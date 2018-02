Synergia człowieka

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Każdy człowiek rozwija swój potencjał tylko do pewnego stopnia. To, na ile będziemy przejawiać swój przyrodzony potencjał zależy w dużym stopniu od nas samych. Pierwsze, co warto zrobić, to wznieść swoją świadomość na właściwy poziom, myśleć o sobie jako o istocie hojnie obdarowanej, która wiele może. Druga sprawa to właściwa troska o siebie. Jesteśmy całością, ale wyraźnie widać w niej jakby cztery wymiary ekspresji: ciało, emocje, intelekt i duch. Pomiędzy tymi obszarami mogą odbywać się ruchy kompensacyjne, gdzie jeden obszar będzie się starał uzupełniać braki innego, co prawie zawsze kończy się chorobą, a może być i tak, że dzięki zadbaniu o każdy z tych obszarów, będą one współpracować ze sobą, tworząc synergię.

Synergia to wytwór, gdzie całość jest większa niż prosta suma jej składników. Synergię można obserwować w efektach pracy doskonale współdziałających zespołów. Może być skutkiem twórczej rozmowy. Synergia może być również udziałem człowieka, który właściwie troszczy się o siebie. Ciało jest wtedy wspierane jest przez emocje, a wykonując różne rzeczy z pozytywnym nastawieniem zużywa się mniej energii, ponadto taki człowiek ma więcej staminy i jest zdrowszy; intelekt oddziaływuje na emocje ale także na ciało, kiedy to za jego sprawą wiemy jak o nie dbać, jak lepiej podchodzić do różnych prac, jak odpoczywać; zadbany obszar duchowy pozwala nam się koncentrować dokładnie na tym, co robimy, a podłączony do Inteligencji zbiorowej we współpracy z intelektem podsuwa nam idee, znakomite rozwiązania, pomysły. Ciało – zdrowe, silne i zadbane – wpływa na prace trzech pozostałych obszarów, pozwala organizm utrzymywać w stanie optymalnego pobudzenia, pozwala nam dotrzeć tam, gdzie chcemy i wykonać najbardziej precyzyjny ruch. Wybrałam tylko te najważniejsze czynności i oczywiście uprościłam, w rzeczywistości bowiem w naszym organizmie odbywa się szereg skomplikowanych procesów zachodzących pomiędzy ciałem, emocjami, intelektem i duchem, które czasem dają synergię, czasem – nie… W dużym stopniu zależy to właśnie od tego jak są zadbane obszary naszego człowieczeństwa.

Kiedy zapyta się człowieka czy sądzi, że właściwie dba o siebie, pewno odpowie, że tak. Jego umysł wybierze sobie z całego magazynu informacji, te, które pozwolą mu tak odpowiedzieć. Ale kiedy go zapytać czy dba właściwie o swoje ciało, umysł, intelekt i ducha… o tutaj już możemy uzyskać różne odpowiedzi. Więcej, poza troską o ciało, może nawet nie wiedzieć jak słowo “dbać” odnosi się do pozostałych obszarów. Dbać o emocje? Jak to robić? Jak dbać o intelekt? A już o ducha, to w ogóle szkoda mówić… co to jest duch?

Czym jest ciało, wiadomo. To nasza biologia, fizjologia, fizyczność – wewnętrzna i zewnętrzna budowa oraz procesy fizjologiczne organizmu. Tutaj wszystko musi grać, to jasne. Obszar emocjonalny to nasze uczucia, wzruszenia, motywacja, pragnienia, to to wszystko co i jak czujemy, to ogólny znak emocji (plus lub minus) w naszym organizmie. Chodzi oczywiście o to, aby było dużo pozytywnych emocji, ale też o to byśmy umieli dostrzegać swoje emocje, odczuwać świat i abyśmy mieli wystarczająco dużo kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza z tymi najważniejszymi dla nas. Obszar emocjonalny potrzebuje ciągłej stymulacji, ale trzeba uważać aby nie była ona większa niż tolerancja danego człowieka. Intelekt potrzebuje wciąż pożywki w postaci zadań do rozwiązania, powodów do myślenia, poznawania nowego, tworzenia, uczenia się. A duch? Duch potrzebuje ciszy, potrzebuje kontaktu z przyrodą, zwłaszcza monumentalną, z pięknem w różnych odcieniach i postaciach, potrzebuje wreszcie być otwartym kanałem miłości – odbierać i dawać miłość, a od czasu do czasu pragnie jakiegoś szczytowego uniesienia, olśnienia, objawienia duchowego. Obszar duchowy potrzebuje również kontaktu z Absolutem. Nie trzeba być wyznawcą jakiejś religii, aby mieć związek w Wyższą Siłą, Wyższą Inteligencją, Energią, Podświadomością zbiorową, Bogiem.

W tradycji wschodniej mówi się czasem o “czterech pokojach” ludzkiego życia. To bardzo obrazowe podejście, jeśli tylko nie myśli się o tych pomieszczeniach jak o odizolowanych od siebie, ale raczej połączonych wieloma wejściami, w których krąży energia. Niektórzy potrzebują takich obrazowych porównań, skorzystajmy zatem z niego. Tak jak wietrzy się dom, odkurza, sprząta, konserwuje zarówno ściany, podłogi jak i sprzęty oraz… ozdabia pokoje, tak samo trzeba podejść do siebie – do swoich czterech obszarów. Codziennie warto poświęcić każdemu obszarowi nieco czasu, kiedy to zajmiemy się nim z intencją zadbania o to, czego potrzebuje, a nawet z gotowością do rozpieszczania. Nazywam to “złotymi chwilami”. Dobrze, gdy takie chile otwierają i zamykają nasz dzień, jednakże również w ciągu dnia można poświęcić trochę czasu każdemu z obszarów. To, co jest bardzo ważne to to, by robić to świadomie. Nie chodzi o to, by coś po prostu zdarzało się w naszym życiu, ale byśmy robili to z intencją zadbania o ciało, emocje, intelekt czy ducha. Jak to robić? O tym w kolejnych felietonach.