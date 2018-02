Ważna decyzja sądu ws. lekarzy

Ontaryjscy lekarze, którzy mają moralne lub religijne obiekcje w stosunku do różnego rodzaju legalnych w Kanadzie usług medycznych takich jak wspomagane umieranie, antykoncepcja czy aborcja, mają obowiązek odsyłania pacjentów do innego lekarza, który jest w stanie zaoferować te usługi, stwierdził sąd ontaryjski.

Jest to odpowiedź na pozew skierowany przez pięciu lekarzy i trzy profesjonalne organizacje, które twierdziły, że wypisywanie skierowań do innych lekarzy jest naruszeniem ich praw do wolności religii i sumienia zapewnionych przez Kartę Praw i Wolności.

Organizacja regulująca profesję medyczna w Ontario College of Physicians and Surgeons of Ontario twierdziła i twierdzi, że stara się zachować równowagę pomiędzy moralnymi przekonaniami poszczególnych lekarzy a prawami pacjentów, mając obowiązek dbać o dostęp do opieki medycznej, szczególnie pacjentów, dla których dostęp ten jest utrudniony.

Sędzia Herman J. Wilton-Siegel napisał w imieniu trzyosobowego składu sędziowskiego: “Ci, którzy wykonują zawody wymagające regulacji, muszą spełniać wymogi regulacyjne, które koncentrują się na interesie publicznym, a nie na interesach samych profesjonalistów.”

College i wspierający go ludzie i instytucje są wdzięczni sędziom, że prawa pacjentów zostały postawione na pierwszym miejscu.

Są również tacy, którzy twierdzą, że sąd powinien był pójść dalej. Zamiast takiego typowego kanadyjskiego kompromisu sąd powinien był uświadomić lekarzom, że nikt ich nie zmusza do praktykowania medycyny. Inne kraje, np. Szwecja i Finlandia nie pozwalają na tego typu postawy w służbie zdrowia.

Skierowanie do innego lekarza może okazać się w niektórych przypadkach kosztowny dla podatnika, np. kiedy ktoś chce skorzystać z prawa do wspomaganej śmierci gdzieś daleko od dużych skupisk miejskich i nie ma tam na miejscu lekarza, który chce mu pomóc. W tym przypadku podatnicy muszą płacić za transport lekarza do odległego miejsca.

Poza tym medycyna się rozwija, podkreślają obserwatorzy, a zatem możliwe jest wiele przyszłych procedur, które mogą spowodować dalsze tego typu protest lekarzy.