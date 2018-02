Lublin – miasto mojej młodości

Lublin to moje bardzo kochane miasto. Spędziłem w nim ponad 10 lat swego życia: moje lata młodzieńcze – lata w których formowała się moja osobowość i dojrzewanie intelektualne i emocjonalne.

Archikatedra i kościółek seminaryjski

W Lublinie jest jeszcze ze dwadzieścia innych kościołów, o których coś ciekawego można powiedzieć. Wspomnę tylko jeszcze o dwóch: największym i najbogatszym architektonicznie – o archikatedrze, i o kościółku seminaryjnym.

Obecna archikatedra była najpierw kościołem jezuitów. Kiedy w Lublinie powstało biskupstwo, wybór padł na niego jako najbardziej reprezentacyjną świątynię w mieście. Na dodatek kościół ten musiał być duży – był przez jakiś czas jedynym kościołem parafialnym miasta po rozebraniu fary strawionej pożarem. Jezuici przenieśli się na drugą stronę ulicy Królewskiej, przejęli zabudowania od zakonu sióstr bernardynek. Budowę dzisiejszej archikatedry zakończono w 1604 r. To cacko baroku w Polsce i pierwsza świątynia w naszym kraju w tym stylu. Twórcami tego kościoła były przeważnie osoby duchowne. W czasie jednego z większych pożarów Lublina w r. 1752 świątynia spłonęła, ale nie całkowicie: wspaniały, najwyższy w Polsce ołtarz główny zbudowany z libańskiego drzewa wiśniowego ocalał. Nietkniętą ogniem była jedna z ważniejszych kaplic. Józef Mayer ozdobił kościół freskami jeszcze piękniejszymi niż te oryginalne. Są tu wspaniałe organy, z dawnej fary przeniesiono gotycką chrzcielnicę i epitafium jednego z najsłynniejszych lublinian Sebastiana Klonowica. Kościół jest niezwykle akustyczny, a najbardziej akustyczną jest zakrystia kościoła. Dzieci, nawet najmłodsze, uczestniczące w wycieczkach szkolnych najchętniej zatrzymują się w tej zakrystii. Jest dość obszerna, a najcichszy szept w jednym rogu zakrystii słychać wyraźnie w drugim.

Gdy już mowa o akustyce, uważam, że po tym względem bije wszystkie inne świątynie Lublina małe cacko późnobarokowe, kościół seminaryjny. Normalnie nie jest dostępny dla osób z zewnątrz, bo jest za murami seminarium duchownego. Wystarczy jednak nacisnąć guzik dzwonka przy furtce, by móc do niego wejść – każdy jest mile widziany w tym kościółku. Mało kto o tym tajemniczym miejscu wie; może to i dobrze – inaczej konstruktorzy najsłynniejszych teatrów operowych mogliby być tu częstymi gośćmi, by odkryć tajemnice tej niezwykłej akustyki i swoją obecnością zakłócaliby rytm życia seminarzystów.

Miasto uniwersyteckie

Lublin można nazwać stolicą Polski B, czyli obszaru stanowiącego prawie dwie piąte kraju, leżącego na wschód od Wisły. Nie lubię tego podziału na Polskę A i Polskę B, nadużywają go politycy różnej maści, szczególnie PiS, ba, nawet obiecują, że ten podział zaniknie za ich rządów, nie tłumacząc jak i kiedy to się stanie. To tylko puste słowa. Podział ten istnieje i długo będzie istniał, czy się chce tego czy nie; główną winę ponosi historia wojen, najazdów na te tereny i ich skutków: ruin, zgliszcz, pożarów i męczeństwa milionów obywateli. Śmiem przypuszczać, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat też nie dojdzie do wyrównania szans, bo wiadomo, że bogatym łatwiej się rozwijać i bogacić niż biednym dochodzić do bogactwa. Nawet najogólniejsze statystyki potwierdzają ten nieszczęśliwy podział. Na tym obszarze znajdują się tylko cztery średniej wielkości miasta, a z nich jedynie Lublin przekracza liczbę 300 tysięcy mieszkańców (dokładniej 341 tysięcy w r. 2015), Białystok kilka lat temu miał ma 295 tysięcy, Rzeszów i Olsztyn zbliżają się do 200 tysięcy. Sam Lublin jest dopiero dziewiątym, Białystok jedenastym Rzeszów osiemnastym, a Olsztyn dwudziestym pierwszym w Polsce pod względem zaludnienia. Ze względu na położenie z daleka od głównych centrów naukowych Polski, Lublin stał się miastem akademickim, bo dzisiaj ma 12 szkół wyższych: państwowych i prywatnych, i ponad 100 tysięcy studentów.

