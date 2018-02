Złote chwile dla ciała

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Życie jest lepsze, kiedy odpowiednio dbamy o siebie, o wszystkie wymiary naszego funkcjonowania: ciało, emocje, intelekt i ducha. Wydawałoby się, że najłatwiej zadbać o ciało, to takie oczywiste. Jednak mnogość teorii, podpowiedzi i propozycji w tym temacie sprawia, że jest wręcz przeciwnie. Dlatego trzeba słuchać co mówi nasze ciało: czego naprawdę potrzebuje, na co dobrze odpowiada, kiedy jest mu dobrze. Nie wszystkim ludziom służy ta sama dieta, taki sam ruch, czy w ogóle – styl życia. Są pewne ustalenia, ale one zmieniają się w czasie, a także zależą od szkoły, jaką reprezentuje dany badacz czy propagator idei. Często ludzie polecają innym po prostu to co im służy, a przecież to, co jest dobre dla mnie nie musi być dobre dla kogoś innego. W tym wszystkim niezwykle istotny jest również element wiary: jeśli wierzy się prawdziwie, że coś nam służy, zwykle – służy. Warto pamiętać, że troszcząc się o ciało, chcemy żeby to, co dla niego robimy, nie tylko mu służyło, ale również było przyjemne. Takie jest właściwe podejście do troski o każdy obszar ludzkiego funkcjonowania. Nie chodzi jedynie o utrzymywanie go w dobrej kondycji, ale o pokazywanie, że uważa się siebie za ważną, kochaną istotę, której pragnie się dostarczać przyjemności.

Jestem zwolenniczką szkoły, w której mówi się aby nie męczyć zbytnio swojego ciała, nie zadawać mu niepotrzebnego bólu, nie “dawać mu wycisku” jak to niektórzy z dumą mówią, ale rozszerzać delikatnie jego możliwości. Warto również pamiętać o tym, że wiek ma swoje prawa, a udawanie młodszego niż się jest może pozbawić nas szansy na przeżycia charakterystyczne dla dojrzałego wieku. Aktywność fizyczna jest ważna, ale równie ważne jest to, aby ją lubić. Nie chodzi o to, by lubić czas po danej aktywności, świadomość tego, że zrobiło się dla siebie coś dobrego, że pokonało się swoje opory czy słabości, ale lubić to zajęcie w momencie, w którym trwa. Ktoś lubi biegać, ale ktoś inny woli chodzić. Nie każdy lubi jeździć na nartach czy pływać. Czasem faktycznym powodem, dla którego myśli się, że się czegoś nie lubi jest brak wiedzy jak to robić dobrze albo… brak właściwego ubrania czy sprzętu. Stąd, aby podjąć decyzjeę, że nie lubi się jakiegoś rodzaju fizycznej aktywności, trzeba to sprawdzić.

Jedną z ważniejszych spraw jest troska o odpoczynek. Warto słuchać ciała i odpoczywać, kiedy ono tego potrzebuje. Nie stymulujmy się sztucznie, nie dostarczajmy sobie energii pochodzącej z zewnętrznych nienaturalnych źródeł, ale zadbajmy o ciało tak, by miało tę energię. Podtrzymywanie energii za pomocą kawy, alkoholu czy innych substancji zwykle kończy się tym, że w pewnym momencie ciało odmawia współpracy. Wiele chorób bierze się po prostu stąd, że ono chce wreszcie odpocząć. To tak jakby do nas mówiło: “Nie troszczysz się o mój odpoczynek, muszę się o to zatroszczyć samo”. Spędzamy w łóżku kilka dni, a mogło to być kilka godzin, wtedy kiedy było to potrzebne. Podobnie jest ze snem – trzeba spać tyle, ile naprawdę potrzebujemy. Zdrowy człowiek nie potrzebuje jednak więcej niż 9 godzin snu. Zbyt długie spanie wcale nie służy ciału, a także całej reszcie naszego funkcjonowania. Pamiętać też warto, że nie da się wyspać na zapas, ani odespać nieprzespanych nocy.

Bardzo dobre dla ciała jest przytulanie i masaż. Dla naszych emocji lepiej jest, kiedy towarzyszy temu dobre uczucie, ale ciału wystarczy, że przytuli je obca osoba, a masaż zrobi opłacony masażysta. W ostatnich latach sporo się mówi o przytulaniu. Może dlatego, że odeszliśmy nieco od takich zachowań. W szkołach nauczyciele nie przytulają dziś dzieci, z obawy, by nie być posądzonym o niecne zamiary. W pracy również ludzie wystrzegają się takich zachowań. W ogóle zachodnie cywilizacje nagle poczuły jakby potrzebę większej przestrzeni pomiędzy ludźmi. Trzeba zatem pamiętać o tym w swoim życiu i przytulać przynajmniej bliskich.

Jednak nawet gdy dostajemy pełen miłości dotyk od partnera czy bliskich ludzi, trzeba dostarczać naszemu ciału dowodów własnej miłości. Warto o tym pamiętać przy codziennej higienie i traktować swoje ciało jak kochanego przyjaciela, nie obcą strukturę. Można włożyć nieco miłości czy wdzięczności w odruch wklepywania kremu pielęgnacyjnego czy… kremu po goleniu. Chronienie przed bolesnymi czy nieprzyjemnymi czynnościami (chyba że jest to niezbędne na przykład dla zdrowia) również jest wyrazem miłości. Chodzi o to, aby ciało czuło naszą jedność z nim ale również wdzięczność. To nasz wehikuł, który niesie nas przez życie, aparat wykonawczy, za którego sprawą nie tylko dostajemy to, czego pragniemy ale także samo ciało jest źródłem wielu przyjemności. Bądźmy zatem dla niego dobrzy. Ważne jest by w momencie kiedy decydujemy się na te dobre zachowania w stosunku do ciała, uświadamiać to sobie. Nie można tego robić przypadkowo, bezmyślnie, przy okazji… Ważna jest intencja. Śmieszne? Tylko tak długo dopóki się nie spróbuje. Robiąc to szybko przekonujemy się jak zmienia się nie tylko ciało ale i stan emocjonalny. Jesteśmy nie tylko szczęśliwsi ale również zdrowsi.