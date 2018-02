Lublin – miasto mej młodości (1)

Lublin to moje bardzo kochane miasto. Spędziłem w nim ponad 10 lat swego życia: moje lata młodzieńcze – lata w których formowała się moja osobowość i dojrzewanie intelektualne i emocjonalne.

Absolwent niepaństwowego gimnazjum

Był rok 1950 kiedy się tu zjawiłem jako uczeń pierwszej klasy prywatnej szkoły zwanej Gimnazjum Biskupim. Biskupie, bo szkoła była współfinansowana przez diecezję. Szkoła ta przetrwała przez wiele lat stalinowsko- bierutowskiego terroru komunistycznego. Zabierano piętra jedno po drugim w jej budynku, a w moich czasach zabrano szkole prawa organizowania matury państwowej – ja musiałem aż w Szczecinie zdawać eksternistycznie maturę z wielu przedmiotów. Zostawiono ją i Katolicki Uniwersytet Lubelski w mieście jako rodzaj wabika, gdy potrzebne były coraz to nowe fundusze z Zachodu dla ratowania ekonomii kraju. To gimnazjum i prywatny uniwersytet były “pokazówką” jak to komunistyczna Polska jest tolerancyjna i liberalna. Gdy finansiści zachodni nie bardzo rwali się do oglądania gimnazjum po obejrzeniu uniwersytetu, po cichu zlikwidowano tę szkołę. Katolicki Uniwersytet Lubelski przetrwał, ale nie miał się dobrze w Polsce Ludowej. Był marginalizowany, inwigilowany, na wiele sposobów hamowany w rozwoju. Oczywiście państwo nie finansowało jego funkcjonowania: głównym zródłem finansów były cztery mszalne tace kościelne z całej Polski. Wierni w te niedziele wiedzieli, że ich wsparcie finansowe to konieczność, by ta instytucja przetrwała, więc ich datki były często hojniejsze w te dni.

Jako absolwent tego uniwersytetu nie raz musiałem odpowiadać na pytania, dlaczego polscy komuniści pozwalali na ten, w ich mniemaniu, “wrzód”. Lublin był na uboczu. Bonzowie ze wschodu zajeżdżali od czasu do czasu do Warszawy, na łowy do Puszczy Białowieskiej, na Śląsk do Legnicy – rosyjskiego miasta w mieście – niekiedy do Stargardu, bo mieli tam lotnisko i koszary wojskowe i stamtąd było najbliżej do “zgniłego Zachodu”, który kilku sowieckich władców miało ciągoty zniszczyć bronią atomową.. O Lublin nie zahaczali, bo to była jeszcze większa niż dziś prowincja, na uboczu, nie denerwowało ich to, co tu mogliby znaleźć, bo nie interesowały ich te tereny.

This slideshow requires JavaScript.

Miałem to wielkie szczęście w życiu, że już od szkoły podstatwowej uczyli mnie wspaniali ludzie. W piątej klasie dowiedziałem się o Katyniu i o tym, jak to “Wielki Brat” traktuje swych młodszych braci np. przez pozwolenie na wykrwawienie się Warszawy w czasie Powstania, traktowanie naszych bohaterów narodowych z czasów wojny, żołnierzy AK jak przestępców. Opowiadał nam to, prosząc o dyskrecję, młody nauczyciel historii. Był w mojej szkole tylko przez pół roku. Nie wiem, co się z nim stało, chyba któreś z dzieciaków podzieliło się tymi informacjami, dotarły tam gdzie trzeba, czy raczej gdzie nie trzeba i to wystarczyło by zwinąć tego człowieka jako wroga systemu. Byłem smarkaczem, dzieciakiem, mimo to szybko zorientowałem się, że słowa pisane w gazetach i audycje w szkole ogłuszające nas przez tzw. “kołchoźniki” to nieprawda, to propaganda. Do dziś mnie denerwuje, gdy przypominam sobie o wielu światłych Polakach będących za komuny na tzw. świeczniku, usprawiedliwiających się potem, że współpracowali z systemem, bo wierzyli w zbudowanie socjalizmu z “ludzką twarzą”. Ja już jako dziecko wiedziałem, że w tym programowym socjaliźmie nie ma ani kszty prawdziwego socjalizmu, to szalony system zniewolenia i fałszu. To był powód, dlaczego wybrałem prywatną szkołę średnią. Rodzice nie protestowali, mimo że byliśmy bardzo biedni i zdobywanie comiesięcznego czesnego było dla nich nie lada wyczynem.

