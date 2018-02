USTAWA O IPN – opinie “ZA”

Przedstawiamy szereg opinii i wystąpień popierających przyjętą w nocy ze środy na czwartek ustawę o IPN. Są one ustawione chronologicznie, od najnowszych do najstarszych.

•••

Skwieciński: słowa premiera utwierdzają Polaków, że w sporze z Izraelem mamy rację

Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego utwierdza Polaków w przekonaniu, że w sporze z Izraelem mamy rację – ocenił w rozmowie z PAP historyk, publicysta Piotr Skwieciński. Dodał, że Morawiecki nie oferuje drugiej stronie kompromisu, ale to dobrze, bo to nie jest czas na kompromis.

W czwartek wieczorem premier Morawiecki w oświadczeniu telewizyjnym mówił, że Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy, a śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów. Szef rządu podkreślał ponadto, że Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią, a Polska chce walczyć z kłamstwem oświęcimskim w każdej jego postaci. Dlatego właśnie znowelizowano ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. “Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego zawierało bardzo słuszną obronę polskiej historii, a także tego, co działo się w okresie II wojny światowej. Utwierdza Polaków w przekonaniu, że w tej całej sprowokowanej przez drugą stronę awanturze, mają rację” – powiedział Skwieciński. Dodał, że “nie było to zarazem przemówienie, które by oferowało drugiej stronie jakiś kompromis, ale to bardzo dobrze, bo nie uważam, żeby to był czas na kompromisy”. “Wydaje mi się, że druga strona nie chce żadnego kompromisu, odwrotnie chce nawet uniknąć jakiegoś pozoru kompromisu. Druga strona zmierza do tego, żeby Polskę rozjeżdżać walcem, do narzucenia Polsce takiej upokarzającej kapitulacji. Z tym się, ze wszystkich względów zgodzić nie można” – podkreślił historyk. Zaznaczył jednak, że nowelizacja ustawy o IPN jest w kilku punktach zła. W opinii Skwiecińskiego w nowelizacji powinien być zmieniony m.in. zapis mówiąc o “polskim narodzie”, gdyż “naród jest sformułowaniem bardzo ogólnym; prokuratury i sądy musiałyby się zastanawiać, czy ktoś obraził cały naród, czy tylko grupę Polaków. To jest niebezpieczne, bo rzeczywiście może skłaniać do nadużyć, czy przynajmniej do podejrzeń o nadużycia”. W jego ocenie również przepisy dotyczące Ukraińców, zgodnie, z którymi możliwe będzie wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką. “Przepis ten jest całkowicie zbędny; to tutaj widziałbym pole dla zmiany” – wskazał. Skwieciński podkreślił, że ustawa “nie może być zmieniana w sytuacji dyktatu obcego, kiedy próbuje się Polskę upokorzyć, dlatego że nie jesteśmy w aż tak złej sytuacji, żeby kapitulować”. “Moim zdaniem, jeżeli wytrzymamy ten kryzys, to dopiero wtedy otworzy się pole do negocjacji” – zaznaczył.

•••

Kuchciński: parlament podejmuje suwerenne decyzje

Polska jest państwem suwerennym, parlament podejmuje suwerenne decyzje – powiedział w czwartek w Berlinie marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS), pytany o projekt ustawy Knesetu uznającej nowelizację ustawy o IPN za negowanie Holokaustu.

“Tę inicjatywę znam z opinii medialnych, formułowanych w różnych enuncjacjach prasowych, a więc do tego trzeba podchodzić ostrożnie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Polska jest państwem suwerennym, parlament – Sejm i Senat – podejmuje suwerenne decyzje w imieniu narodu polskiego, z pierwszorzędną troską i obowiązkiem dbania o interesy obywateli Polski” – powiedział Kuchciński dziennikarzom po spotkaniu z przewodniczącym Bundestagu. Dodał, że przypadające w tym roku stulecie polskiej niepodległości zobowiązuje do pamięci również “o obywatelach polskich z czasów II Rzeczypospolitej, z czasów Polskiego Państwa Podziemnego i rządu polskiego na uchodźstwie i z czasów późniejszych”. ••• Ambasador RP w Londynie broni na łamach prasy ustawy o IPN Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki w liście do redakcji brytyjskiego dziennika “Telegraph” broni znowelizowanej ustawy o IPN, podkreślając, że nie obejmuje ona badań naukowych ani działalności artystycznej oraz była szeroko konsultowana, m.in. z Izraelem.

