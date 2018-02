Z cyklu: Zapiski na gorąco

Jak wiele można napsuć i zmarnować w zaledwie parę tygodni? Jak się okazuje – bardzo wiele. Patrzymy i oczy się szeroko otwierają. I znowu zadajemy sobie pytanie: co jeszcze zostanie zniszczone?

Polska w ruinie, jak wiemy, została odbudowana w ciągu zaledwie kilku miesięcy, tuż po zmianie ekipy rządzącej. Teraz jest świetnie, doskonale – jeśli mamy jakieś wątpliwości to polecam obejrzenie polskiej telewizji – jak to się dzisiaj nazywa – “narodowej”. Każdy dziennik telewizyjny obwieszcza kolejne sukcesy władzy.

Mamy już za sobą wychwalanie polityki ówczesnych (teraz odstawionych na boczne tory) ministrów – bo przecież ileż to się nasłuchaliśmy o zaletach wycinki puszczy zachwalanej przez ministra Szyszko przy pełnym błogosławieństwie jego bossów, a ileż o odbudowie zniszczonej polskiej armii, z której wystarczyło się pozbyć większości generałów i wyższych oficerów, i już jej kondycja uległa zasadniczej poprawie.

Ostatnie dokonania zarządzających naszą Polską to prawdziwe arcydzieła sztuki dyplomacji i wiedzy jak dbać o wizerunek własnego kraju. No dobra, wszyscy się uwzięli na tę naszą Polskę, jak zwykle. I to jest prawdziwą przyczyną kryzysu.

“Polskie obozy koncentracyjne” już tak strasznie zmęczyły nasz kraj, że postanowił on wsadzać do więzienia wszystkich, którzy… no właśnie nie tych, którzy użyją tego wyrażenia, bo o nim nawet nie wspomina się w tej ustawie-nowelizacji, ale tych, którzy oskarżą “naród” o kłamstwa na temat udziału w Holocauście.

Zacznijmy od tego pierwszego punktu. Kiedy słyszę, że sprawa “polskich obozów” była zaniedbana przez poprzednią ekipę, aż mnie kusi, aby wydobyć maile, wysyłane w KAŻDYM przypadku użycia tego niestosownego wyrażenia przez naszych dyplomatów – konsuli i ambasadorów, wspierane przez Polish-Jewish Heritage Foundation, przez środowiska żydowskie w Kanadzie, wreszcie przez nas samych, czyli “Gazetę”. Odpowiednio sformułowane, nieagresywne, ukazujące źródło błędu, a nie skupiające się na atakowaniu i obrażaniu adresatów, odnosiły skutek. To jeśli chodzi o takie przypadki w Kanadzie. W USA, jak wyraźnie powiedział ambasador RP w Waszyngtonie (2013-2016) Ryszard Schnepf, takich przypadków było średnio… 10 rocznie i oczywiście interwencje były natychmiastowe. A zatem znakomicie radzono sobie w tymi “polskimi obozami” i, aczkolwiek irytujące, nie stanowiły żadnej plagi.

A zatem, jeśli polskie władze doszły do wniosku, że coś trzeba zrobić, trzeba było albo przyjąć ustawę jasno precyzującą, że walczy się z “Polish camps”, co nie wywołałoby takiego rwetesu na świecie, albo, co byłoby dużo mądrzejsze, opracować długofalową strategię pokazywania światu polskich losów wojennych, z całą ich złożonością, bez wybielania, ale tak, aby świat poznał i pochylił się nad Karskim, Pileckim, Żegotą, państwem podziemnym, Sprawiedliwymi. Dzisiaj, kiedy w świecie polską narrację wojenną zdominowali szmalcownicy, pogromy, antysemityzm i granatowa policja, a także antysemickie pomyje, które wylały się od współczesnych Polaków – dotarcie z czymkolwiek innym jest prawie niemożliwe.

I drugie – co to jest “naród”? Wszystkie takie kategorie są tak bardzo płynne i definiowane tak jak jest wygodnie w zależności od okoliczności. Zawsze przychodzą mi do głowy czasy dyskryminacji rasowej w USA, kiedy czarnoskóry mieszkaniec tego kraju był poza spolecznym nawiasem, miał korzystać z osobnych toalet i szkół, ale stawał się pełnoprawnym Amery- kaninem kiedy trzeba było walczyć o sportowe medale czy umierać w wojennych okopach.

Popatrzmy – Żydzi to nie Polacy kiedy mowa jest o ubecji (chociaż paznokcie w ubeckich kazamatach wyrywali Polakom przede wszystkim rodacy, Polacy), ale stają się Polakami, kiedy mowa o wielkich poetach, kompozytorach, naukowcach.

A jak jest z Polakami? Otóż gdy mowa o pomaganiu Żydom w czasie wojny, czynił to polski naród, ale gdy mowa o sprzedawaniu Żydów, wydawaniu ich na gestapo czy podpalaniu w stodole, to mamy już tylko jednostki.

Albo tak, albo tak. Nie da się mieć ciastka i go zjeść.

Nikt nie każe wyrzekać się naszej własnej historii, ale historia ma wiele odcieni. Z jej jasnych stron powinniśmy być dumni, ale także powinniśmy potrafić przyznać jej ciemne strony. Bo i bohaterscy Polacy to Polacy i kanalie także.

W ostatnich dniach polscy antysemici zakrzyknęli, że “Żydzi” zrobili ohydny filmik o “Polish Holocaust”, nawołujący rząd USA do zawieszenia wszelkich stosunków z Polską. Jak się okazało, za filmem stała mało znacząca i prawie nieznana grupka o nazwie Fundacja Rodziny Ruderma- nów. Żydzi? Tak, ale marginalna ich grupka. Najważniejsze, że wywołało to zdecydowaną krytykę Yad Vashem i wielu organizacji żydowskich, w tym polskich Żydów. Też Żydów. A zatem warto być ostrożniejszym w wydawaniu ocen.

Po co więc to całe globalne zamieszanie? Na to pytanie niech odpowiedzą ci, którzy je wywołali. Jeżeli chcieli osiągnąć wynik przeciw- ny do zamierzonego, odnieśli pełny sukces. I tylko szkoda wysiłków i pracy tylu ludzi przyjaznych Polsce na całym świecie, którym dzisiaj opadły ręce.

Czy da się to odrobić? Nie wiem. Psuje się szybko, a buduje bardzo powoli. Dzisiaj świat, który do niedawna może nie był do przesady zainteresowany Polską, poznał tak mroczne zakamarki polskich dziejów i współczesnych uprzedzeń, że na brak zainteresowania na pewno nie możemy narzekać. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach i że taka jest ta nowa wiedza o Polsce, która trafiła do ludzi na całym świecie.