KUL

Pierwszy uniwersytet w mieście – Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) – założony został w roku 1918 przez pierwszego jego rektora ks. Idziego Radziszewskiego, który zebrał fundusze na ten cel podróżując wśród skupisk polonijnych. Największym groszem sypnęli Polacy z Petersburga. Uhonorowano go w Polsce, już niepodległej, ulicą noszącą jego nazwisko.

KUL ma obecnie około 20 tysięcy studentów. Zmieniła się jego rola. Za komuny główną troską była walka o przetrwanie i zachowanie jakiejś niezależności ideowej w morzu komunizmu. Dziś oczy jego zarządców skierowane są na wschód i na południe – duży procent studentów, i to nie tylko Polacy, są ze wschodu z terenów aż po Kazachstan, a nawet dalej, a w kierunku południowym aż po Grecję – tu mają dogodne warunki i dużą pomoc materialną umożliwiającą te studia. Wróciły wydziały zakazane przez komunistów, powstały wielkie domy akademickie, sam uniwersytet wyszedł z baraków koszarowych, w jakich funkcjonował bardzo długo – to dziś elegancka, licząca się w świecie uczelnia.

Casus Wielgusa

Bez wątpienia największe zasługi w stworzeniu tego nowoczesnego ośrodka miał Stanisław Wielgus, długoletni rektor uczelni, potem biskup Płocka i nominat na arcybiskupstwo warszawskie. Przebudował z pomocą funduszy przeważnie z Niemiec i z darowizn Towarzystwa Przyjaciół KUL-u budynki uniwersytecie, zbudował dwa wielkie akademiki – do tej pory uniwersytet miał jeden mały akademik dla kobiet, ale daleko od miasta, na Poczekajce. Znałem go jeszcze z czasów studiów, ale nie utrzymywałem kontaktu z nim po wyjeździe z Polski. Odnowiłem kontakty, gdy tu w London zjawił się z wizytą wdzięczności za pomoc materialną udzielaną uniwersytetowi przez miejscowe koło Towarzystwa Przyjaciół KUL-u. Byłem wtedy sekretarzem tej organizacji. Przegadaliśmy całą noc. W ataku IPN-u na jego współpracę z komuną ciągle były reprodukowana we wszystkich mediach jego ksywa “Grey”, która znalazła się na jakimś papierku uzbeckim. To wystarczyło, by go opluć jako TW (tajnego współpracownika) tej zbrodniczej organizacji. Jakoś w tym ataku nie wszystko trzymało się kupy, bo nie było mowy jak współpracował, bo przecież podpisanie papierka nie czyniło go jeszcze współpracownikiem. Nie podano, o czym donosił, komu zaszkodził. Kiedyś w tonie prawie żartobliwym prezydent Wałęsa oświadczył, że podpisywał wielokrotnie “lojalki” by zmylić ubeków. Prawie nikogo w Polsce te wypowiedzi nie bulwersowały. A może i podpis Wielgusa to pusta lojalka, by mu pozwolono wyjechać zagranicę na studia. Męczyło mnie to tak, że w jesieni 2009 postanowiłem pojechać do Polski, spotkać się i skonfrontować Staszka. Rozmawialiśmy przez 2 godziny. Nie zaprzeczał, że coś podpisał, ale od momentu składania tego podpisu wiedział, że komuchów wyprowadzi w pole i to zrobił. Z innych źródeł dowiedziałem się, że prawie każdy ksiądz w Polsce miał swoją teczkę w UB, późniejszym SB, i był inwigilowany. Prawie każdy, a szczególnie ci aktywniejsi, wzywani byli “na rozmowy”. Wyjazd za granicę ksiądz mógł osiągnąć trzema drogami: przekupstwem, bardzo kosztownym, ale