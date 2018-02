Podobne, ale inne: “breath” i “breathe”

Oba te wyrazy są powiązane znaczeniowo gdyż oba związane są z oddychaniem.

BREATH

Pierwszy z nich jest gramatycznie rzeczownikiem, a zatem oznacza “oddech”.

Please, take a deep breath.

Proszę wziąć głęboki oddech.

She ran so fast that she was out of breath.

Biegła tak szybko, że była bez tchu.

BREATHE

Drugi wyraz jest w sensie gramatycznym czasownikiem, a zatem oznacza “oddychać”:

Breathe in, breathe out, said the doctor.

Proszę wdychać powietrze, a teraz wydychać, mówił lekarz.

Don’t forget to breathe when you do these exercises.

Nie zapominaj o oddychaniu kiedy wykonujesz te ćwiczenia.

It was so stuffy in the room that I could hardly breathe.

Było tak duszno w tym pokoju, że ledwo mogłem oddychać.

Poza różnicą gramatyczną, a także niewielką różnicą w pisowni (czasownik ma na końcu literę “e”) jest także między tymi dwoma wyrazami różnica w wymowie.

Rzeczownik BREATH wymawiany jest /breß/ – symbol /ß/ oznacza charakterystyczną dla języka angielskiego bezdźwięczną spółgłoskę, którą wymawiamy gdy w pisowni występuje “th” w wyrazach takich jak np.

three, think, bath, thing, thin, thank, thought, booth thief, path

Czasownik BREATHE wymawiamy /bri:TH/, czyli występuje w nim długa samogłoska /i:/, a także druga, dźwięczna wersja tej typowej dla języka angielskiego spółgłoski /TH/, która występuje w wielu wyrazach, które w pisowani mają kombinacją liter “th”, np:

that, then, those, rather, bother, this, those.

