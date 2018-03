7 zaskakujących przyczyn nieświeżego oddechu

Z cyklu: Poczta zdrowia wszystko dla zdrowia

Szanowny Czytelniku,

• jeśli właśnie umyłeś zęby…

• jeśli nie palisz…

• jeśli nie jadłeś czosnku, cebuli czy sera roquefort…

• jeśli nie jesteś w trakcie poszczenia…

…a Twój oddech jest nieświeży, zachęcam do wczytania się w poniższy artykuł.

1. Jesz za dużo słodyczy?

Nie tylko pokarmy o silnym zapachu, takie jak ser Appenzeller, sprawiają, że oddech staje się nieświeży.

Misie Haribo i mleczna czekolada na krótką metę poprawiają świeżość oddechu… ale długoterminowo powodują jego nieświeżość.

Zawarty w nich cukier ułatwia rozmnażanie się niektórych bakterii w jamie ustnej1. Kończy się to nabudowaniem płytki bakteryjnej na języku, zębach i dziąsłach (w tym w trudno dostępnych miejscach). Bakterie te wydzielają lotne związki siarki o bardzo przykrym zapachu (2).

Gorzka czekolada, która zawiera mniej cukru, rozwiązuje ten problem.

2. Czy Twój organizm prawidłowo trawi nabiał?

Jogurt i mleko same w sobie nie uwalniają nieprzyjemnych zapachów (w przeciwieństwie do serów), ale wciąż mogą powodować nieświeżość oddechu.

Dzieje się tak w przypadku osób, u których trawienie nabiału przebiega nieprawidłowo. Do innych objawów nietolerancji produktów mlecznych należą:

•niestrawność (bóle brzucha, wzdęcia, gazy),

•biegunka w skrajnych przypadkach.

3. Czy stosujesz dietę wysokobiałkową?

Gdy organizm jest zmuszony do trawienia dużych ilości białka, poziom wytwarzanego amoniaku wzrasta.

Charakterystyczny zapach amoniaku wyczuwalny jest w moczu, ale również oddechu.

4. Czy stosujesz dietę ubogą w węglowodany (dietę ketogeniczną)?

W organizmie węglowodany przekształcane są w glukozę. Ta z kolei wykorzystywana jest przez wątrobę jako energia do wprawiania w ruch całego ciała. Przy diecie ubogiej w węglowodany (bez makaronu, chleba i ziemniaków) Twoja wątroba nie otrzymuje glukozy3 i dlatego zostaje zmuszona sięgnąć do zapasów tłuszczów w celu wytwarzania energii.

Nazywa się to ketozą lub kwasicą ketonową i stąd też nazwa dieta ketogeniczna4.

W rezultacie organizm odrzuca ketony (w tym aceton). Substancje te sprawiają, że oddech nabiera zapachu zgniłych owoców. Na szczęście jest to efekt uboczny, który znika z upływem czasu.

5. Odczuwasz niepokój? Nie zapomnij o piciu wody!

Stres jest jedną z najczęstszych przyczyn nieświeżego oddechu. Niemniej jednak skala problemu jest duża, ponieważ niemalże każdy człowiek jest narażony na stres.

Warto zwrócić uwagę, że niespokojni ludzie mają tendencję do picia bardzo małych ilości napojów. W związku z tym doświadczają poczucia suchości i ciastowatości w ustach. Jest to idealne środowisko do rozmnażania się bakterii, które z kolei powodują nieświeży oddech.

Pogarsza to fakt, że w sytuacjach stresowych zapominamy o wykonywaniu głębokich oddechów. Nieodnawianie zasobów tlenu w jamie ustnej przyspiesza rozwój bakterii Gram-ujemnych, zwanych beztlenowymi, ponieważ rozwijają się one w warunkach beztlenowych.

Te bakterie Gram-ujemne to bakterie przyczyniające się do powstania najbardziej przykrego zapachu. Do tego są niezwykle odporne. Bakterie te wiedzą, jak się ukryć w najbardziej niedostępnych miejscach w jamie ustnej.

Pamiętaj, aby regularnie pić wodę i regularnie brać głębokie oddechy.

6. Nieświeży oddech powraca raz w miesiącu?

To mało znany objaw miesiączki5.

Zespół brazylijskich naukowców zaobserwował, że w czasie menstruacji i tuż przed nią w jamie ustnej występuje nienaturalnie wysokie stężenie lotnych związków siarki (które powodują nieświeży oddech)6.

Jak to wyjaśnić?

Podczas miesiączki poziom estrogenów spada. Kobieta w związku z tym wydziela mniej śliny, a jej buzia staje się sucha i ciastowata.

Jedną z funkcji śliny jest oczyszczanie jamy ustnej i zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu bakterii.

Podczas snu ślina pozostaje w bezruchu, co daje bakteriom jamy ustnej czas na rozmnażanie się. Dlatego też u każdego oddech jest nieświeży rano z wyjątkiem gwiazd kina.

Aby zwalczać nieświeży oddech podczas miesiączki, pij wodę i zieloną herbatę. Możesz również szczotkować język (szczoteczką do zębów).

7. Sprawdź etykietę swojego płynu do płukania jamy ustnej

Już od dawna producenci past do zębów oferują także rozmaite płyny do płukania jamy ustnej. Celem ich stosowania jest usunięcie maksymalnej liczby bakterii, aby mieć jak najczystszą jamę ustną i jak najświeższy oddech.

