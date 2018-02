Policja nie ufa swojemu szefowi

Jak wykazało głosowanie przeprowadzone przez cały zeszły tydzień wśród członków związku zawodowego policjantów Toronto Police Association (TPA), obecny szef policji w Toronto Mark Saunders nie cieszy się zaufaniem 86 proc. głosujących członków. Jednakże w tym głosowaniu online brało udział niecałe 50 proc. Członków TPA.

Głosowanie zostało zainicjowane przez związek zawodowy po tym jak Saunders ujawnił kontrowersyjny i krytykowany przez związek plan Transformations Task for Plan. Plan ten jest długoterminowym rozwojem policji, który rekomenduje zmniejszenie liczby policjantów na ulicach o około 250 do końca 2019 roku. W ramach tego planu przewiduje się inspekcje policyjne w poszczególnych rejonach i dzielnicach jako główny priorytet, a także znaczny wzrost wykorzystania najnowszej technologii.

Saunders jest zdania, że problem, z jakim ma do czynienia policja w Toronto, nie polega na liczbie policjantów ale na sposobie ich wykorzystywania.

Wywołało to wielkie kontrowersje i bitwę pomiędzy Saundersem, TPA a także zarządem policji. Związek wysłał pismo do swoich członków, w którym określił Saundersa jako niepotrafiącego stać na czele policji, nieposiadającego umiejętności komunikacji i niezdolnego do wzięcia odpowiedzialności za działalność policji.

Głosowanie to było głównie symboliczne ponieważ Saunders nie może zostać usunięty ze stanowiska bez decyzji Toronto Police Services Board.

Szef związku zawodowego Toronto Police Associations Mike McCormack powiedział, że w głosowaniu nie chodziło o zmuszenie Saudersa do rezygnacji ale raczej o pobudzenie go do działania: “Chodzi o to aby sytuację naprawić, a piłka jest po jego stronie”.

Związek na to twierdzi, że zmniejszenie liczby funkcjonariuszy na ulicach spowoduje spadek morale w policji.

TPA reprezentuje około 8000 policjantów w mundurach i cywilów pracujących w policji poniżej rangi sierżanta.

Związek twierdzi, że policjanci są przepracowani i że jest ich zbyt niewielu, podobne zdanie wygłaszały rodziny policjantów w czasie wiecu zorganizowanego przed siedzibą policji torontońskiej.

Zdaniem szefa policji Saundersa wejście w życie modernizacji, która przewidziana jest na ten rok, pomoże policjantom pracować bardziej efektywnie.

Ostatnio policja stała się obiektem poważnej krytyki w związku z dwiema sprawami o wysoce randze, , którymi się zajmowała. Pierwsza to śmierć miliardera, założyciela firmy Apotex Barry’ego Shermana i jego żony, a także zaginięcie kilku członków społeczności gejowskiej, co w końcu doprowadziło do aresztowania ich mordercy Bruce’a McArthura.