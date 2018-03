Jaki rynek w 2018 roku?

Po wiosennych wariactwach cenowych w zeszłym roku oraz nagłym zahamowania zarówno wzrostu cen, jak i sprzedaży w ogóle, wydawałoby się, że rynek w Toronto nareszcie został zbalansowany. Pytanie jednak czy na długo?

Otóż wydaje się, że chyba nie na długo: rynek dalej jest bardzo chłonny, a podobne sytuacje oraz zachowania obserwowane w drugim końcu Kanady, w Vancouver, wydają się potwierdzać zachowania, których można spodziewać się u nas. Zachowanie rynku w Vancouver było podobne: sytuacja została schłodzona, a ceny wydawały się ustabilizowane, po tym jak tamtejszy rząd prowincyjny wprowadził pewne ograniczenia, które wprowadzono również u nas. Nie na długo jednak. Ceny obecnie ponownie ruszyły w górę, rynek nie jest jeszcze tak przegrzany jak uprzednio, ale sytuacja ta wcale nie zablokowała wzrostu cen nieruchomości.

Niektórzy analitycy potwierdzają tylko, zaobserwowane przez nas, agentów, tendencje. Potwierdzają to również niedawno ogłoszone dane statystyczne za listopad ubiegłego roku: otóż ceny w stosunku rocznym wzrosły o 8,4 procent, jednocześnie zarówno liczba sprzedaży, jak i listingów również wzrosła.

Otóż zanotowano wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości już pod koniec ubiegłego roku; zainteresowanie na tyle duże, że jest większe niż w latach ubiegłych. Otóż obrót oraz sprzedaż byłyby znacznie większe, niestety są ograniczone zarówno możliwościami zakupu, które wprowadzono wraz z nowymi zasadami przyznawania pożyczek, a także dość niską podażą nieruchomości na rynku.

A więc bez dużo poważniejszego podejścia do problemu mieszkaniowego w obrębie Wielkiej Podkowy, obecne ograniczenia rządowe, które schłodziły rynek, są tylko tymczasowe, wcale nie rozwiązujące żadnych problemów, tylko ograniczające dostęp do nieruchomości niektórym grupom społecznym. Natomiast pozostaje chęć zakupu, nawet przez tych, których obecnie na to nie stać.

Niestety podstawowym problemem w naszych okolicach jest po prostu brak ziemi pod budowę, ponieważ ograniczenia wprowadzone przez prowincję co do przystosowywania oraz uwalniania ziemi przeznaczonej pod budowę są tak duże, że nie pozwalają na szybsze dostosowanie do serwisu oraz budowy. Spośród 338 tysięcy hektarów, o których prowincja mówi, że będą możliwe nowe inwestycje budowlane, uwalnianie ich jest bardzo powolne, a jedynie 15 procent będzie przeznaczone pod budowę nieruchomości o niskiej zabudowie. Niezmiernie wydłużone procesy rozpatrywania aplikacji powodują, że zanim ziemia ta będzie dostępna na rynku, upłynie wiele lat.

A więc gdy spojrzymy na dalekosiężne plany prowincji jeśli chodzi o sprawy budowy nowych osiedli, wydaje się to na tyle zblokowane, że w okresie następnych 10 lat nie możemy spodziewać się żadnych większych zmian ani uwolnień gruntów. Tak więc dostępność będzie dalej ograniczona, a co za tym idzie ceny będą dalej szybować w górę i niestety coraz mniej Kanadyjczyków będzie stać na zakup nieruchomości. Nie jest to dobra perspektywa, zwłaszcza dla klientów młodych, którzy pragną rozpocząć nowe życie, we własnym domu. Marzenie o ogródku staje się coraz bardziej odległe…

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Nasze porady oraz wycena jest bezpłatna. Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów!

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

Zajmujemy się również kwestią wynajmu każdego typu nieruchomości. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.