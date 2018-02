Nowy rozdział w relacjach z ludnością rdzenną

Premier Kanady Justin Trudeau planuje całkowitą zmianę sposobu w jaki rząd federalny odnosi się do ludności rdzennej, proponując również nowy system legislacyjny, który doprowadzi do zwiększenia kontroli samej ludności rdzennej nad jej własnym losem.

W czasie środowego wystąpienia w Izbie Gmin Trudeau powiedział, że jest konieczność uznania i wprowadzenia w życie praw ludności rdzennej. Nowe podejście, które ma być opracowane w partnerstwie z ludnością rdzenną Indianami, Metysami i Innuitami ma przede wszystkim na celu odniesienie się do wielu problemów, z jakimi społeczności te mają do czynienia, takimi jak fatalne warunki mieszkaniowe, brak wody pitnej, a także wysokie wskaźniki samobójstw wśród młodzieży. “Musimy doprowadzić do tego aby ludzie ci mieli kontrolę nad własnym losem i podejmowali własne decyzje na temat swojej przyszłości”, powiedział premie Trudeau.

Nowy Recognition and Implementation of Indigenous Rights Framework, który ma być sporządzony w tym roku po konsultacjach przeprowadzonych przez minister ds. relacji między rządem a ludnością rdzenną Carolyn Bennett oraz minister sprawiedliwości Jody Wilson-Raybould będzie także zawierać nowe przepisy prawne. Nie będzie on jednak wymagał ruszania konstytucji, której sekcja 35 jednoznacznie określa prawa ludności rdzennej, mimo że początkowo rząd liberalny pod wodzą ojca obecnego premiera Pierre’a Trudeau nie chciał ich włączyć.

Problem polega na tym, jak mówi premier, że rządy federalne nie do końca wprowadziły w życie te prawa, zmuszając ludność rdzenną do długich i bardzo kosztownych bitew w sądach, co spowodowało dalsze rozpadanie się dobrych relacji między rządem a tą częścią społeczeństwa. Będzie mowa o większej kontroli ludności rdzennej nad niektórymi sferami życia takimi jak edukacja czy dobro dzieci. Chodzi o to aby to robić bez odniesienia do ustawy Indian Act, która została przyjęta w 1876 roku i jest szeroko krytykowana za to, że jest zbyt kolonialna i paternalistyczna.

W konsultacjach będą brały udział także prowincje, terytoria, społeczności biznesowe i Kanadyjczycy nie mający korzeni rdzennych.

Reformy zmierzają do tego aby ludność rdzenna wreszcie mogła poczuć zaufanie do systemu, który wielokrotnie ją w przeszłości zawiódł.