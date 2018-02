Nieruchomości – rynek w 2018 roku

Cały dramat zapoczątkowany dużym wzrostem cen w pierwszej połowie ubiegłego roku jest już poza nami. Poza nami są również dalsze korekty cen; a więc nie spodziewajmy się dalszego spadku cen na rynku. Oczywiście nie spodziewajmy się również dramatycznych, wysokich podwyżek cen nieruchomości.

Z kolei nie zostanie powtórzona również sytuacja z drugiej połowy ubiegłego roku, kiedy to próbowano “posprzątać” po uprzednim zamieszaniu na rynku.

Wiele zawartych transakcji zawieranych było “na gorąco”, bez namysłu, a w wielu wypadkach ceny były “z sufitu”, a więc wielokrotnie banki nie dawały niezbędnych środków na zamknięcie transakcji.

Otóż niektóre z ustalanych cen nie miały pokrycia w żadnych wycenach, zwłaszcza tych przeprowadzanych przez instytucje finansowe, udzielające pożyczki. Inni klienci z kolei mieli kłopoty ze sprzedażą swoich nieruchomości po spodziewanych cenach, co wydłużało termin zamknięcia obu transakcji. Niektóre z transakcji trzeba było anulować, oczywiście ponosząc koszty takiego przedsięwzięcia.

Inne zaś próbowano zamknąć, lecz na zupełnie innych warunkach finansowych, często rozciągając w czasie termin zamknięcia.

Oczywiście w większości przypadków powyższa sytuacja nie dotyczyła rezydencji luksusowych. W dalszym ciągu jest na nie duże zapotrzebowanie z uwagi na brak podaży oraz ciągle rosnącą liczbę nowych przybywających do miasta, często z dużymi pieniędzmi, spoza kraju.

Lecz wielki apetyt na nieruchomości nie pochodzi z zagranicy, w dalszym ciągu większość nabywców wywodzi się spośród miejscowych klientów.

W samym Toronto jedynie najbadziej luksusowe posiadłości były kupowane przez inwestorów zagranicznych, w okolicach takich jak Bridle Path, Forest Hill czy Rosedale. Zagrożenie rynku nieruchomości, którego tak obawiały się czynniki rządowe, nie było spowodowane zagrożeniem z zewnątrz Kanady. Cała sytuacja spowodowana była głównie ciągle spadającą podażą oraz niezmiernie rosnącym popytem, co z upływem czasu doprowadziło do sytuacji zupełnie nieobliczalnej w skutkach. Trzeba również podkreślić, że przyczyną tej sytuacji było również ograniczenie legislacyjne, które znacznie utrudniało, ograniczało oraz wydłużało okres wydawania nowych pozwoleń na budowę osiedli. Miało to ogromny wpływ na obecną sytuację na rynku.

Ponadto wprowadzony podwójny podatek od zakupu nieruchomości w samym obrębie Toronto, tzw. “Land Transfer Tax”, wypychał klientów z samego miasta na jego obrzeża, takie jak Richmond Hill czy Aurora, gdzie podatek ten jest dwa razy mniejszy. A więc jak wiemy, pierwsza połowa ubiegłego roku była zwariowana, natomiast w drugiej połowie próbowano jakoś załagodzić powstałe kłopoty.

Wielu prawników było w tym okresie bardziej zapracowanych niż zwykle: odnosi się to do wielu transakcji, niezamkniętych na czas, właśnie z powodów finansowych.

Obecnie dość trudno jest przewidzieć na ile wprowadzone regulacje rządowe oraz ciągłe podnoszenie oprocentowania na pożyczki hipoteczne wpłyną na rynek w roku bieżącym. Prawdopodobnie będzie ciągły, choć znacznie powolniejszy trend wzrostu cen. Na razie ruch na rynku jest dość umiarkowany. Lecz początek roku zawsze miał taką tendencję: uważam, że na lepszą analizę rynku trzeba poczekać do wiosny.

W dalszym ciągu rosną ceny w apartamentowcach, choć w porównaniu z innymi miastami, Toronto ma jeszcze sporo do odrobienia: otóż w lepszych dzielnicach Toronto cena za stopę kwadatową wynosiła 1300 dol., w Montrealu 1440 dol., natomiast w Vancouver 1800 dol.

W dalszym ciągu rozpoczęte są duże projekty budowlane w Toronto, np. w okolicach Eglinton oraz Yonge, co na pewno spowoduje dalszy wzrost cen w tym rejonie, zwłaszcza że budowana jest tam również linia komunikacyjna, przewidziana do ukończenia w roku 2021. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz bezpłatną wyceną nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni.

Udzielamy również porad przed wystawieniem domu na sprzedaż, włączne z tzw. “staging”.

Pamiętajmy, że dobra porada, zarówno przy wystawieniu domu na sprzedaż oraz jego kupnie, może przynieść nam wymierne korzyści!