trzeba było wiedzieć jak dotrzeć do osoby wydającej paszport. Inna droga, łatwiejsza, to tajemny chrzest dziecka, czy udzielenie ślubu bardzo wysokiej figurze w rządzie komunistycznym. To się działo dość często. Nawet wielcy partyjniacy chcieli być niekiedy w zgodzie z Bogiem, ale częściej to był warunek utrzymania małżeństwa, narzucony przez drugą stronę. Wieczorem, w zamkniętym na trzy spusty mało oświetlonym kościele, lub częściej gdzieś w jakiejś “zabitej deskami” wiosce, z daleka od centrum władzy, odbywały się te ceremonie. Coś za coś: po takiej usłudze ksiądz w podzięce otrzymywał paszport. Trzecia droga to podpisanie dokumentu o współpracy. Niektórzy odważniejsi biskupi pozwalali swym kapłanom na to, jeśli wiedzieli, że są oni wystarczająco odporni psychicznie by przejść bez szwanku przez piekło nachodzeń, gróźb, szantaży po ich powrocie do Polski, gdy nie dostarczyli ubekom żadnych materiałów. Wielgus był twardym człowiekiem. Tak też postąpił. Nie obawiał się o własne życie, bo komuniści nie chcieli mnożyć męczenników Kościołowi, a tym bardziej jeszcze nie narażać się narodowi, gdyby taka “spowodowana” śmierć wyszła na jaw. W przeszłości nie potrafili ukryć wszystkich zabójstw, naród o nich wiedział, traktował ich jak gangsterów, których nie obowiązywało żadne prawo, a oni wiedzieli jaką mają opinię, więc tylko w wyjątkowych wypadkach reżyserowali “nieszczęśliwy wypadek” czy “zaginięcie”. Wielgus po powrocie do Polski przeszedł przez mękę nękań do momentu aż ubecy wreszcie zmęczyli się, uznali go za człowieka nie do złamania i dali mu spokój. Pozycja rektora KUL-u też mu pomogła otrząsnąć się od tych natrętnych trutni. Dzisiaj prowadzi spokojnie swoich doktorantów na uczelni i jest szanowany przez osoby, które bliżej go znają. Ciągle jest odsunięty od sprawowania wszelkich funkcji w zarządzaniu Kościołem, mimo że jest chyba najbardziej wykształconym i prawym biskupem Polski, podobnie jak biskup Pieronek, który od czasu do czasu przypomina hierarchom fakt, że powinni prowadzić swój lud do Boga, a nie uprawiać polityki, bo między innymi powodami jest to odpowiedzialne za utratę wiary przez wielu Polaków – wystarczy spojrzeć na statystyki i wypowiedzi tych co odeszli, by się o tym przekonać.

UMCS

Największym uniwersytetem Lublina powstałym w lipcu 1944 r. jest Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej (UMCS) liczący nieco ponad 21 tysięcy studentów na swych chyba sześciu kampusach (nie tak dawno dowiedziałem się z Wiadomości, że dostali od miasta następną działkę do zbudowania nowego kampusu). Na pustkowiu zbudowano całe miasteczko uniwersyteckie; przy okazji uhonorowano pomnikiem i ulicą patronkę uczelni.

Dawna skromna Akademia Medyczna jest dzisiaj dużym uniwersytetem medycznym z 8 tysiącami studentów. Dawna Akademia Rolnicza to dziś Uniwersytet Przyrodniczy liczący niewiele ponad 8 tysięcy studentów (w czasie swej największej świetności było ich około 12 tysięcy), a Politechnika Lubelska ma 9300 studiujących. Wszystkie te liczby dotyczą studentów w pełnym wymiarze godzin na studiach dziennych.

