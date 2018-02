Miłość ci wszystko wypaczy…

Czy Walentynki są naprawdę potrzebne? Ja rozumiem, że rację bytu ma święto ciężko pracującego nauczyciela, który dzień po dniu musi pokonywać oporną materię, wtłaczając wiedzę w uczniowskie głowy, czy górnika, obijającego sobie tyłek na przodku, żeby nam było ciepło – ale święto zakochanych? Przecież oni są w stanie permanentnej szczęśliwości i świętują nieprzerwanie! Zakochani unoszą się na obłoku szczęścia, odurzeni miłością jak narkotykiem.

Wydawałoby się, że miłosne porywy serca to domena poetów i słowików, dopóki nie zajęli się nimi naukowcy, którzy wykazali, że serce nie ma tu nic do rzeczy, a za miłosne uniesienia odpowiedzialny jest oczywiście mózg. Tak naprawdę o tym, czy jesteśmy zakochani decydują najróżniejsze substancje chemiczne: twierdzenie, że między zakochanymi istnieje chemia jest więc poniekąd słuszne.

Miłość to narkotyk, naprawdę. W stanie zakochania zachowujemy sie jak odurzeni, oszołomieni bo po spotkaniu rosłego bruneta lub smukłej blondynki zaczęło w nas działać biochemiczne laboratorium miłości. Na początku oczywiście gra w nas chuć, pożądanie, uruchamiane męskim hormonem testosteronem. Ruszamy na łowy, strosząc piórka i przybierając seksowne pozy. Jesteśmy gotowi na wiele. Na obozie sportowym młoda wychowawczyni była zdziwiona, że grupę dziewcząt od grupy chłopców oddziela stumetrowy staw. “Proszę zaufać mojemu wieloletniemu doświadczeniu” – mówi kierownik obozu – “Dzięki temu pod koniec wakacji wszyscy umieją pływać!”.

Jesteśmy gotowi na przygodę miłosną i szukamy, szukamy… Wszystkie kobiety marzą o przystojnych, czułych kochankach, nieste ty zbyt często ci przystojni, czuli faceci mają już kochanków…

Wreszcie spotykamy odpowiedniego partnera i nagle wkraczamy w drugą fazę miłości, bardzo niebezpieczną – miłość romantyczną. W naszym mózgu zaczyna fikać dopamina, uruchamiana także przez kokainę i nikotynę. Czujemy ekstazę, bujamy w obłokach, nie potrafimy myśleć o niczym innym jak o ukochanej osobie. Jednocześnie dopamina obniża poziom serotoniny, naturalnego hormonu szczęścia, pojawia się więc niepokój, lęk przed odrzuceniem. Taką samą huśtawkę nastrojów wywołuje morfina, nikotyna i kokaina. Dzięki dopaminie jesteśmy dosłownie chorzy z miłości. Jeśli ukochana osoba odejdzie cierpimy męczarnie, tak samo jak uzależnieni nałogowcy. Romantycznie zakochani nie śpią, nie jedzą, marzą na jawie ogarnięci obsesją na punkcie tej jednej, jedynej osoby. Całe szczęście, że miłość romantyczna nie trwa zbyt długo, bo byśmy umarli z wyczerpania. Arabowie mówią: “Miłość jest jak fatamorgana na pustyni: widzisz pałace, palmy, wielbłądy. Potem znikają kolejno pałace i palmy, a ty zostajesz sam na sam z wielbłądem”.

Miłość romantyczna jest bardziej niebezpieczna niż pożądanie; przez nią popełniamy samobójstwa, popadamy w depresje i generalnie robimy całą masę głupstw.

– Podobno tak bardzo się zakochałeś w Zosi, że rzuciłeś dla niej papierosy?

– To prawda.

– I alkohol odstawiłeś?

– Też prawda.

– I w karty nie grasz?

– A nie gram!

– To kiedy ślub?

