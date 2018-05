Światełko do nieba w Kanadzie (2)

Kontynuacja z artykułu poprzedniego tygodnia: “Światełko do nieba w Kanadzie (1)“

Kanadyjska WOŚP zagrała jak z nut, organizując zbiórkę w Toronto i okolicach, a także mając “pod sobą” akcje w Windsor, Calgary, Edmonton i Ottawie. Podliczając wszystkie te wysiłki, udało się zgromadzić aż 32.245,15 dolarów! Brawo, wolontariusze, sztab i wszyscy, którzy przyłożyli się do akcji i jej finałów.

Finał WOŚP w Toronto i okolicach – koncert w Restauracji FREGATA w Mississaudze zgromadził mnóstwo ludzi, znakomitych artystów (FENOMENALNYCH!!!) i dużo darczyńców. Była cicha aukcja, puszki pękały od pieniędzy, wolontariusze najpierw musieli odtajeć od kwestowania przez trzy dni na mrozie, a potem liczyli, liczyli komisyjnie….

This slideshow requires JavaScript.

Dzięki za organizację tegorocznej WOŚP sztabowi z jej szefową Beatą Skibińską i WSZYSTKIM cudownym wolontariuszom. Dziękujemy Jarkowi Golcowi i Restauracji Fregata za otwarcie lokalu na finał, mimo że w niedziele Fregata zwykle jest nieczynna.

Cichą aukcję, która przyniosła niebagatelną kwotę 1.133,20 dol., zorganizowała i przygotowała, a następnie nadzorowała Yaga Gurbiej. Doskonała robota!!!

Za przekazanie atrakcyjnych przedmiotów na aukcję dziękujemy serdecznie hojnym donatorom. Oto oni: Maggie Habieda (Fotografia Boutique), Yaga Gurbiej (projektantka mody), Cedarhouse Spa i Kasia Tulińska.

Dzieciaki przez cały wieczór były zajęte i zadowolone, bo miały w bocznej sali zabawy z Marylą Bulzacką i bawiły się świetnie. Było tłoczno, kolorowo, wesoło i optymistycznie. To było piękne zakończenie zbiórki na WOŚP.

Bawili nas wysokiej klasy artyści, którzy swój czas i talent przekazali w darze na WOŚP:

• Studio Merlot – czyli znakomite trio Ilona Anna Kowalik, Anna Adamczewska-Niewulis (obie występowały dla WOŚP wiele razy, także w pierwszym finałowym koncercie w 2004 roku) oraz Kaja Cyganik (z malutkim synkiem Mieszkiem na rękach) oraz ich przyjaciel wokalista Łukasz Wolski.

This slideshow requires JavaScript.

• Wojtek Gawenda – gwiazda Kabaretu pod Bańką z monologami i piosenkami – i śmiesznie i lirycznie.

This slideshow requires JavaScript.

• Polky Village Band – rewelacyjna Ewelina Ferenc i jej trzej muzycy- wirtuozi o korzeniach fińskich, algierskich i irlandzkich (coś takiego tylko w Kanadzie!) w zachwycającym repertuarze polskiej, zagranej nietuzinkowo muzyki ludowej,

This slideshow requires JavaScript.

• The Ukrainian Folk – goście z Polski, super dynamiczny zespół polski grający porywającą ukraińską muzykę. Od wielu lat grają dla WOŚP – choć do tej pory w Polsce, a teraz po raz pierwszy dla WOŚP w Kanadzie – a także występowali na Przystanku Woodstock.

Koncert był możliwy i udał się znakomicie także dzięki naszym wolontariuszom nagłośnieniowcom – panom Eugeniuszowi Calakowi i Wiesławowi Szczepaniakowi. Pracowali przez cały wieczór społecznie na rzecz WOŚP. Koszty wypożyczenia sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego pokryli Ania i Tomek Kniat z firmy Duncan Instruments Canada Ltd. Dziękujemy!

