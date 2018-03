Co się dzieje? Szybkie newsy – poniedziałek 5 marca

Imieniny obchodzą: Adrian, Fryderyk, Oliwia, Teofil oraz Wacław.

402 lata temu na indeks ksiąg zakazanych przez Kościół katolicki wpisana została książka Mikołaja Kopernika “De revolutionibus orbium coelestium”.

147 lat temu w Zamościu urodziła się Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka, współzałożycielka SDKPiL; należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

85 lat temu w Niemczech odbyły się wybory do Reichstagu, w których zwyciężyli Adolf Hitler i jego partia NSDAP, uzyskując blisko 44 proc. mandatów. Głosowało na nich ponad 17 mln wyborców; w czasie wyborów obowiązywał dekret “O ochronie narodu i państwa” zawieszający swobody obywatelskie. (85)

78 lat temu na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej; w wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.

73 lata temu w Warszawie komunistyczne władze wykonały wyrok śmierci na Lucjanie Szymańskim “Janczarze”, ostatnim dowódcy Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK. “Janczar” został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa 23 grudnia 1944 r.; wyrok śmierci wydał Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie.

72 lata temu w Fulton w USA Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie, podczas którego odnosząc się do kwestii sowieckiej kontroli nad częścią Europy powiedział: “Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem przecina kontynent żelazna kurtyna”.

65 lat temu w Kuncewie, obecnie część Moskwy, zmarł Józef Stalin, właściwie Iosif Dżugaszwili, sekretarz generalny KC KPZR i premier Związku Sowieckiego; zbrodniarz odpowiedzialny za prześladowania i śmierć milionów ludzi, który przez ćwierć wieku rządził totalitarnym państwem sowieckim; wśród jego ofiar były setki tysięcy Polaków.

25 lat temu w Słupsku zmarł Mieczysław Kościelniak, malarz, grafik; więzień KL Auschwitz, autor około 300 prac narysowanych w obozie, dokumentujących życie więźniów.

5 lat temu czterech polskich himalaistów: Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski stanęło na szczycie niezdobytego do tej pory zimą ośmiotysięcznika Broad Peak w Karakorum; dwaj ostatni nie zdołali jednak powrócić na noc do obozu, 8 marca zostali uznani za zmarłych.

W Polsce

Prezydent RP Andrzej Duda złoży dziś po południu wizytę w Wielkopolsce. Prezydent odwiedzi Środę Wielkopolską, gdzie złoży kwiaty pod znajdującymi się tam tablicami pamięci.

Następnie, prezydent spotka się z mieszkańcami na Starym Rynku; tam także planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy. W programie wizyty znajdzie się również spotkanie z władzami samorządowymi, oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

# # #

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma dziś podczas posiedzenia zaplanowanego późnym popołudniem ustalić listę sędziów – kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W drugiej połowie lutego Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Byli to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna, Mariusz Witkowski oraz Mariusz Lewiński.

Po upublicznieniu wszystkich nazwisk z listy, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów spośród 18 zgłoszeń. Kandydaci wskazani przez PiS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawelczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna. Z kolei kandydaci wskazani przez Kukiz’15 to: Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Maciej A. Mitera. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów.

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

# # #

Dziś sejmowa komisja obrony rozpatrzy w pierwszym czytaniu rządowy projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Posiedzenie komisji ma się rozpocząć o godz. 18.

Projekt, który w czwartek przyjął rząd, zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON, KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.

Nowe regulacje – jak napisano w uzasadnieniu – pozwolą na “zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu” i stanowić będą “symboliczne rozliczenie epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której symptomatyczna była kariera wojskowa i polityczna Wojciecha Jaruzelskiego, współpracownika Informacji Wojskowej w okresie stalinowskim”.

# # #

Dziś w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie minister zdrowia Łukasz Szumowski weźmie udział w III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej. Medycyna ta pomaga wybrać metodę leczenia uwzględniając indywidualne cechy pacjenta i jego choroby. Rozwój tego podejścia terapeutycznego jest bezpośrednio związany z postępem badań nad genetyką.

Podczas Forum specjaliści będą omawiać ekonomiczne, technologiczne i praktyczne aspekty wykorzystania medycyny personalizowanej w terapii wielu schorzeń stanowiących wyzwanie współczesności, np. w leczeniu nowotworów.

Wydarzenie zostało objęte patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

# # #

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ma się dziś rozpocząć proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciw Lechowi Wałęsie. B. prezydent RP stwierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. Jak czytamy w pozwie, padły w nich ze strony byłego prezydenta zarzuty, że “Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r.”. W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to “bezprawne i nieprawdziwe zarzuty”.

Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że “nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie”. Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia “wrobienia” go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS zamieścił sam Wałęsa pod koniec lipca 2017 r. na Facebooku. Na zadane mu wówczas pytanie, czy przeprosi Kaczyńskiego powiedział PAP: “w żadnym wypadku”, odsyłając jednocześnie do tego, co napisał na społecznościowym portalu.

Stwierdził tam: “Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę – uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersje walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej” – napisał Wałęsa.

Na świecie

RZYM – Oczekiwane jest ogłoszenie wstępnych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech. W świetle exit polls centroprawica pod wodzą Silvio Berlusconiego otrzymała najwięcej głosów, ale blok ten z poparciem 35-36 proc. nie będzie mógł prawdopodobnie samodzielnie utworzyć rządu.

PEKIN – Początek dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu ChRL. Parlament ma zatwierdzić zmiany w chińskiej konstytucji oraz przetasowania personalne w rządzie i najważniejszych instytucjach państwowych, zgodnie z wytycznymi ustalonymi na XIX zjeździe Komunistycznej Partii Chin, który odbył się w październiku 2017 roku.

BRUKSELA – Spotkanie ministrów środowiska krajów UE, którzy będą dyskutowali m.in. na temat gospodarki o obiegu zamkniętym: strategii dla plastiku, połączenia odpadów i chemikaliów. Polska delegacja pod przewodnictwem ministra Henryka Kowalczyka przedstawi informację o przygotowaniach do forum poświęconego światowej polityce klimatycznej COP24, które odbędzie się w grudniu w Katowicach.

WASZYNGTON – Trwa konferencja polityczna AIPAC, proizraelskiej organizacji lobbystycznej w Stanach Zjednoczonych; do wtorku. Oczekiwane są przemówienia wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a i premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

MOSKWA – Prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) dotyczącym podsumowania działalności FSB w 2017 roku i priorytetów na rok 2018.

BRUKSELA – Przewodnicząca partii Nowoczesna Katarzyna Lubnauer spotka się z szefem Porozumienia Liberałów i Demokratów (ALDE) w europarlamencie Guy Verhofstadtem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Andrusem Ansipem oraz z komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Verą Jourovą; wypowiedź dla prasy o godz. 15.30.

TEHERAN – Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian składa wizytę w Iranie. Wśród tematów rozmów wojna w Syrii oraz irański program rakietowy i utrzymanie porozumienia z 2015 roku w sprawie ograniczenia programu nuklearnego Iranu.

KAIR – Następca saudyjskiego tronu książę Muhammad ibn Salman as-Saud z wizytą w Egipcie.

NOWY JORK – W Konsulacie Generalnym RP uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem „Kwatera Ł. Panteon Narodowy pod cmentarnym murem” z udziałem m.in. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

WATYKAN – Papież Franciszek przyjmie na audiencji kanclerza Austrii Sebastiana Kurza.