Odnowiona starówka i moi świetni nauczyciele i profesorowie

Lublin dla mnie, chłopca ze wsi, który tylko bywał w pobliskim Szczebrzeszynie niewiele większym w owym czasie od mojej wioski i raz w Zamościu, wydał się prawdziwą metropolią. Był to, jak wspomniałem, rok 1950. Liczył sobie wtedy 117 tysięcy mieszkańców. Rany powojenne były już zabliźnione, ba, miasto było traktowane lepiej od innych, kiedy na czele rządu stanął Bolesław Bierut. Choć się urodził na wsi podlubelskiej, uważał się za lublinianina. Co prawda z jego polecenia wybudowano w środku jedynego w owych czasach parku miejskiego pałac dla Partii naprzeciwko KUL-u, by łatwiej było śledzić co w tej niepoddańczej instytucji się dzieje – od tej pory można było w parku spacerować tylko po jego obrzeżu, co bardzo denerwowało ludzi – to jednak odnowił starówkę miasta.

Gimnazjum było dla mnie drugim domem. Prawie każdy nauczyciel był światłym człowiekiem, nie rwał się do pracy w szkole państwowej, której głównym celem było indoktrynowanie, a dopiero potem przekazywanie wiedzy. Za marne pieniądze pracował w tej szkole i z entuzjazmem dzielił się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Ta sama sytuacja była na KUL-u. Wielu mądrych i wartościowych pedagogów, przede wszystkim ze Lwowa, Krakowa, Warszawy, tu znalazło przystań.

Kulowiec

W czasie, w którym zostałem studentem, KUL był małym uniwersytetem; w swym najkrytycznieszym okresie istnienia prawie dziesięciokrotnie mniejszym niż obecnie. Znało się wszystkich profesorów, tu zdobywał swe szlify profesorskie Karol Wojtyła, było wiele odczytów i seminariów prowadzonych przez wybitnych ludzi świata nauki nie tylko z Polski. W skromnych murach tej instytucji czułem się trochę jak zagranicą. Biblioteka uniwesytecka była jedną z najlepszych nie tylko w mieście, ale i w Polsce. Wspaniałe zachodnie czasopisma, wiele monografii w językach obcych wprost zapraszały do uczenia się języków i korzystania z bogactw zawartych między ich okładkami. Pracę magisterską napisałem bazując wyłącznie na materiałach w języku francuskich. Prawie wszystkie znalazłem w tej bibliotece, a kilka brakujących publikacji źródłowych sprowadził dla mnie z zagranicy bibliotekarz główny – rzecz wtedy wprost niesłychana, bo inne biblioteki uniwersyteckie nie miały takich przywilejów. Zabrał tajemnicę ze sobą do grobu jak udawało mu się to robić, na pewno nie był służalcem systemu. Był to zakonnik w szarobrązowym habicie, a więc chyba franciszkanin, znaliśmy go tylko z imienia: Ojciec Gustaw. Słynął wśród studentów i profesorów jako człowiek od rzeczy niemożliwych. Przypuszczam, że to bogactwo biblioteczne brało się stąd, że zakonnik międzynarodowego zgromadzenia dostawał z domu macierzystego dolary, by miał czym przekupywać stróżów systemu, by zamykali oczy na te sprawy. Poza tym wiem, że wielu uczonych wracając z konferencji z Zachodu, przeszmuglowywało przynajmniej po kilka książek przez granicę i przekazywało je KUL-owi.

