Nie tylko sól rozpuszcza lód

Warto spojrzeć w jaki sposób niektóre gminy w Quebecu starają się zmniejszyć zużycie soli używanej w zimie do likwidowania poślizgów na lodzie. Mer miejscowości Rosemere Eric Westram sugeruje używanie wiórków, które są stosowane w Alpach zamiast soli od 2008 roku. Badania pilotażowe w jego gminie wskazują na to, że jest to znakomite rozwiązanie ponieważ sól działa tylko do -15 stopni, a wiórki drewniane do około -30. Wiórki są mieszane z chlorkiem magnezu, co pozwala im lepiej trzymać się ziemi. Do ich rozsypywania używa się dokładnie tego samego sprzętu co do soli i piasku, a nie powodują one zniszczeń elementów metalowych w maszynach. Mer uważa, że ma to wielką przyszłość nawet na bardzo pochyłych drogach.