Ale zazwyczaj efekt, który uzyskujesz, jest dokładnie odwrotny:

W rzeczywistości płyny te zawierają alkohol, który wysusza jamę ustną. Jak wspomniałem wcześniej, suchość w jamie ustnej sprzyja rozmnażaniu się bakteriżi wywołujących przykry zapach7.

Ludzie, którzy używają płynów do płukania jamy ustnej, często skarżą się: “miętowa świeżość” znika po niecałej godzinie, ustępując miejsca “oddechowi szakala”. W związku z czym zaczynają stosować płyn jeszcze częściej, tym samym pogarszając sytuację. Jest to błędne koło.

Dlatego lepiej jest wybrać płyn do płukania jamy ustnej niezawierający alkoholu lub w ogóle nie stosować płynu do płukania jamy ustnej.



Nieświeży oddech to często lekceważona dolegliwość

Przejmowanie się stanem swojego oddechu może wydawać się przesadą. W rzeczywistości to poważna sprawa.

Nie śmiej się. Ludzie, którzy mają świadomość, że ich oddech jest nieświeży, często przeżywają gehennę. Zmienia to zupełnie ich sposób zachowania. Błahe czynności życia codziennego nabierają innego wymiaru!

Komunikowanie się z ludźmi staje się przyczyną dyskomfortu i dziwacznych wyrazów twarzy. Jest się bowiem zmuszonym rozmawiać z zamkniętych ustami tak bardzo jak to tylko możliwe.

Nie mówić głośno, żeby oddech nie dotarł za daleko. Nigdy nie rozmawiać twarzą w twarz, co oznacza, że należy patrzeć nie na swojego rozmówcę, a gdzie indziej.

Rezultat jest taki, że zaczyna się być postrzeganym jako osoba niezręczna, zamknięta, wymijająca lub lekceważąca towarzystwo, a może nawet fałszywa z uwagi na brak kontaktu wzrokowego.

Nieświeży oddech ogranicza Twoje możliwości, co może szkodzić Twojej karierze i życiu osobistemu!

Boisz się pracy w grupach skupionych wokół stołu. Wolisz izolować się od innych. Twój menadżer może dać Ci reprymendę za niezdolność do pracy w zespole. To się dzieje naprawdę.

Jeden z moich przyjaciół przyszedł do mnie o poradę w tej kwestii. Wyjaśnił mi, że nieświeży oddech przeszkadza mu do tego stopnia, że odmawia sobie jeżdżenia tramwajem z kolegami z pracy, mimo że lubi spędzać czas na rozmowach.

Pomyśl o tym następnym razem, kiedy Twój rozmówca wyda się zakłopotany i nie będziesz rozumiał dlaczego. Nie bierz tego dosiebie-toniemazTobąnic wspólnego. Jeśli ktoś zachowuje pewien dystans, być może robi to dla Twojego komfortu…

Wykorzystaj swoją inteligencję emocjonalną postaraj się sprawić, aby ta osoba poczuła się komfortowo, dyskretnie zapraszając ją do rozmowy obok siebie, spoglądając w samym kierunku (na przykład w stronę okna).

Bądź ostrożny

Istnieje również sytuacja odwrotna: to Twój oddech jest nieświeży. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, a Twój rozmówca cierpi. Lekko się oddala, a Ty się do niego przysuwasz. Odwraca głowę, a Ty ponownie stajesz na przeciwko niego. Wydaje się zakłopotany, a Ty nie rozumiesz jego postawy.

Twoje powodzenie w miłości (lub zawodowe) słabnie. Być może Twoja reputacja została już przesądzona bez Twojej wiedzy! Uchodzisz za osobę niezadbaną, z którą nikt nie chce przebywać. Ludzie niechętnie podchodzą do Ciebie, aby porozmawiać. Zaczynają Cię unikać i patrzą na Ciebie z lekkim obrzydzeniem.

Jeszcze raz powtórzę: to nic banalnego. Na pierwszy rzut oka widać, że konsekwencje dla życia towarzyskiego i zawodowego mogą być poważne. Brak świadomości, że ma się nieświeży oddech, może zamknąć wiele drzwi bez Twojej wiedzy.

Wiem, co myślisz w tym momencie: To mnie nie dotyczy. Wiem bardzo dobrze, kiedy mam świeży oddech.

Ale posłuchaj mnie przez chwilę: w czasie, kiedy piszę, Twoja reputacja może już prawdopodobnie przesądzona bez Twojej wiedzy! Niezależnie od

tego, czy jesteś zadbany, czy nie. Czy uchodzisz za przystojniaka lub piękność czy też nie. Niezależnie od tego, czy stosujesz proste środki ostrożności: szczotkowanie zębów, posiłki bez czosnku itp.

Poproś o szczerą opinię

Nawet jeśli masz świadomość, że w pewnych momentach Twój oddech jest nieświeży (na przykład rano), zachowaj czujność przez resztę dnia. Nie zakładaj, że Twój oddech jest świeży, bo to “czujesz”.

Chodzi o ten sam problem co z zapachem potu być może nawet znasz jakąś osobę, której nikt nigdy nie ośmielił się zwrócić uwagi…

Nie ryzykuj swojego powodzenia w miłości (lub zawodowego) tylko dlatego, że nikt nigdy nie odważył się Ci powiedzieć, że Twój oddech jest nieprzyjemny.

Przejmij inicjatywę: poproś o szczerą opinię na temat Twojego oddechu osobę, której ufasz.

Może się to wydawać upokarzające w danej chwili, ale na dłuższą metę zaoszczędzi Ci wielu nieprzyjemności i niepowodzeń. W razie wątpliwości spróbuj ponownie po upływie kilku miesięcy.

Z poważaniem,

Eric Müller