Wszystkim za dotacje i pieniądze w puszkach i na koncie z serca dziękujemy, a tu pragnę wymienić kilka firm i organizacji, które przekazały dotacje powyżej 100 dolarów, za co im chwała:

• Jolanta Krystkowicz Law Office

• Commercial Mechanical Services Ltd

• O/A Wood Land Fine Furniture

• Canada-Poland Chamber of Commerce of Toronto.

A na koniec wieczoru, do muzyki zespołu The Ukrainian Folk, odbyliśmy wspólny taniec, do którego miałam przyjemność prowadząc ten koncert zaprosić wszystkich abyśmy poczuli, że WE MADE IT BIG TIME!!!! Jako organizator koncertu dziękuję wszystkim za udział i pomoc.

This slideshow requires JavaScript.

•••

Oto nowi wolontariusze, którzy po raz pierwszy zagrali dla WOŚP w Kanadzie w tym roku (poza Ewą Skalińską i Mikołajem Brykczyńskim)

This slideshow requires JavaScript.

•••

Oto ciekawa relacja z Ottawy napisana przez Piotra Sobierajskiego:

This slideshow requires JavaScript.

Byliśmy zaledwie dwuskarbonkową grupą, która podjęła się kwestowania na rzecz Orkiestry w Ottawie. Było to spontaniczne od początku do końca. W sobotę 13 stycznia od 15 do18 kwestowaliśmy pod polskim kościołem. Przy mrozie z wiatrem było -25C i tym samym Ottawa wysunęła się na pierwsze miejsce w kategorii Najzimniejsza Stolica Świata. Mocno przemarznięci trafiliśmy do naszych znajomych, którzy zorganizowali tzw. cichą aukcję, na której zostały wystawione bardzo osobiste i naprawdę wartościowe rzeczy. Było więc oryginalne zdjęcie Lecha Wałęsy w stoczni zrobione dzień po powrocie z internowania, były plakaty Andrzeja Pągowskiego, książka z autografem Kasi Bosackiej, oryginalne wycinanki kurpiowskie, biżuteria z bursztynem i wiele wiele innych. Z tej licytacji do puszki trafiło 963 dolarów, a nasza radość przerodziła się w spontaniczną imprezę taneczno-karnawałową. Następnego dnia przy wciąż rekordowej temperaturze GRALIŚMY już w naprawdę wyśmienitych nastrojach i tak od godziny 9.30 do 14.30 udało nam się zebrać kwotę, która po komisyjnym przeliczeniu kompletnie zwaliła nas z nóg, zważywszy że rok wcześniej było to 550 dolarów. Przeliczyliśmy komisyjnie i wyszło 2832 dol. – brakowało tylko 168, żeby dojść do magicznej kwoty 3000. Ogłosiliśmy na fejsie, że brakuje nam tyci tyci i okazało się, że dzięki wpłacie jednego darczyńcy byliśmy już gotowi do ogłoszenia oficjalnej kwoty. Wtedy posypały się kolejne wpłaty i tak końcowa kwota doszła do 3443,70 dol. Poprzeczka znów się podniosła i w przyszłym roku będziemy bić ten rekord w nadziei na dwie cyfry przed przecinkiem. Dziękujemy ottawskiej Polonii – do zobaczenia za rok! Na koniec przedstawię naszych wolontariuszy: Ania Luczak- Romaszewska, Malgosia Lifsches, Agata Czechowski, Przemek Tomczak i Piotr Sobierajski.

•••

This slideshow requires JavaScript.

•••

Małgorzata P. Bonikowska Zapraszamy do słuchania odcinka 50 POLcastu o WOŚP – www.mypolcast.com. Tam po angielsku o naszej kanadyjskiej akcji i o WOŚP.

•••

W poprzednim artykule popełniłam dwa błędy, za które przepraszam. Oto właściwe imiona i nazwiska wolontariuszy: Magda Bednarek i Jan Kociel. I na koniec – obejrzyjmy zdjęcia wolontariuszy, którzy po raz pierwszy w tym roku zagrali w WOŚP (poza Ewą Skalińską i Mikołajem Brykczyńskim, którzy grali poprzednio). Brawo! Liczymy na Was także w przyszłym roku, kiedy mamy zamiar pobić rekord z tego roku. Do zobaczenia w roku 2019!