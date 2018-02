Książki wciąż kupujemy, ale ich nie czytamy…

Rozwijanie wyobraźni, umiejętność wyszukiwania informacji oraz zgłębiania wiedzy – książka to niezastąpione źródło rozrywki i nauki. Taki przekaz przyświeca kolejnej edycji konkursu “Piórko”, skierowanego do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Niestety, książki, choć wciąż kupujemy, coraz rzadziej czytamy…

“W tym roku chcemy, aby mówiąc o tegorocznej edycji konkursu rozwijać wszystkie wątki związane z edukacją młodzieży, tym, co książka daje człowiekowi” – podkreśliła Anetta Jaworska- Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w JMP.

Na zlecenie sieci Biedronka Instytut Maison&Partners przygotował badanie poziomu czytelnictwa. Wynika z niego, że niemal 24 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki, a ponad 47 proc. ani jednej książki nie kupiło. Jednocześnie respondenci są przekonani o dużej roli, jaką książki odgrywają w rozwoju najmłodszych. Ponad 53 proc. badanych, mających dzieci do 15. roku życia, uważa, że pozwalają one ich pociechom lepiej i szybciej się rozwijać, a ponad 42 proc. uważa, że w większym stopniu niż internet wpływają na edukację. Ponad 14 proc. przyznaje, że ich dzieci wolą książki i audiobooki od gier komputerowych lub filmów, a ponad 15 proc. deklaruje, że są one ulubioną rozrywką ich podopiecznych.

Zasiadająca w kapitule konkursu Renata Piątkowska, podkreśla nie tylko walor edukacyjny książek, ale również fakt, że książka może stać się punktem wyjścia do rozwijania zainteresowań najmłodszych.

“Niedawno natknęłam się na taką publikację, gdzie przywołane były badania, w których pytano ludzi, którzy osiągnęli wielki sukces, o to, co wpłynęło na ich rozwój, wybór określonego kierunku. Przepytywani na tę okoliczność bohaterowie tego sondażu powiedzieli, że impulsem była książka i o dziwo nie ta, którą musieli czytać w szkole, tylko książka, po którą sięgali zupełnie poza kanonem lektur. Zawsze impulsem do tego, żeby w życiu osiągnąć sukces była książka, z którą człowiek się zetknął w dzieciństwie” – powiedziała Piątkowska.

Dziennikarz Jarosław Gugała, również zasiadający w kapitule konkursu, zwraca uwagę na fakt stale pogarszającego się poziomu czytelnictwa w Polsce. Zachęca, aby rodzice wyrabiali w swoich dzieciach nawyk czytania.

“Przyszedłem do tego konkursu z zupełnie innego świata, zgodziłem się na to poruszony fatalnymi informacjami o czytelnictwie w Polsce, oraz informacją, że to, że nie czytamy książek zaczyna się bardzo wcześnie. Dzieci, w których domach nie ma książek, później nie czytają. Od prawie 30 lat wyniki czytelnictwa w Polsce stale się pogarszają, uważam, że trzeba zrobić wszystko, to jest nasza wspólna misja, żeby pobudzać to czytelnictwo, zaczynając od najmłodszych lat. Powszechny spadek wiedzy o świecie, emocje, które zastępują background intelektualny to są wszystko zjawiska wynikające z tego, że nasze dzieci nie czytają” – wyjaśnia Gugała.

Dodaje, że młodym brakuje potrzeby zgłębiania informacji, tę informacyjną powierzchowność określa bardzo groźnym zjawiskiem. By wziąć udział w pierwszym etapie konkursu “Piórko” należy przesłać tekst literacki skierowany do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, o objętości od 20 000 do 60 000 znaków do 20 marca br.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez stronę: http://piorko2018. biedronka.pl/. Do tej pory w ramach projektu ukazały się trzy książki: “Szary domek”, “Córka bajarza” i “Nieustraszony Strach na Wróble”. W tegorocznej, już czwartej, edycji projektu sieć Biedronka akcentuje walory edukacyjne książek w rozwoju intelektualnym dziecka.