Inne instytucje akademickie to szkoły prywatne: Lubelska Szkoła Biznesu i pięć innych zaczynających się od słów : Wyższa Szkoła. Są nimi: W.Sz. Społeczno- Przyrodnicza, W. Sz. Ekonomii i Innowacji, W. Sz. Nauk Społecznych, W. Sz. Przedsiębiorczości i Administracji i W. Sz. Humanistyczna. Są tu także filia warszawskiej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej i łódzkej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Chociaż kilka wyższych uczelni ze szkół i akademii stały się uniwersytetami, to niestety w ostatnich kilkunastu latach straciły wielu studentów – do roku 2016 około trzynastu i pół tysiąca.

Ale w Lublinie ciągle jeszcze gwarno. Gdy do tego tłumu studenckiego dodać dziesiątki tysięcy nieco młodszej młodzieży z 43 techników, 53 liceów, ze zlikwidowanych 26 gimnazjów (uczniów nie zlikwidowano, przeniesiono ich do liceów i techników) i 168 szkół specjalnych jak np. szkoły policealne, artystyczne, szkoły dla dorosłych itp. – że nie wspomnę 54 szkół podstawowych i 73 przedszkoli, to w mieście jest tłoczno od młodzieży i dzieci jak w pszczelich ulach – kawiarenki, knajpy, kluby pękają w szwach, a po trotuarach, nawet tych niezastawionych nielegalnie zaparkowanymi autami, trudno się przecisnąć.

Miasto kultury

Wydarzenia kulturalne w Lublinie to temat-rzeka – samo wymienienie ich nie pomieściłoby się w tym artykule. Z tych racji świadomie pomijam osiągnięcia w tej dziedzinie w przeszłości – spojrzymy tylko pobieżnie i wybiórczo na to, co aktualnie się dzieje lub nie tak dawno działo się w mieście.

Różnorodność bogactwa kulturowego miasta

Przynajmniej dwie rzeczy muszą zaistnieć zanim jakieś wydarzenie kulturalne może mieć miejsce. Potrzeba do tego widzów, słuchaczy, uczestników, no i organizatorów. W Lublinie jest około stu tysięcy studentów, tysiące profesorów i nauczycieli, mnóstwo inteligencji z różnych dziedzin życia. Ci ludzie chodzą do teatru, na odczyty, wypełniają widownie wszelkich innych przedsięwzięć kulturowych. Organizatorów i animatorów jest w tym mieście wielu: każdy uniwersytet ma swoje kółka, kluby, jak choćby “Chatka Żaka” na UMCS-ie. Chyba nie ma dnia w ciągu roku akademickiego, w którym nie miałaby miejsca jakaś impreza na uczelni lub w szkole. Są w mieście jednak większe i zawodowe centra promocyjne – najważniejszym i największym jest Centrum Kultury w Lublinie. Poza organizacją lokalnych koncertów, spektakli teatralnych, spotkań ze znakomitymi osobistościami kultury, organizuje ono także międzynarodowe imprezy jak np. Międzynarodowy Festiwal “Konfrontacje Teatralne”, czy Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. Centrum to mieści się w obszernych poklasztornych budynkach sióstr Wizytek. Znalazło tam też miejsce aż 10 różnych organizacji kulturowych jak małe teatry dramatyczne, grupa pieśni i tańca, teatr tańca, ognisko baletowe i inne. Dwa inne prężne ośrodki organizują w Lublinie od czasu do czasu różne happeningi kulturalne – są nimi Wojewódzki Ośrodek Kultury i Europejska Fundacja Kultury Miejskiej. Podam tylko jeden przykład działalności jednego z tych ośrodków. W roku 2008 odbył się Lubelski Festiwal Graffiti. Czterdziestu najbardziej znanych europejskich artystów-malarzy tego typu sztuki po raz pierwszy w Polsce zamalowało kilkadziesiąt metrów murów swoimi dziełami, niektóre z nich zainspirowane piętnastowiecznymi freskami z kaplicy Zamkowej.