– Ślub? Z takimi zaletami, bez nałogów, to ja teraz mogę sobie lepszą pannę znaleźć!

Na tym etapie miłości nasze mózgi reagują podobnie, co mózgi chorych na depresję maniakalną. Na szczęście natura zaprogramowała większość z nas tak sprytnie, by to szaleńcze zakochanie ułatwiło nam łączenie się w pary. Zgodnie z wolą natury mamy się rozmnażać, a nie być szczęśliwymi.

Wchodzimy więc w trzecie stadium miłości i na szczęście sami musimy sobie zapracować. Bardzo pomaga nam w tym chemia w naszym mózgu, produkując hormony aktywowane podczas orgazmu. Te cwaniaki wywołują efekt przywiązania do danej osoby. Dlatego lepiej uważać na jednorazowe miłostki. Jedna szalona noc może spowodować, że nagle poczujemy przywiązanie do przypadkowej osoby. I kłopoty gotowe.

Niejedna fortuna zbudowana została na miłości (“Podejrzewam, że oświadczyłeś mi się dlatego, że tatuś zapisał mi wszystkie swoje pieniądze!” “Jak możesz tak mówić, kocham cię bez względu na to, kto zapisał ci majątek!”), zainteresowanie tym aspektem naszego życia jest wiecznie żywe, jak nie przymierzając Lenin. A już przed Walentynkami zarabia się na wszystkim.

Dawno, dawno temu w PRL mieliśmy Dzień Kobiet, który bardzo lubiłam i obchodzę go do dziś. To były wspaniałe żniwa dla badylarzy, cena tulipana czy goździka co najmniej podwajała się, ale każda pani, pani, uczesana elegancko i pachnąca, paradowała po ulicy z tym delikatnym towarem, niosąc również w torbie parę rajstop oraz wyrób czekoladopodobny od rady zakładowej. Wówczas jeszcze panował zdrowy obyczaj picia w pracy alkoholu, po którym panowie z wiotkim kwiatem w dłoni wracali na wiotkich nogach do żon, które, jeśli nie pracowały, miały do święta stosunek ambiwalentny.

Wraz z kapitalizmem przywędrowały do nas markety, a z marketami Walentynki, gigantyczne przedsięwzięcie biznesowe, ruszające w bój zaraz po szaleństwie zakupów świątecznych i noworocznych. W internecie wszystko może być prezentem walentynkowym np. “Cudowny medalik – dar Maryi na trudne czasy – tylko 29,90” albo “Lot maszyną MiG-29 Fulcrum”. Ten prezent kosztuje 74 999 zł. Bardzo a propos są romantyczne “Stringi lub slipy jadalne” za 39,90 zł lub “Zestaw sado-maso (pejcz, różowe kajdanki miłości i obroża)” za jedyne 99 zł.

Jak co roku najwięcej na Walentynkach zarobią producenci i sprzedawcy gadżetów. Zarobią kwiaciarnie, producenci czekoladek pakowanych w czerwone papierki w pudełkach w kształcie serca. Zarobią producenci damskiej bielizny i perfumerie. Pełne kina wyświetlać będą filmy o miłości, jak woda pójdą książki o miłości i płyty z muzyką pościelową, kosmetyki i alkohol. Na Walentynkach zarobią nawet organizatorzy antywalentynkowych imprez klubowych, o czym informuje Wirtualna Polska. Fiskus się wzmocni finansowo, co nie jest bez znaczenia.

Rozłożona na czynniki pierwsze i merkantylnie potraktowana miłość i tak nie straci dla nas swego czaru, bo tak chce natura. Choć rozumiemy jej mechanizmy i uwarunkowania i tak będziemy wzdychać, pisać wiersze i trzymać się za ręce. Niech chorzy z miłości mają to swoje święto, ostatecznie nie jest im łatwo.

Zresztą korzystajmy póki co. bo księża z Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie proponują przekształcić Dzień Zakochanych w Dzień Czystości Przedmałżeńskiej.