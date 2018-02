Podwyższenie minimalnej płacy

godzinowa, którą zarabia dużo osób, nie wystarcza na pokrycie kosztów życia. Jeżeli więc mamy np. do czynienia z rodziną, gdzie rodzic pracuje na pełen etat i nie jest w stanie pozwolić sobie na podstawowe rzeczy, które są konieczne do życia i musi dokonywać wyboru pomiędzy np. kupieniem odzieży zimowej dla dziecka czy żywności to nie jest do zaakceptowania. Nie jest to Ontario, które znam, nie jest to Ontario, w którym się wychowałem i nie jest to Ontario, do którego przyjeżdżają ludzie żeby mieć przyzwoite życie ani Ontario, które chcemy budować. Dlatego uważam, że nasza Partia Liberalna jest jedyną partią, która ma wyraźną i jasną wizję w jaki sposób zapewnić aby średnia klasa w tej prowincji dalej wzrastała i będziemy zawsze poszukiwali sposobów aby zmniejszyć przepaść pomiędzy tymi, którzy posiadają pieniądze i tymi, którzy ich nie mają. Chodzi nam o to aby ta przepaść nie stawała się coraz większa jak w wielu innych krajach.

M.P.B.: Skąd zatem bierze taka dysproporcja pomiędzy wynikami ekonomicznymi a opiniami wielu ludzi?

M.C.: Wielu konserwatystów twierdzi, że postępujemy zbyt szybko i wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o przywództwo tej partii powiedzieli, że powstrzymaliby wzrost płacy minimalnej i zwolniliby progres, który myśmy już poczynili. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dokładnie ta sama partia, z której wywodził się premier Mike Harris, za którego rządów minimalna płaca wynosiła 6 dol. 40 centów. W 2003 roku wynosiła tyle i przez osiem lat, kiedy konserwatyści byli u władzy, nie nastąpiły żadne zmiany w minimalnej płacy. To jest partia, która wierzy w to, że każdy człowiek jest sam dla siebie i decyduje o swoim życiu i że rząd nie powinien odgrywać ważnej roli w życiu obywateli. Tymczasem my uważamy, że powinniśmy dostosowywać gospodarkę w taki sposób aby wszystkim ludziom powodziło się dobrze. Są krytycy, który uważają, że w wyniku tego kroku dochodzi do zmniejszenia liczby miejsc pracy i że nie jest to dobre dla ekonomii ale my widzimy jeden z największych w historii Ontario wzrost liczby zatrudnionych ludzi. Od prawie 20 lat jak wspominałem jest najniższe bezrobocie w Ontario, więc dlatego uważam, że to co się dzieje jest dobre dla ekonomii. Chcemy żeby nadal rosła i znana jest teoria, która mówi, że im więcej ludzie mają pieniędzy do wydania tym silniejsza jest gospodarka. Ta podwyżka, którą wprowadziliśmy, spowoduje znaczącą różnicę w dochodach uzyskiwanych przez mieszkańców Ontario. Wszyscy, nawet krytycy, zgadzają się, że jeżeli pracuje się 40 godzin w tygodniu w Ontario powinno się móc żyć powyżej granicy ubóstwa, natomiast pod dawnymi konserwatywnymi rządami i przy stawce minimalnej poniżej 12 dolarów bardzo dużo osób pracujących w pełnym wymiarze godzin żyje w niedostatku, a to jest nie do zaakceptowania.

M.P.B.: Podnieśliście minimalną stawkę z poprzednich 11 dol. 40 centów do 14 dolarów. Tak gwałtowna podwyżka jest bardzo niekorzystna dla wielu prywatnych firm, które walczą o przetrwanie. Dlaczego nie podnosiliście jej o mniejszą wartość ale częściej i wcześniej?

M.C.: To jest bardzo dobre pytanie. Staraliśmy się dostosować płacę minimalną do wskaźnika wskaźnika wzrostu kosztów utrzymania w Ontario, z którym jest powiązana minimalna stawka godzinowa. Kiedy skończyła się recesja zaczęliśmy powoli podwyższać minimalną stawkę godzinową. W tej chwili obserwujemy rekordowe wyniki biznesu jeśli chodzi o osiągane zyski, niskie bezrobocie, ekonomia stale wzrasta ale jednocześnie widzimy, że wzrastają koszty życia. Przeciętne jednosypialniowe mieszkanie w Toronto kosztuje 1600 dol. miesięcznie. Kiedy się weźmie pod uwagę wszystkie inne elementy takie jak rachunki do płacenia i koszty utrzymania to po prostu się razem nie dodaje. Biorąc to wszystko pod uwagę i rekordowe zyski biznesu uważamy, że to jest dobry moment. Z 30 proc. osób, które zarabiają poniżej 15 dol. w Ontario, połowa pracuje dla dużych firm i uważam, że mamy obowiązek jako społeczeństwo zapewnić aby wszyscy ludzie odnosili korzyści z silnej ekonomii, nie tylko ci, którzy są właścicielami firm ale także ci, którzy pracują dla nich. Ci przyczyniają się ich sukcesu finansowego więc powinni być właściwie wynagradzani. Obserwujemy wzrost minimalnych stawek godzinowych w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. W wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych obowiązuje stawka 15 dol. za godzinę i w tym kierunku idzie w Kanadzie prowincja Alberta. Jeżeli chodzi o myślenie o przyszłości i o losie swoich obywateli uważam, że Ontario jest jedną z najbardziej postępowych jurysdykcji w Północnej Ameryce. Powinniśmy być przykładem dla innych i wzorem jeśli chodzi o ustalanie standardów. Obywatele muszą być na pierwszym miejscu jest to kwestia sprawiedliwości społecznej. Nikt nie powinien pracować 40 godzin i nie być w stanie pozwolić sobie na normalne życie. To jest absolutnie nie do zaakceptowania, a tak się do tej pory działo.