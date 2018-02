Z powrotem w Ontario

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo. Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Do Kanady – 3 Ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Gazety Jest rok 1980. Moja pierwsza wizyta w Kanadzie, mój pierwszy wyjazd za granicę. Oficjalny wyjazd za granicę do cywilizowanego zachodniego kraju. Czas mijał szybko i szybko zdarzały się nowe poznania. Któregoś razu pojechałem ze szwagrem na północ do lasu po choinki. Dowiedziałem się wtedy że w Kanadzie nie ma zawodu leśniczego ani gajowego. Można sobie pojechać w las i wykopać drzewko lub dwa, tak długo jak nie robi się tego na sprzedaż.

Przywieźliśmy kilka małych świerków z korzeniami i zasadziliśmy je w ogrodzie. Byliśmy też na grzybach. Wcale nie daleko, kilkadziesiąt kilometrów na północ po Winston Churchill Blvd. Teraz już tam też dotarły domy, ale wtedy były tylko lasy i to bardzo grzybne. Jeśli mówimy o jedzeniu to pamiętam golonkę. W Polsce to była prawdziwa okazja gdy udało się ją dostać w restauracji czy w sklepie. Tutaj gdy zapytałem siostry czy by mi jej nie ugotowała, nie miała bardzo szczęśliwej miny, za to mój szwagier aż rozpromienił się w uśmiechu. Okazało się że on uwielbia golonkę ale mu Izabella jej nie gotuje bo to jest tu najtańsze mięso i ona je przygotowuje dla psów… Nie zraziłem się tym absolutnie i zajadałęm się tą golonką, a Andrzej przy mnie, no i psy też.

Toronto poznawałem coraz lepiej. Nie było wtedy mowy o GPS. Nawet w marzeniach. Ale pamięć i orientację miałem zawsze bardzo dobrą i po miesiącu ciągłej jazdy już nawet nie potrzebowałem mapy. Układ ulic wydawał mi się bardzo prosty: północ / południe, wschód / zachód. Na południe jezioro, na północ autostrada 401, na zachód Mississauga, na wschód Oshawa. Po prostu nie da się zabłądzić. Ulice nie zmieniają nazw po paru przecznicach jak to bywa w Europie, tylko ciągną się długo, czasem dziesiątki kilometrów nawet setki jak Young St. To wszystko było dla mnie nowe i niezwykle ciekawe. Mój angielski nie był porywający. Praktycznie nie istniał, poza paroma słowami i zwrotami. Pamiętam poszliśmy z Andrzejem do baru na chili i piwo. Lubiłem bardzo ostre przyprawy i chili wydawało się odpowiednie do moich gustów. Andrzej zamówił i wyszedł na chwilę. Kelnerka przyniosła chili. Lubię potrawy gorące a ta była tylko letnia, wiec poprosiłem kelnerkę, że chce bardziej „hot”. Wzięła mój talerz i wróciła za parę minut przynosząc go z powrotem. Szwagra jeszcze nie było. Spróbowałem. Chili było o niebo ostrzejsze, ale dalej tylko letnie, więc poprosiłem jeszcze raz o „hot”. Zdziwiona kelnerka wzięła talerz i za chwilę wróciła. To było naprawdę ostre danie, ale dalej tylko letnie. Na to przyszedł Andrzej. Powiedziałem mu o swoim kłopocie a on się uśmiał. Mówi do mnie: „hot” w tym przypadku to znaczy „ostrzejsze, bardziej przyprawione. I wyjaśnił to zmartwionej kelnerce, która z uśmiechem zabrała talerz jeszcze raz i tym razem wróciła z gorącym. Innym razem wybrałem się do Toronto pociągiem „Go”sam, w poszukiwaniu maszyny do krojenia materiału dla swojej firmy krawieckiej w Polsce. Dotarłem na King St. Gdzie znajdowały się wtedy potrzebne mi sklepiki z zaopatrzeniem. Doszedłem prawie do centrum miasta, znalazłem co szukałem i postanowiłem wrócić tramwajem. Tramwaj dochodził tylko do ulicy Roncesvalles, przy końcu której stał już wtedy pomnik ofiar katyńskich. Byłem na jego odsłonięciu. Z 52 zgłoszonych projektów w konkursie zwyciężyła koncepcja polskiego emigranta z USA, architekta, prof. Tadeusza Janowskiego. Pod nadzorem autora budowę pomnika bezpłatnie wykonała kanadyjska firma Milne & Nicholls. W ceremonii odsłonięcia 14 września 1980 roku wziął udział przybyły z Rzymu kardynał Władysław Rubin, a w uroczystościach uczestniczyło ponad 10 tys. osób[2]. Ówczesny premier Kanady Pierre Trudeau, obawiając się reakcji sowieckich, nie pozwolił dwóm politykom polskiego pochodzenia, senatorowi Stanleyowi Haidaszowi i posłowi Jesse Flisowi, wziąć udziału w uroczystościach z ramienia rządu. Było to wtedy pierwsze miejsce na świecie gdzie na tablicy pamiątkowej wprost było napisane, że zbrodni tej dokonali Rosjanie.