Ambasador wyjaśnia, że ustawa ma przede wszystkim “zapobiegać powszechnemu opisywaniu obozów koncentracyjnych utworzonych i zarządzanych przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce jako +polskich+”, ponieważ wyrażenie to jest “faktycznie i historycznie nieprawidłowe i rozmywa granicę między sprawcami a ofiarami”. Podkreśla przy tym, że z taką oceną tego określenia zgadza się Insytut Yad Vashem, a władze Izraela “bardzo dobrze ją rozumieją”. Jak pisze polski dyplomata, “nikt w rządzie izraelskim nie kwestionuje, że obozy były nazistowskie”, a “mimo to strona izraelska wyraziła obawy, że ustawa może prowadzić do tłumienia i ograniczania” badań naukowych w sprawie zbrodni popełnionych przez pojedyncze osoby, w tym Polaków, na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej. Rzegocki zaznacza, że ustawa nie będzie miała zastosowania do “publikacji naukowych, badań lub działalności artystycznej, (…) nie uniemożliwia odnoszenia się do zbrodni popełnianych przeciwko Żydom przez pojedyncze osoby lub grupy osób polskiego pochodzenia ani nie przewiduje kar za dyskutowanie o takich zbrodniach lub ich badanie”. Polski ambasador pisze, że projekt ustawy był przedmiotem “bardzo szerokich konsultacji od 2016 roku, podczas których strona izraelska była reprezentowana m.in. przez ambasador Izraela w Polsce”. “Dlatego obecna bardzo mocna reakcja rządu izraelskiego jest zaskakująca” – ocenia. Zapewnił, że Polska pozostaje otwarta na dialog w tej sprawie i jest przekonana, że “ochrona prawdy historycznej o charakterze i skali zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce jest we wspólnym interesie narodu polskiego i żydowskiego oraz ludzkości w ogóle”. ••• MSZ: głównym celem noweli o IPN walka z fałszowaniem prawdy o Holokauście Głównym celem uchwalonej nowelizacji ustawy o IPN jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście – podkreśliło w czwartek MSZ. Wierzymy, że prace nad nowelą, mimo różnic w ocenie wprowadzanych zmian, nie wpłyną na strategiczne partnerstwo Polski i USA – dodał resort.

MSZ odniosło się w ten sposób do środowego oświadczenia Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, w którym zaapelował on do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i “naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami”. W wydanym w czwartek po południu komunikacie polski resort dyplomacji zapewnił, że zmiany zawarte w nowelizacji “nie ograniczają wolności słowa, pełnej swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych czy działalności artystycznej”. Głównym celem noweli – zaznaczono – jest “walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście, w tym także pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tej zbrodni”. “W tym kontekście stoimy na stanowisku, że oskarżanie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego o współudział razem z III Rzeszą Niemiecką – publicznie i wbrew faktom – w zbrodniach nazistowskich jest niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno pochodzenia żydowskiego jak i polskiego” – oświadczyło MSZ. Resort wyraził jednocześnie przekonanie, że “obecnie prowadzone w Polsce prace legislacyjne nad rozwiązaniami prawnymi chroniącymi prawdę historyczną, pomimo różnic w ocenie wprowadzanych zmian, nie wpłyną na strategiczne partnerstwo Polski ze Stanami Zjednoczonymi”. ••• Sellin: nie rozumiem jak można uznać chęć walki z “polskimi obozami zagłady” za negowanie Holokaustu Kompletnie nie rozumiem, jak można chęć walki z takimi sformułowaniami, jak “polskie obozy śmierci” uznać za negowanie Holokaustu – powiedział wiceszef MKiDN Jarosław Sellin. My tylko chcemy uzupełnić kłamstwo oświęcimskie o jeszcze jeden element bardzo bolesnego dla nas kłamstwa – dodał.

