świętego Jana – ulicy najbogatszej i najbardziej eleganckiej w mieście w owych czasach, od pierwszego dnia zjazdu do jego zakończenia jakieś dwadzieścia dni później odbywało się nieustanne pijaństwo, obżarstwo i swawola, ale kroniki, także niepolskie, zapamiętały tylko najwspanialszy z tych bali – ucztę u Wierzynka. Jedną z ważnych korzyści tych spotkań był wspomniany gest życzliwości papieża w formie pozwolenie na założenie w Polsce uniwersytetu. Kazimierz poszedł za ciosem i już w roku zjazdu powstała w Krakowie Akademia Królewska, która kilkadziesiąt lat później stała się pełnym uniwersytetem, a do tego najbardziej przyczyniła się wnuczka siostry Kazimierza Elżbiety Węgierskiej, polska królowa św. Jadwiga.

Uczta u Wierzynka

Czym Wierzynek zaskoczył i wprost zachwycił tak wielu? O tej uczcie wspominano nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie przez kilka wieków, obrosła legendą. O tym co serwowano w czasie uczty wiemy niewiele, ale chyba sama “obudowa” balu: władcy Europy, ich panie i damy dworu w strojach ociekających złotem i drogimi kamieniami pokrywającymi stroje z drogich i wymyślnych materiałów byli bardziej godni by się im przyglądać i nimi zachwycać, niż tym co biesiadnicy mieli w garści, na półmisku, czy w pucharze. Możemy się domyślać, że dania były przeważnie mięsne, w tym dużo dziczyzny. Pito chyba wino i piwo, bo miód pitny i okowita chyba jeszcze nie były popularne w tym czasie: dużo droższe wino serwowano panom i ich paniom, piwem raczono ich służbę. Chyba nie będę daleko od prawdy gdy zaryzykuję domysł, że wino było węgierskie – było w swoim czasie i dużo później najpopularniejszym trunkiem na stołach królów i magnatów. Miało wtedy jedną nazwę: węgrzyn. Polska arystokracja delektowała się nim – w późniejszych czasach bogatsi magnaci wykupowali całe winnice i manufaktury produkcji tego trunku na terenie Węgier, by go na ich stołach nie zabrakło gdy nadchodził dzień uczty, a tych dni było niekiedy więcej niż dni odpoczynku po pijaństwie. W czasach jagiellońskich poszerzono piwnice winne o grecką małmazyję, wina reńskie, nawet francuskiego burgunda, a jeszcze nieco później o wina z innych krajów bałkańskich, Portugalii i Hiszpanii Niekiedy sięgano do win produkcji polskich – winnice rosły między Sandomierzem i Krakowem, potem powstały winnice na Śląsku. Na początku XX wieku hiszpańska malaga weszła do użytku, bo w nim podano truciznę Rasputinowi zanim go zastrzelono i wrzucono – lub sam wpadł – do Newy.

* * *

Wypada się raczej skupić na tym, co dobrego zrobił Kazimierz dla narodu i państwa, nie na jego grzeszkach i okrucieństwie. Oddaję, na zakończenie, świetnie streszczający jego dorobek, głos Piotrowi z Byczyny, kanonikowi kolegiaty brzeskiej i poddanemu Królestwa Czeskiego, a więc odległemu od dworu krakowskiego: “…był to za swoich czasów człowiek największej przezorności w sprawach świeckich, umiłował pokój i do dobrego stanu doprowadził Królestwo Polskie, chętnie stawiał kościoły, a dla zachowania pokoju przebudował grody leżące na pograniczach Królestwa i był człowiekiem wielce możnym. A chociaż, jak powiadają, skądinąd był niepowściągliwy i lubieżny, nie pozostawił jednak dziedziców płci męskiej”. Zamiast “dziedziców” pozostawił kraj silny, z którym przez wieki liczono się w Europie.