Największym chyba przedsięwzięciem kulturalnym Lublina jest Noc Kultury; są to spektakle teatralne, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, darmowe wejścia do muzeów, miejsc widokowych miasta, podziemnych korytarzy itp. Najbardziej aktywne w taki dzień i noc są lubelskie ulice z dziesiątkami różnych imprez na świeżym powietrzu. Lublin ma aż 9 galerii sztuki i prawie dwa razy tyle muzeów, a wśród nich Muzeum Wsi Polskiej, Muzeum Historii Miasta Lublina, Państwowe Muzeum na Majdanku, muzea swoich najbardziej znanych pisarzy jak lublinianina poety Wincentego Pola znajdujące się w jego dworku, czy Józefa Czechowicza.

Życie teatralne i kabarety

Wśród 12 teatrów dwa specjalnie zasługują na uwagę. Teatr im. Juliusza Osterwy, do którego z gimnazjum przynajmniej raz w miesiącu prowadzono nas przez pół miasta na występy teatralne i recitale znanych polskich artystów i piosenkarzy. To naprawdę piękny i imponujący budynek, wewnątrz i z zewnątrz, położony w samym centrum Lublina. Zbudowany został w r. 1921 r. Warto wymienić przynajmniej niektórych artystów, którzy tu występowali. Ta lista to who’s who w świecie polskiej sztuki teatralnej. Oto oni: Stanisław Jaracz, Ludwik Solski, Irena Solska, Juliusz Osterwa. Z młodszych: Z. Kucówna, W. Michnikowski, H. Bąk, H. Bista, J. Machulski, S. Mikulski i wielu innych. Reżyserowali w tym teatrze m. in. Adam Hanuszkiewicz i Jan Kreczmar.

Drugi wielki teatr lubelski to Teatr Muzyczny; powstał w 1947 r. I chociaż nie miał stałej siedziby był jedynym tego typu teatrem na terenach po prawej stronie Wisły, w którym wystawiano operetki i opery. W r. 2010 miał się przenieść do swojej stałej siedziby przy Alejach Racławickich i stać pełnym teatrem operowym. Wielokrotnie przekładano datę otwarcia. Zmieniano plany. Teatrem operowym się nie stał, połączono go z Lubelską Filharmonią i wreszcie skończyła się jego tułaczka po Lublinie. Oficjalnie otwarto ten ośrodek 22 listopada 2015 roku pod nazwą Centrum Spotkania Kultur. Rozbudowa i wykańczanie obiektu ciągle trwa, gdy się wreszcie skończy, będzie to sala teatralna na 1000 widzów, a nie sala ściśle operowa, będą w Centrum sale seminaryjne, konferencyjne, galeria sztuki, biblioteka, restauracja, na dachu zielone ogrody może jeszcze i coś innego. Zespołów chóralnych w Lublinie jest chyba ze dwadzieścia. Jest kilka kabaretów, z których najbardziej znanym jest Kabaret Ani Mru Mru, niemniej znany jest jego założyciel i czynny uczestnik w jego występach Marcin Wójcik.

Życie muzyczne

Bardzo popularne i znane w całej Polsce są zespoły muzyki rozrywkowej jak np. do niedawna Budka Suflera, obecnie to zespół wokalisty Krzysztofa Cugowskiego koncertującego ze swymi dwoma synami, i Zespół Bajm z wokalistką Beatą Kozidrak. Tu urodziła się śpiewaczka rockowa Urszula, wszyscy chyba Polacy znają lublinianina Bogdana Łazukę. Lublinianinem, jednym z najbardziej znanych pianistów polskich, jest Waldemar Malicki, który zgarnął trzy nagrody pianistyczne czyli “Fryderyki” i wydał 34 dyski. Do niedawna robił furorę w świecie artystycznym razem z Zenonem Laskowikiem, który po długoletniej przerwie wrócił na scenę i był jak dawniej inteligentnie błyskotliwym, najlepszym w Polsce kabareciarzem mimo swoich 65 lat. Wspólnie byli twórcami szalonego, wspaniałego, kabaretu nadającego w TV Polonia z budynku opery bydgoskiej “Nova”. Współpraca się kilka lat temu skończyła, Laskowik zniknął z widoku publicznego – mam nadzieję, że znowu nie stał się alkoholikiem. Malicki ze swym fortepianem, w towarzystwie świetnej orkiestry, okazyjnie pojawia się na scenie.