Takim przemytnikiem par excellence był między innymi Jerzy Kulczycki, właściciel księgarni polskiej w Londynie, Orbis Books. Zamieszałem przez dwa tygodnie w jego domu szukając materiałów archiwalnych polskich i z dziedziny historii naukścisłych dla uniwersyteckiej biblioteki w London, Ontario. Spałem w pokoiku na stryszku, miejscu zarezerwowanym dla rektora i profesorów KUL-u, gdy udało im się wyrwać do tego miasta. W czasie mego tam pobytu pan Jerzy szykował się do następnego “przerzutu” – dwie duże, ciężkie walizy zapakowane były materiałami polskimi. Gdy go zapytałem jak mu się udaje przepchnąć to przez kontrolę graniczną, powiedział, że to nie jego zasługa i spryt, ale dość dużej sumy funtów szterlingów. Wspaniały człowiek, wspaniała żona, no i wspaniali ludzie, których spotkałem w ich domu na wieczornych “Polaków rozmowach” kończących się niekiedy rano.

Wrosłem w Lublin, ciężko mi było go opuszczać, no ale KULowskie stypendium zagraniczne zafundowane przez Kongres Polonii Amerykańskiej z siedzibą w Chicago było zbyt kuszącą ofertą, by z niej nie skorzystać. Udałem się do Rzymu na dalsze studia Gdy kilkadziesiąt lat później odwiedziłem Lublin, byłem zaskoczony tym, że trzy stare dzielnice, w których toczyło się moje życie: starówka, śródmieście i Czwartek jeszcze bardziej wyładniały.

Historia miasta w pigułce

Jak człowieka nie sposób poznać tylko po wyglądzie, tak i każde miasto to nie tylko zbiór budynków, to twór żywy, żyjący swoim życiem, mający swoją duszę i by do niej dotrzeć trzeba się przyjrzeć jak się formowało, jego dniom triumfów i klęsk, poznać choćby pobieżnie jego historię. Już w pierwszych źródłach historycznych z roku 1228 o mieście, pojawia się jego współczesna nazwa – Lublin, czyli posiadłość niejakiego Lubla. Ale przed nim tereny te nie były puste. To idealne miejsce na osadnictwo, bo są na styku trzech pasm wzniesień, przepływa tu też rzeka Bystrzyca i kilka strumyków. Archeolodzy odkryli na terenie miasta, na Sławinie, cmentarzysko z monumentalnymi grobowcami sprzed 5 tysięcy lat. Pierwsze ślady osadnictwa mamy na najwyższym wzgórzu miasta, Czwartku (nazwa stąd, że tym dniu tygodnia tu odbywały się już od VI wieku słynne jarmarki lubelskie). Są dość przekonujące dowody, że Mieszko I zbudował tu kościół katolicki na miejscu dawnej świątyni pogańskiej, który po wielu przebudowach zachował się do dziś – to kościół św. Mikołaja. Zaglądałem do niego często na tylko dlatego, że tu odbywały się wszystkie uroczystości religijne mego gimnazjum, ale był i jest skromny, cichy, miły, nastrajał do modlitwy. Osada rozrosła się na sąsiednie wzgórza, a na jednym z nich, dzisiaj nazywanym Wzgórzem Zamkowym, wyrosła drewniana budowla obronna i już od XII wieku zwana była kasztelanią. Prawdziwy kasztelan zamieszkał w Lublinie gdy osadzie Bolesław Wstydliwy, pogromca Litwinów i Jaćwingów, w połowie XIII nadał prawa miejskie. Dokument ten nie dochował się do naszych czasów. Następne nadanie praw miejskich Lublin otrzymał z rąk Władysława Łokietka w r. 1317; król dorzucił hojną ręką “sto łanów ziemi uprawnej i nieuprawnej”- teren wielkości 24 kilometrów kwadratowych, a jego syn Kazimierz Wielki nadał mu tzw. przywilej regulacyjny, na mocy którego miasto dostało pozwolenie wybudowania murów obronnych.

