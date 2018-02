Norwegia, Niemcy i Kanada najlepsze w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu

Przewodniczący MKOl Thomas Bach zamknął 23. zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Zgasł znicz, który płonął od 9 lutego. Kolejne odbędą się za cztery lata również na Dalekim Wschodzie, w Pekinie. “Na tych igrzyskach po raz pierwszy rozegrano konkurencje popularne wśród młodego pokolenia. Technologia cyfrowa umożliwiła większej liczbie ludzi śledzenie wydarzeń na arenach olimpijskich. Uczestniczyła rekordowa liczba krajów. Dlatego z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że były to igrzyska nowych horyzontów. Dziękuję, Pjongczang” – oświadczył Bach. Szef MKOl podziękował prezydentowi Korei Południowej Mun Dze Inowi za “zapewnienie sukcesu igrzysk pod każdym względem”. Bach, który jako przewodniczący MKOl zamykał swoją trzecią olimpiadę, ponownie nie zastosował jednak bardziej osobistej formuły, jak to czynili jego poprzednicy. Hiszpan Juan Antonio Samaranch, zamykając letnie igrzyska w Sydney w 2000 roku, nazwał je “najlepszymi w historii”, natomiast Belg Jacques Rogge preferował mniej jednoznaczne oceny, jak “niezapomniane igrzyska” dla Aten w 2004, czy “wspaniałe i przyjazne” dla Vancouver w 2010 roku. Uroczystość zamknięcia igrzysk, tak jak 16 dni wcześniej otwarcia, była stosunkowo skromna w porównaniu z widowiskami, jakie można było obejrzeć choćby w Rio de Janeiro czy w Soczi. Wystąpił m.in. koreański boys-band EXO oraz didżej Martin Garrix. W defiladzie sportowcy z różnych krajów mieszali się ze sobą, tańczyli, robili selfie. Polską flagę niósł startujący kilka godzin wcześniej pilot bobslejowej czwórki Mateusz Luty. MKOl nie wyraził zgody na to, by Rosjanie, których narodowy komitet olimpijski jest wciąż zawieszony z po-wodu afery dopingowej, maszerowali pod własną flagą. Na igrzyskach sportowcy z tego kraju startowali jako Olimpijczycy z Rosji pod znakiem pięciu kół olimpijskich. W czasie ceremonii wręczono ostatnie komplety medali. Zwyczaj, zainicjowany przez Greków w 2004 roku w Atenach, przyjął się i na zimowych igrzyskach. Publiczność wysłuchała hymnów norweskiego i fińskiego na cześć zwycięzców maratonów narciarskich Marit Bjoergen oraz Iivo Niskanena. Odbywające się pod hasłem “Igrzysk Pokoju” zawody sportowe spowodowały ocieplenie relacji między dwoma państwami koreańskimi i gesty, których trudno było oczekiwać jeszcze kilka tygodni temu. Na otwarciu była obecna siostra północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una – Kim Jo Dzong. Razem z prezydentem Mun Dze Inem oglądała m.in. mecz reprezentacji hokejowej Korei, w której razem występowały zawodniczki z Północy i Południa, a na trybunach drużynę dopingowały północnokoreańskie czirliderki. Na zamknięcie przyleciała ośmioosobowa delegacja na czele z generałem Kim Jong Czolem, byłym szefem wywiadu KRLD, a obecnie wicesekretarzem Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. Stany Zjednoczone reprezentowała córka i doradczyni prezydenta Donalda Trumpa, Ivanka Trump. Marit Bjoergen, Martin Fourcade, Johannes Klaebo i Ester Ledecka – to największe gwiazdy zakończonych w niedzielę 23. zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Stały one pod znakiem dominacji sportowców z dwóch krajów: Norwegii i Niemiec. Bjoergen była bohaterką ostatniej konkurencji igrzysk, triumfując z ogromną przewagą nad rywalkami w biegu narciarskim na 30 km techniką klasyczną. Ta wygrana zapewniła Norwegii pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Skandynawowie zdobyli najwięcej w historii zimowych igrzysk medali, aż 39: 14 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych. Łącznie o dwa krążki więcej niż dotychczasowi rekordziści – Amerykanie w Vancouver w 2010 roku. Norwegowie musieli jednak do końca walczyć o pierwszą lokatę w tej klasyfikacji, ponieważ cztery godziny wcześniej 14. złoty medal dla Niemiec zdobyli bobsleiści w konkurencji czwórek. Ostatecznie reprezentacja Niemiec, dopiero szósta w tabeli medalowej cztery lata temu w Soczi, zakończyła igrzyska z dorobkiem 14 złotych, 10 srebrnych i 7 brązowych krążków. Na trzeciej pozycji znalazła się Kanada: 11 złotych, 8 srebrnych i 10 brązowych. “To były moje ostatnie igrzyska i zakończenie ich w taki sposób to coś niewyobrażalnego” – oświadczyła Bjoergen. Swój 15. medal olimpijski w karierze, a ósmy złoty, odebrała z rąk szefa MKOl Thomasa Bacha podczas ceremonii zakończenia igrzysk. 