W środę wieczorem gazeta “Jerusalem Post” napisała, że 61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie popiera projekt ustawy, na mocy której nowelizacja ustawy o IPN, gdyby została ostatecznie przyjęta, byłaby uznana za negowanie Holokaustu. Projekt – według gazety – popierają posłowie rządzącej koalicji i część opozycji. Senat w czwartek przed godz.2 w nocy poparł nowelizację ustawy o IPN bez poprawek. Teraz nowela trafi do prezydenta. Odnosząc się do informacji o poparciu większości deputowanych Knesetu, dla projektu na mocy którego nowela ustawy o IPN byłaby uznana za negowanie Holokaustu, Sellin powiedział w radiowej “Jedynce”, że “to bolesne zapowiedzi i będziemy się musieli z nimi mierzyć w spokojnym dialogu z Izraelem, z Izraelczykami”. “Ja tych zarzutów kompletnie nie rozumiem, bo jak można chęć walki z fałszywymi kodami pamięci jakim są sformułowania +polskie obozy zagłady+, +polskie obozy koncentracyjne+ czy +polskie obozy śmierci+ uznać za negowanie Holokaustu” – dodał. Jak dodał “to jest wręcz uzupełnienie narracji o prawdzie o Holokauście, że takich zjawisk jak +polskie obozy+ po prostu nie było”. “My tylko chcemy uzupełnić kłamstwo oświęcimskie o jeszcze jeden element bardzo bolesnego dla nas Polaków kłamstwa, kłamstwa o rzekomych istniejących +polskich obozach+” – powiedział Sellin. Dodał, że “Polska ma prawo bronić swojego dobrego imienia, tak samo jak skutecznie i słusznie od lat robi sam Izrael”. Sellin wyraził nadzieję, że strona izraelska to zrozumie. Zaznaczył również, że “Żydzi i w diasporze, i w Izraelu mają prawo mówić o wyjątkowości Holokaustu jako zbrodni ludobójstwa w historii ludzkości”. Sellin odniósł się również do oświadczenia Departamentu Stanu USA, w którym zaapelowano o przeprowadzenia ponownej analizy nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i +naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami+ oraz listu do prezydenta Andrzeja Dudy przesłanego w środę przez ośmioro kongresmenów z ponadpartyjnej grupy zadaniowej Kongresu USA ds. zwalczania antysemityzmu – wyrazili oni nadzieję, że prezydent zawetuje nowelizację ustawy o IPN, jeśli trafi ona na jego biurko. “Oświadczenie Departamentu Stanu bardzo mocno też wskazuje, że sformułowanie +polskie obozy+ to jest rzecz haniebna i nie powinna mieć miejsca, to jest fałszywe sformułowanie. Ale jednocześnie takie oczekiwanie, czy obawa, że może być jakiś kłopot prowadzenia badań nad Holokaustem – będziemy musieli tutaj spokojnie zarówno Izraelowi, jaki i przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych tłumaczyć” – powiedział wiceszef MKiDN. Zaznaczył, że intencje nowelizacji są “dosyć klarowne”. “Co do indywidualnych win z imienia i nazwiska, czy nawet grup osób, które poczyniły jakieś przestępstwa, zbrodnie – nie ma żadnego problemu, będzie można o tym opowiadać” – powiedział Sellin. Jak dodał, “tu chodzi o kwalifikowanie tych oskarżeń wobec zbiorowości”. Nowelizacja ustawy IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. ••• K.Morawiecki ws. noweli ustawy o IPN: nie możemy ustępować w tym sporze Polska nie może ustępować w tym sporze; my, Polacy, nie bronimy siebie, bronimy europejskiej kultury przed nihilizmem i cynizmem; bronimy prawdy i czci naszych zamordowanych współbraci Żydów – powiedział PAP Kornel Morawiecki (WiS) odnosząc się sytuacji wokół noweli ustawy o IPN.

Senat zajmie się na rozpoczętym w środę posiedzeniu uchwaloną w ubiegły piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o IPN, która wprowadza m.in. kary przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. Wcześniej w środę komisje senackie praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu poparły nowelizację bez poprawek. Do noweli ustawy o IPN krytycznie odniosły się władze Izraela m.in. premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że “Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”. “Jest pretensja do nas, że bronimy się przed terminem +polskie obozy śmierci+, to jest coś oburzającego” – powiedział PAP Kornel Morawiecki szef sejmowego koła Wolni i Solidarni. W jego ocenie, tak jak “Żydzi wystąpili o zastrzeżenie +kłamstwa oświęcimskiego+, tak my powinniśmy wystąpić do prawa międzynarodowego, do ONZ, o +kłamstwo polskie+”. “Nie my się powinniśmy bronić, to nie nasze sądy mają to ścigać. To powinny ścigać sądy izraelskie, niemieckie, francuskie, amerykańskie. My powinniśmy ścigać za takie sformułowania obywateli polskich, choć nie sądzę, by ktoś chciał użyć takiego sformułowania” – powiedział. “My, Polacy, nie bronimy siebie. Bronimy europejskiej kultury przed nihilizmem i cynizmem. Bronimy prawdy i czci naszych zamordowanych współbraci Żydów” -powiedział. Dlatego – zdaniem Kornela Morawieckiego – “Polska nie może ustępować w tym sporze”. Zdaniem polityka państwo polskie nie mniej niż Izrael ma obowiązek przenosić pamięć o zagładzie Żydów i piętnować wyrządzone zło. Wskazywał też, że okupacyjne prawo niemieckie skazywało na śmierć całe polskie rodziny za pomoc Żydom. “Pacyfikowano całe polskie wsie, w których znaleziono ukrywających się Żydów. Wsie palono, ludność rozstrzeliwano albo wywożono do obozów koncentracyjnych” – mówił. K.Morawiecki stwierdził jednocześnie, że mówienie o nazistowskich obozach “jest kłamstwem, jest banalizacją ludobójstwa”. Jak mówił plan “Ostatecznego Rozwiązania Europejskiej Kwestii Żydowskiej” był planem niemieckim, a organizatorzy i oprawcy byli Niemcami. “Realizowali tę zbrodnię przy udziale innych nacji, m.in. Francuzów, Słowaków, Ukraińców, Węgrów, Włochów, Litwinów, Chorwatów. W mechanizm zbrodni włączali zdegenerowane, zastraszone osoby wszelkich narodowości, w tym szczególnie samych Żydów i Polaków” – powiedział, dodając, że na szmalcownikach Polskie Państwo Podziemne wykonywało egzekucje. ••• Naimski: próba przerzucenia na Polskę odpowiedzialności za Holokaust to świństwo Próba przerzucenia na Polaków, na nas, na Polskę odpowiedzialności za Holokaust to jest po prostu świństwo – mówił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Dodał, że burza wokół Polski w kontekście stosunków polsko-izraelskich nie dotyczy spraw energetycznych.