Jak prawie wszystkie miasta wschodniej Rzeczpospolitej, Lublin przechodził gehennę najazdów nie tylko ze wschodu, ale nawet częściej od północy plemion bałtyckich: Jaćwingów, Litwinów, Prusów i innych. Miasto niszczyły także pożary wybuchające nie tylko w czasie wojen. Miało to tę dobrą stronę, bo proste budowle drewniane zastępowano murowanymi tworzonymi w stylu epoki. I tak po jednym z pożarów Lublin z miasta gotyckiego stał się miastem renesansowym, różnym nieco od wzorów włoskich, dlatego ten lokalny styl nazwano renesansem lubelskim.

Faktycznie tylko dwa wieki w historii Polski były latami rozwoju i rozkwitu miasta: to wieki XV i XVI. Lublin stał się w tym czasie ważnym przystankiem dla karawan kupieckich ciągnących znad Morza Czarnego do Polski i krajów leżących od niej na zachód. Tu w 1569 r. zawarto trwałe, już niepersonalne, połączenie Polski z Litwą, tak zwaną Unię Lubelską, a w 9 lat później stworzono w budynku ratusza miejskiego Koronny Sąd Apelacyjny dla szlachty z terenów Małopolski oraz szlachty ruskiej – jeden z dwóch w całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Małopolska wówczas była o wiele większa od dzisiejszej, to między innymi współczesna Lubelszczyzna i wielkie obszary na terenach dzisiejszej Ukrainy. Jezuici założyli szkołę dla “szlachetnie urodzonych” nadającą uniwesyteckie stopnie naukowe: lektora (magistra) i bakałarza (doktora).

Wiek XVII to wiek wojen w całej Rzeczpospolitej prowadzonych najczęściej na jej wschodnich terenach. Ponurą zapowiedzią tych nieszczęść była epidemia dżumy w 1630 roku, która zabiła 5000 mieszkańców Lublina. Potem następują najazdy Kozaków wmocnionych przez Turków i Tatarów, dewastacja miasta przez Szwedów, nieco później jeszcze jeden najazd Kozaków, ale już zjednoczonych ze swymi nowymi panami Moskwiczanami. Wspomnę tu, że niezdobyty nigdy w oblężeniu Zamość rozjuszał najeźdźców: upokorzeni pod Zamościem, byli bardziej okrutni i niszczycielscy nie tylko dla najbliższych miast jak Szczebrzeszyn czy Krasnegostaw, ale i dalszych jak Chełm i Lublin. Dalsze klęski i zniszczenia dokonała na początku następnego wieku tzw. Wojna Północna. Na dodatek Lublin był ośrodkiem reformacji polskiej, największym skupiskiem braci polskich i kalwinów. Niesnaski religijno-narodowościowe nie sprzyjały rozwojowi miasta: upadają słynne jarmarki lubelskie, kupcy rezydenci Lublina przenoszą się do innych miast. Nawet nadanie przez Augusta II miastu przywileju zrównującego go w prawach miejskich z Krakowem nie polepszyło sytuacji. W 1792 roku wojska carycy zajmują Lublin. Po ostatnim rozbiorze w trzy lata później dołączony jest do zaboru austriackiego, ale to już nie miasto z czasów swojej świetności: zniszczone, zaniedbane, brudne – nawet arystokraci i możniejsza szlachta mająca tu swoje rezydencje opuścili go przenosząc się do swoich wiejskich posiadłości.

W czasie po zaborach Lublin po krótkiej zależności od Austrii znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. był w zaborze rosyjskim w tworze zwanym Królestwem Kongresowym. Rozbudowywał się jak prawie każde miasto nie tylko Polski w XIX i XX w., ale bez spektakularnych sukscesów. Miał szczęście lub nieszczęście być pierwszym miastem Polski w różnych zawirowaniach politycznych. Tu 6 listopada 1918 r. powstał pierwszy rząd odrodzonej Rzeczpospolitej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Tu powstał też pierwszy po pierwszej wojnie światowej uniwersytet – KUL. Tu w 1930 roku Majer Szapira założył jesziwę – największą uczelnię talmudyczną na świecie. Była żydowskim uniwersytetem, przygotowawała adeptów na rabinów, a także dawała dobry start życiowy do innych zawodów lub zajęć.