Po wyjściu na pętli z tramwaju postanowiłem pójść do domu piechotą. To był daleki marsz, 25 kilometrów. Co młodość to młodość. Czas upływał szybko. Nadchodził listopad, zaczynały się szarugi, chociaż do tej pory było piękne „indiańskie lato”.

Ten dzień, na początku listopada 1980 roku zapamiętałem sobie na długo. Od rana do ok trzeciej po południu jeździłem ze szwagrem na firmowe zgłoszenia do klientów. Im bliżej trzeciej, tym bardziej widać było, że Andrzej ma „piwny dzień”. No w końcu, nie prowadził samochodu, byłem ja. Padał zimny deszcz ze śniegiem, zimno było naprawdę przenikliwe. Andrzej powiedział żeby jechać na wschód. Najwyraźniej chciał oddalić czas powrotu do domu by mu trochę wywietrzało w głowie. Tak dojechaliśmy aż do Pickiering nad jezioro Ontario. W Pobliżu widać było charakterystyczne zabudowania elektrowni atomowej. Staliśmy w pustym kompletnie parku nad samym brzegiem jeziora, gdy Andrzej postanowił trochę popływać. Zmartwiałem. W taką pogodę? Szybko wprowadził to w czyn, rozbierając się i wskakując do wody, popłynął. W odległości ok 200 metrów od brzegu zauważyłem unoszącą się na wodzie boję. Wszystko wskazywało na to, że Andrzej postanowił właśnie do tej boi popłynąć. Byłem wściekły, że mnie postawił w takiej sytuacji, ale myślałem sobie, że przecież nie mogę pozwolić by się utopił. Jak wrócę do siostry i co jej powiem? Chcąc nie chcąc, rozebrałem się też i wszedłem do wody spodziewając się lodowatej kąpieli i tu niespodzianka. W porównaniu z powietrzem, woda była wręcz ciepła i zanurzenie się to właściwie była przyjemność. Andrzej musiał o tym wiedzieć. Woda z jeziora była używana do chłodzenia reaktora elektrowni atomowej i różnicę temperatury naprawdę dawało się odczuć. Jestem dobrym pływakiem, dwieście metrów to dla mnie niewiele. Tak jak myślałem Andrzej popłynął do boi. Tam chwilę odpoczął wchodząc na nią i popłyną z powrotem do brzegu. Asekurowałem go płynąc obok, ale okazało się że nie było potrzeby. Siostrze nic nie powiedziałem, po co miałaby się martwić. Przyszedł czas powrotu. Siostra chciała koniecznie bym został dłużej, bym został na stałe. Ja jednak tęskniłem za żoną i synem i postanowiłem wrócić tu na stałe już z nimi. I tak się stało, ale dopiero osiem lat później. A dlaczego to o tym w następnym numerze.

