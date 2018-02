Problemy wynajmu lokali

Bardzo gorący temat poruszany ostatnio przez tutejsze media to sprawa legalizacji marihuany, która ma być dokonana niedługo, oraz problemy, które może to stworzyć. Już obecnie torontońscy właściciele wynajmujący mieszkania chcą wprowadzić zakaz palenia tego wyrobu w lokalach wynajmowanych. Głównym motywem jest chęć wprowadzenia dodatkowej klauzuli, która obowiązywałaby nawet w istniejących umowach wynajmu i która zakazywałaby palenia marihuany w wynajmowanych lokalach, z uwagi na fakt, że wynajmujący nie są właścicielami tych lokali.

Z drugiej strony, konsumenci marihuany przedstawiają swoje argumenty, że nie będzie zbyt wiele miejsc w mieście, gdzie swobodnie mogliby palić marihuanę albowiem prowincja już wprowadziła dość restrykcyjne zakazy w tym zakresie. A więc zgodnie z wcześniej zapowiedzianymi prawami, zażywanie marihuany miało być zakazane w miejscach publicznych oraz w pracy, a dozwolone jedynie w miejscach zamieszkania. Tak więc palenie marihuany byłoby dozwolone tylko w takich miejscach, które dopuszczają palenie tytoniu. Oczywiście właściciele lokali będą mogli zastrzec w nowych umowach zakaz palenia tego wyrobu, podobnie jak to się stało z tytoniem, natomiast nie dotyczyłoby to umów zawartych przed wprowadzeniem nowego prawa, a więc wszystkich wcześniejszych.

Dlatego też właściciele lokali są zaniepokojeni, że fakt ten może w sposób negatywny wpłynąć na innych, niepalących lokatorów. Sprawa jest trudna, albowiem podczas gdy zakaz palenia obejmuje wszystkie miejsca publiczne, można palić jedynie w prywatnych lokalach, a te nie są odpowiednio zabezpieczone oraz szczelne na tyle, aby dym nie przedostawał się do innych, sąsiednich lokali.

Również w późniejszym okresie, kiedy nastąpi zmiana lokatora, usunięcie zapachu oraz chemikaliów ze ścian może kosztować w granicach 5-6 tysięcy dolarów. A więc to nie tylko sprawa samego palenia, lecz również późniejszego usuwania skutków tego procederu może powodować duże koszty dla właścicieli lokali.

Zakaz palenia marihuany powinien obowiązywać wszystkich podnajmujących lokale, ze skutkiem natychmiastowym. Obecnie żaden z lokatorów nie może palić marihuany w lokalach, gdyż jest to zakazane prowincyjnym prawem; dlatego też nie uwzględniano tego zakazu w umowach o wynajem, natomiast po legalizacji marihuany, cały system prawny w tym zakresie zostanie zmieniony.

Obecnie, gospodarze domu mogą dodawać klauzule o niepaleniu w lokalach do umowy wynajmu, natomiast gdy takich klauzuli nie ma, lokatorzy mogą palić w wynajmowanych lokalach. Te same prawa będą obowiązywać dla marihuany, twierdzą osoby zajmujące się prawem.

Obecnie władze prowincji starają się wybadać opinię publiczną na temat ewentualnego wydzielenia pewnych obszarów na zewnątrz budynku lub np. pomieszczeń w budynkach wielopoziomowych, a o takie wydzielone obszary walczą wszyscy używający marihuanę. W przeciwnym wypadku, nie ma innych miejsc gdzie można będzie zażywać tego produktu, twierdzą ich użytkownicy.

Co ciekawe, to obecnie, gdy wyrób ten jeszcze nie jest zalegalizowany, jego użytkownicy teoretycznie mają więcej miejsc do palenia, niż po legalizacji, twierdzą palacze. Znalezienie oraz wyodrębnienie miejsc do palenia marihuany byłoby dobrym wyjściem z sytuacji. Argumentem palaczy jest to, że w apartamentowcach są wydzielone sale dla gier, oglądania filmów, pokoi do zabaw dla dzieci oraz urządzania przyjęć, więc dlaczego nie może być pomieszczenia dla palaczy marihuany. Jedynym wydatkiem byłoby zainstalowanie specjalnego, silnego systemu wentylacyjnego: ciekawe kto miałby ponosić te koszty?