37-letnia Norweżka stała się w ten sposób najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk, wyprzedzając swoich rodaków – biathlonistę Ole Einara Bjoerndalena i narciarza Bjoerna Daehliego. W samym Pjongczangu zdobyła pięć krążków. Nikt inny nie stawał na podium tyle razy. “Po raz ostatni startowałem w igrzyskach” – deklarował także francuski biathlonista Martin Fourcade. On oraz norweski narciarz Johannes Klaebo jako jedyni zdobyli w Pjongczangu trzy złote medale. Kibice nie obejrzą już na olimpijskich trasach Lindsey Vonn. Amerykanka, która bije rekordy zwycięstw w alpejskim Pucharze Świata, w Pjongczangu wywalczyła tylko brąz w zjeździe. Prawdopodobnie były to także ostatnie igrzyska, i najmniej udane, dla Justyny Kowalczyk. 35-letnia multimedalistka olimpijska (pięć medali, w tym dwa złote) nie zdecydowała się jednak na jasną deklarację. “Nie mam precyzyjnych planów” – powiedziała w niedzielę po biegu na 30 km, w którym zajęła 14. miejsce. Oprócz Bjorgen, Fourcade’a i Klaebo gwiazdą igrzysk była Ester Ledecka. Dokonała niezwykłego czynu, zwyciężając na nartach w supergigancie i na snowboardzie w slalomie gigancie równoległym. 22-letnia Czeszka jest pierwszym sportowcem od 1928 roku, który na jednych igrzyskach triumfował w dwóch różnych dyscyplinach. Podczas zawodów zanotowano cztery przypadki dopingu. Najgłośniejszy dotyczył Rosjanina Aleksandra Kruszelnickiego, który razem z żoną Anastazją Bryzgałową w rywalizacji par mieszanych w curlingu zdobył brązowy medal. Krążek został im odebrany, po tym jak u sportowca wykryto niedozwoloną substancję meldonium. Przypadki Kruszelnickiego i jego rodaczki, bobsleistki Nadieżdy Siergiejewej mogą okazać się brzemienne w skutkach. Rosjanie są bowiem “na cenzurowanym” w związku z zarzucanym im wielokrotnym łamaniem przepisów antydopingowych podczas igrzysk w Soczi. To właśnie z tego powodu w Korei Południowej startowali pod flagą olimpijską, a wielu z nich w ogóle nie dostało zgody na udział. Przynależność do ścisłej światowej czołówki podczas igrzysk w Pjongczangu potwierdzili polscy skoczkowie narciarscy. Większość z rekordowej 62-osobowej kadry biało-czerwonych w Korei Południowej wypadła na miarę możliwości, ale bez błysku. Kilka rozczarowań też było. Cztery lata temu z Soczi Polacy przywieźli aż sześć medali, w tym cztery złote. W Pjongczangu na taki dorobek bardzo trudno było liczyć, a różnego rodzaju symulacje prognozowały dwa, trzy krążki wywalczone przez skoczków. Scenariusz ten w pełni się sprawdził. Kamil Stoch triumfował na dużym obiekcie, a razem z Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem sięgnął jeszcze po brązowy medal zmagań drużynowych. Podopieczni trenera Stefana Horngachera mieli jeszcze szansę na sukces na skoczni normalnej. Na półmetku liderem był Hula, przed Stochem. W zawodach karty rozdawał jednak zmienny wiatr, a w drugiej serii Polakom szczęście nie sprzyjało. Stoch został sklasyfikowany na czwartym miejscu, od podium dzieliło go zaledwie 0,4 pkt. Hula ostatecznie był piąty. Cudu nie było w przypadku Justyny Kowalczyk. Najlepsza polska biegaczka narciarska od 2014 roku z sezonu na sezon prezentuje się coraz słabiej. W Korei Południowej na dobre rezultaty liczyła w rozgrywanych techniką klasyczną sprincie i biegu na 30 km. Ostatecznie w tych konkurencjach zajęła 22. i 14. miejsce. Jej najlepszym wynikiem była siódma pozycja w sprincie drużynowym techniką dowolną w parze z Sylwią Jaśkowiec. Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego nie była też w stanie wydatnie pomóc sztafecie, która zajęła dopiero 10. miejsce. Prawdopodobnie były to ostatnie igrzyska 35-latki z Kasiny Wielkiej. W Soczi aż trzy medale – po jednym każdego koloru – zdobyli polscy łyżwiarze szybcy. Po zakończeniu rosyjskich igrzysk przestali jednak odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. Męskiej drużynie, która znad Morza Czarnego wróciła z brązem, nie udało się nawet wywalczyć kwalifikacji. Broniący tytułu na 1500 m Zbigniew Bródka znów stoczył wyrównaną walkę z Holendrem Koenem Verweijem. Cztery lata temu pokonał go o 0,003 s, a w Pjongczangu uległ mu o 0,05. Niestety tym razem nie stanęli obok siebie na podium – zajęli 11. i 12. pozycję. Duży niesmak towarzyszył rywalizacji panczenistek. Od początku tryb przygotowań do wyścigu drużynowego krytykowała Natalia Czerwonka. Kiedy biało-czerwone odpadły w ćwierćfinale, otwarcie zaatakowała Katarzynę Bachledę-Curuś, która nie wytrzymała tempa. Bachleda-Curuś na wypowiedzi koleżanki reagowała ze spokojem. Wzięła na siebie winę za słaby rezultat, przyznając się do popełnienia na jednej ze zmian błędu, który miał wybić ją z rytmu. To były piąte i ostatnie igrzyska w karierze 38-letniej zawodniczki. Nadzieje na sukces wiązano z występem biathlonistek. W obecnym sezonie Pucharu Świata najlepiej z Polek spisywała się Weronika Nowakowska. W styczniowym biegu na dochodzenie w Oberhofie zajęła czwarte miejsce. W Pjongczangu jednak rozczarowała. W trzech startach indywidualnych kolejno sklasyfikowano ją na: 34., 30. i 21. pozycji. Na domiar złego wywołała jeszcze mały skandal. W opublikowanym w internecie filmiku nieelegancko zwróciła się do obrażających ją w sieci kibiców, mówiąc: “W d…e byliście, g…o widzieliście”. Tak jak w Soczi indywidualnie najlepiej spisała się Monika Hojnisz. Cztery lata temu była piąta w biegu ze startu wspólnego, a tym razem szósta w indywidualnym. Nowakowska miała jeszcze w Korei szansę na swoiste odkupienie i spełnienie marzenia o olimpijskim medalu. W rywalizacji sztafet na czwartej zmianie niespodziewanie ruszyła jako liderka. Prowadzenie zdołała utrzymać do ostatniej wizyty na strzelnicy. Ostatecznie do mety dotarła siódma. W snowboardowym slalomie gigancie równoległym Aleksandra Król była 11., a Oskar Kwiatkowski 13. Solidnie spisywała się alpejka Maryna Gąsienica-Daniel, która w kombinacji zajęła 16. miejsce. W kombinacji norweskiej 22. był Paweł Słowiok, a z kolegami w zmaganiach drużynowych zajął dziewiąte miejsce. W nich Polacy zaprezentowali się po raz pierwszy w historii igrzysk. W short tracku najwyżej sklasyfikowano Natalię Maliszewską – na 11. miejscu. Para taneczna Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew zajęła natomiast 14. pozycję. Najlepszy wynik w historii polskich bobslejów zapowiadała dwójka Mateusz Luty – Krzysztof Tylkowski. Skończyło się na 24. miejscu, ale niespodziewanie cel osiągnęła czwórka, również pilotowana przez Lutego. Biało-czerwoni uplasowali się na 13. miejscu. W panteonie olimpijskich klopsów, obok wywracających się narciarzy z egzotycznych krajów, miejsce zapewnił sobie Mateusz Sochowicz. Polski saneczkarz podczas trzeciego ślizgu zapomniał zabrać na start maskę ochronną i jak sam przyznał, tor pokonał praktycznie na ślepo. W ciągu 16 dni ponad 2900 sportowców z 92 krajów rywalizowało w 102 konkurencjach. Najwięcej medali – 39, w tym 14 złotych, zdobyli Norwegowie. Za cztery lata gospodarzem zimowych igrzysk będzie Pekin. Końcowa tabela medalowa (102 finały): złote srebrne brązowe razem 1. Norwegia 14 14 11 39* 2. Niemcy 14 10 7 31 3. Kanada 11 8 10 29 4. USA 9 8 6 23 5. Holandia 8 6 6 20 6. Szwecja 7 6 1 14 7. Korea Płd. 5 8 4 17 8. Szwajcaria 5 6 4 15 9. Francja 5 4 6 15 10. Austria 5 3 6 14 11. Japonia 4 5 4 13 12. Włochy 3 2 5 10 13. Olimpijczycy z Rosji 2 6 9 17* 14. Czechy 2 2 3 7 15. Białoruś 2 1 0 3 16. Chiny 1 6 2 9 17. Słowacja 1 2 0 3 18. Finlandia 1 1 4 6 19. Wielka Brytania 1 0 4 5 20. Polska 1 0 1 2 21. Ukraina 1 0 0 1 Węgry 1 0 0 1 23. Australia 0 2 1 3 24. Słowenia 0 1 1 2 25. Belgia 0 1 0 1 26. Nowa Zelandia 0 0 2 2 Hiszpania 0 0 2 2 28. Kazachstan 0 0 1 1 Łotwa 0 0 1 1 Liechtenstein 0 0 1 1 * w tabeli doliczono brązowy medal dla Norwegów, który mają otrzymać za trzecie miejsce w turnieju par mieszanych w curlingu, i odjęto go zdyskwalifikowanym za doping Olimpijczykom z Rosji. Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz