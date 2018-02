Nie tylko sól rozpuszcza lód

Warto spojrzeć w jaki sposób niektóre gminy w Quebecu starają się zmniejszyć zużycie soli używanej w zimie do likwidowania poślizgów na lodzie. Mer miejscowości Rosemere Eric Westram sugeruje używanie wiórków, które są stosowane w Alpach zamiast soli od 2008 roku. Badania pilotażowe w jego gminie wskazują na to, że jest to znakomite rozwiązanie ponieważ sól działa tylko do -15 stopni, a wiórki drewniane do około -30. Wiórki są mieszane z chlorkiem magnezu, co pozwala im lepiej trzymać się ziemi. Do ich rozsypywania używa się dokładnie tego samego sprzętu co do soli i piasku, a nie powodują one zniszczeń elementów metalowych w maszynach. Mer uważa, że ma to wielką przyszłość nawet na bardzo pochyłych drogach.

W Cowansville, 90 km od Montrealu, zastosowano połączenie soli z sokiem z buraków. Krótkie badanie jednak wskazuje na to, że mimo efektywności są duże wady w innych miejscach przestano używać tej metody ponieważ powoduje ona plamy na butach, jak i na odzieży, a także na samym sprzęcie i na samochodach.

W Stanach Zjednoczonych używa się różnych alternatywnych metod m.in. soku z kartofli, a także soków uzyskanych przyszłe zmiany w ramach WTO po piklowaniu warzyw. W New Jersey ta ostatnia metoda działa bardzo dobrze, kosztuje znacznie mniej i jest tak samo efektywna jak sól.

Jak podaje Statistics Canada, w Kanadzie używa się co roku do 5 mln ton soli drogowej. Niestety powoduje ona zasolenie gleb, niszczy rośliny, a także zanieczyszcza wodę i ziemię stąd poszukiwania alternatywnych metod.