Jest dziesiątki innych osobistości mało znanych publiczności, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju i szerzenia kultury polskiej. Dam tu tylko jeden przykład: Elżbieta Skrętkowska. Przez ponad 20 lat była twórczynią i producentem bardzo popularnej audycji telewizyjnej “Szansa na sukces” prowadzonej przez Tomasza Manna, jednego z najinteligentniejszych polskich prezenterów, jakich znam. Program ten odkrył talenty i wylansował dziesiątki piosenkarzy i piosenkarek. Wielu z nich to najbardziej znane dziś nazwiska polskiej muzyki rozrywkowej. Niestety i ten program przestał istnieć. Zadałem sobie trud, by przyjrzeć się około dwudziestu różnym dziedzinom twórczości mieszczących się w pojęciu kultury w najszerszym tego słowa znaczeniu i byłem zaskoczony, że w każdej z nich znalazłem lublinianina. Nie będą podawał ich imion i nazwisk, bo i tak chyba za wiele nazwisk już wymieniłem, co nie ułatwia czytania artykułu, który z założenia miał być tylko wprowadzeniem do tematu. Lublin jest miastem tętniącym energią twórczą i to we wszystkich dziedzinach życia i sztuki. Zastanawiałem się do jakiego polskiego miasta mógłbym porównać tę jego żywotność – może do Wrocławia, gdzie ciągle dzieje się tak wiele i tak wspaniałych wydarzeń kulturalnych, choć nie możemy zapominać, że Wrocław jest dwa razy większy od Lublina.

Powoli wszystko tak żywotne w świecie kultury tego miasta powoli zamiera. Nie pojawiają się nowe słynne zespoły, nie słyszy się o aktorach, aktorkach, śpiewakach powszechnie znanych w całej Polsce – w moim odczuciu, Lublin zaczyna spoczywać na laurach.

Post scriptum do tego tekstu jest radosna wiadomość, że wreszcie, w roku 2013 w Lublinie otwarto międzynarodowe lotnisko. To na pewno dobrze przysłuży się Lublinowi i pomoże w wywindowaniu go na jedno z centrów turystyczno-kulturowych w Polsce, niestety ciągle w Polsce B. Owszem, jest powolny postęp w rozwoju tych terenów, ale bardziej wbrew, a nie z pomocą rządu – przypomnę kilka przykładów akcji destrukcyjnej na terenie Województwa Lubelskiego: niszczenie najstarszego w Polsce ośrodka stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim przez wyrzucenie z pracy fachowców i obsadzenie tych stanowisk ludźmi bez żadnego doświadczenia, ale oddanych partyjniaków “Wodza”. Skutki tego są natychmiastowe. W ubiegłym roku na giełdzie koni w tej miejscowości sprzedano ich na sumę tylko 400 tysięcy, nie pamiętam czy dolarów czy euro, gdy w lata poprzednie była to każdego roku suma kilku milionów.

W mojej rodzinnej okolicy jeszcze bardziej widać tę dewastację. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znikły dwa wielkie miejsca zatrudnienia: cukrownia Klemensów i Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – setki ludzi straciło prace. Zabytkowy pałac Zamoyskich w parku klemensowskim, rezydencja ordynatów, jest już tak zrujnowany, że nie opłaca się go odnawiać, a dotychczas nikt tego nawet nie zaproponował. Za kilkadziesiąt lat rozpadnie się, jeśli nie zostanie wcześniej rozebrany. Dla mieszkańców tych okolic “gardłówki” powtarzane prawie w każdym z programach informacyjnych o zadbanie o tę część Polski, to jak dotychczas tylko słowa, słowa, słowa.