W czasie drugiej wojny światowej Niemcy wymordowali jedną trzecią mieszkańców Lublina – Żydów: w lubelskim getcie, na Majdanku, w Ravensbrück. Rodowici Polacy także ucierpieli. Były łapanki uliczne, masowe rozstrzeliwania, np. 500 obywateli polskich w pobliskiej wsi Rury Jezuickie. Na Zamku torturowano polskich obywateli w katowni “Pod zegarem”. W Lublinie ogłoszono powstanie komunistycznego Rządu PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) 22 lipca 1944 roku, uformowanego wcześniej w Moskwie. Dzień ten w Polsce w okresie “czwartego rozbioru” był jednym z dwóch największych świąt narodowych. Innym ważnym, chronologicznie pierwszym wydarzeniem, który doprowadził do powstania Solidarności był bunt robotników Lublina i pobliskiego Świdnika przeciwko władzy ludowej w lipcu 1980 r.; strajki na Wybrzeżu zaczęły się dopiero w następnym miesiącu. Koła pociągów wywożących żywność, cement i inne dobra do Związku Sowieckigo przyspawywano do szyn, robotnicy solidarnie strajkowali; był to pierwszy tak spontaniczny i powszechny strajk w Polsce Ludowej, pierwszy odważny powszechny odruch buntu przeciw władzy komunistycznej, a więc i ludziom pracy Lublina, a nie tylko Gdańska i Szczecina zawdzięczamy w jakimś stopniu to, że żyjemy dziś w wolnej Polsce.

Zamek Królewski

Lublin będąc miastem wschodniej Polski był, jak wspomniałem, wielokrotnie najeżdżany i niszczony. Pożary też przyczyniały się do jego dewastacji. Mimo to można tu znaleźć prawie wszystkie ważniejsze style architektoniczne modne w Europie na przestrzeni prawie siedmiuset lat – najwięcej właśnie tu na zamku. Chociaż nic się nie zachowało z oryginalnej budowli z XII wieku, to już z następnego wieku mamy dobrze zachowaną wychylającą się nieco poza mury twierdzy wieżę obronną, a równocześnie mieszkalną, zwaną donżonem, zbudowaną w stylu romańskim. Budowla przetrwała, bo po prostu trudno ją było zniszczyć; ściany mają grubość prawie trzech i pół metra. Dół trójkondygnacyjnej wieży zbudowano z kamienia łupanego, górę z cegieł. W ciągu wieków tylko szczyt wieży ulegał przebudowie. Kazimierz Wielki zbudował w tym miejscu kaplicę przyzamkową i chyba od tego czasu zamek kasztelański stał się zamkiem królewskim; w czasach jagiellońskich prawie każdy król z tej dynastii tu przebywał, bo Lublin był położony przy trakcie wiodącym z Krakowa na Litwę, a także do dawnych wschodnich terenów Rzeczpospolitej.

Kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej jest jedną z najwspanialszych i niespotykanych pereł sztuki w Polsce. Władysław Jagiełło przebudował ją w stylu gotyckim, uczynił z oryginalnej budowli Kazimierza Wielkiego kaplicę dwukondygnacyjną, dol- Gmach główny KUL-u ną część przeznaczono na grobowce znakomitych mężów, górną do celów liturgicznych. Po zwycięstwie pod Grunwaldem polecił grupie artystów ruskich wymalować wnętrze. Powstały wspaniałe polichromie w stylu rusko-bizantyjskim. Jagiełło pochodzący z Litwy, w granicach której znajdowały się księstwa ruskie, sztukę ruską znał i lubił, stąd w budowli gotyckiej mamy te niezwykłe polichromie wschodnie. Król był chyba hojny dla malarza brata Andrzeja i jego współpracowników, bo wśród scen religijnych mamy wciśnięte w dwa malowidła wizerunek Jagiełły. W okresie tworzenia Poczetu królów polskich przez Jana Matejkę malowidła pokryte były wapnem, a szkoda, bo mielibyliśmy przynajmniej prawdziwe oblicze jednego ze starszych królów polskich gdyby Matejko je znał. Postać króla nie byłaby tak majestatyczna, jaką sobie malarz wyimaginował i namalował, bo polichromie w kaplicy przynajmniej częściowo potwierdzają opis Jana Długosza, że Władysław Jagiełło nie był przystojniakiem, no ale był dobrym hojnym człowiekiem kochanym przez Polaków i jednym z najmądrzejszych królów Polski. Nie wiem dlaczego Długosz tak mocno przyłożył królowi w opisie jego osoby. Może trochę przesadził. Dostrzegał tylko jego “kibić kształtną”, a wszystko inne raczej odbiega od standardu przystojnego mężczyzny (“twarz ściągła, chuda, przy brodzie zwężona, oczy czarne, małe i rozbiegane, szyja długa, uszy duże, głos gruby, mowa prędka”). Ale zostawmy urodę króla na boku. Zamek stawał się za ciasny, by pomieścić coraz to większe świty późniejszych władców. Zygmunt Stary przebudował go na elegancki pałac renesansowy zostawiając kaplicę i donżon nietknięte.

W czasie rozbiorów Rosjanie zamienili całe wzgórze zamkowe na więzienie. Zniszczono stare budowle poza wieżą i kaplicą, którą tylko otynkowano z zewnątrz i wewnątrz i dokonano kilka innych drobnych przeróbek. Wybudowano nowy główny budynek dostosowany do potrzeb chwili w stylu neogotyckim. Wzniesienie otoczono wysokim murem. Więzieniem pozostał w czasie drugiej wojny, a potem katownią NKWD i ministerstwa spraw wewnętrznych. Już w r. 1897 odkryto pod tynkiem w kaplicy fragmenty starej polichromii, ale aż do lat pięćdziesiątych XX wieku, do czasu kiedy wreszcie dawny zamek królewski przestał być więzieniem i stał się muzeum miasta Lublina, nic nie zrobiono by je odzyskać. Prace konserwatorskie w kaplicy prowadzono aż do 2008 roku. Dziś wszystko odnowione, polichromie jak nowe, kaplicę zakonserwowano i architektonicznie wzmocniono, a na terenie zamku znajduje się także wielobranżowe muzeum ze swym najsłynniejszym eksponatem – obrazem Unii Lubelskiej Jana Matejki.

Fronton dzisiejszego zamku w stylu neogotyckim jest piękny, elegancki, robi ogromne wrażenie na turystach. Z każdej strony miasta zamek jest widoczny, bo znajduje się, jak powiedziałem, na wzgórzu. Połączony jest ze starówką szeroką aleją, która jest równocześnie punktem widokowym nie tylko na zamek, ale na śliczne Podzamcze, Podwale, no i na stare miasto.

* * *

Pamiętam żywo do dzisiaj coś, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, co dziwnym splotem okoliczności powiązało zamek ze śmiercią Stalina. Stalin umarł 5 marca 1953 r. Bogowie są nieśmiertelni, ale temu bogowi nie udało się uniknąć śmierci. Gdy wierchuszka na Kremlu przyzwyczaiła się do myśli, że już “ojca narodów” nie ma wśród nich (faktycznie najprawdopodobniej pomogła mu odejść z tego świata), zarządziła żałobę. Zaczęła się od pięciominutowej ciszy w kilka dni po dacie śmierci. Z piątego piętra budynku gimnazjum położonym na najwyższym wzgórzu miasta widać było pobliski zamek jak na dłoni. Właśnie wyburzano więzienne mury zewnętrzne. Dzień był ciepły, prawie wiosenny. Okna mojej klasy były otwarte. Na początek ciszy żałobnej zawyły syreny, ale zanim zawyły na jej zakończenie, mur zawalił się, co widziałem na własne oczy; słychać było krzyki agonii pracowników przez niego przygniecionych – dowiedzialiśmy się potem, że trzech robotników zginęło, kilku zostało rannych. Tak to “batiuszka” w swoim stylu, z hukiem, pożegnał się z miastem mojej młodości.

(ciąg dalszy za tydzień)