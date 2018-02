Kanadyjscy łyżwiarze figurowi w gronie najbardziej utytułowanych olimpijczyków

Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir, zdobywając złoty medal w rywalizacji par tanecznych w Pjonczangu, przeszli do historii jako jedni z najbardziej utytułowanych olimpijczyków tej dyscypliny, obok Rosjanki Iriny Rodniny czy Szweda Gillisa Grafstroema. 28-letnia Virtue i o dwa lata starszy Moir, którzy pełnili rolę chorążych podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Pjongczangu, mają w dorobku cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote. Pierwszy tytuł wywalczyli w Vancouver w 2010 roku, dwa razy triumfowali w Pjongczangu – oprócz par byli także najlepsi z reprezentacją Kanady w rywalizacji drużynowej. Srebro w swej koronnej konkurencji przewieźli jeszcze z Soczi w 2014 r. Tym samym zrównali się liczbą i kruszcem medali olimpijskich ze szwedzkim solistą Gillisem Grafstroemem, który triumfował w roku 1920 (letnie igrzyska w Antwerpii), 1924 i 1928, a srebro wywalczył w 1932. Są bardziej utytułowani od innego słynnego łyżwiarza Rosjanina Jewgienija Pluszczenki, który złoto zdobył w Turynie w 2006 oraz w reprezentacji Rosji w drużynie w Soczi, a także dwukrotnie był wicemistrzem olimpijskim – w 2002 w Salt Lake City i 2010 w Vancouver. Trzy złote medale na igrzyskach wywalczyły jedynie wybitna solistka Norweżka Sonja Henie (1928, 1932 i 1936) oraz startująca w parach sportowych Rosjanka Irina Rodnina (1972, 1976 i 1980). Kanadyjczycy po srebrze w Soczi zakończyli karierę pierwszy raz, ale wrócili w 2016 roku do rywalizacji, by jeszcze raz walczyć o olimpijskie złoto. Teraz zamierzają na dobre pożegnać się z zawodowym sportem. “Czujemy definitywnie, że zbliża się koniec naszej kariery. Wróciliśmy, by zdobyć złoto i osiągnęliśmy nasz cel. Ufaliśmy trenerom i naszej ciężkiej pracy. Ta pewność sprawiła, że wyszliśmy na lód i po prostu cieszyliśmy się jazdą. Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy” – powiedział Moir portalowi espn.com. Kanadyjczycy prowadzili po programie krótkim, w którym wynikiem 83,67 pobili rekord świata. W programie dowolnym występując do muzyki z filmu “Moulin Rouge” przegrali z Francuzami Gabriellą Papadakis i Guillaumem Cizeronem, ale do końcowego triumfu wystarczyła im przewaga z poniedziałkowego występu. Ogólną notą 206,07 pobili rekord świata, ustanowiony kilka minut wcześniej przez Francuzów (205,28 pkt). Polacy Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 14. miejsce. Zajmujący pierwsze miejsce w tabeli medalowej zimowych igrzysk w Pjongczangu Norwegowie wywalczyli we wtorek srebrny krążek. Łącznie reprezentanci tego kraju stanęli na olimpijskim podium w Korei Południowej 29 razy, w tym 11 razy na najwyższym jego stopniu. Żadna inna reprezentacja nie może się pochwalić tyloma medalami w Pjongczangu. Norwegowie po 69 finałach mają też w dorobku 10 srebrnych krążków i osiem brązowych. Druga lokata w klasyfikacji należy do Niemców, którzy mają bilans: 11-7-5 i wyprzedzają Kanadyjczyków z bilansem 8 5 6. Polacy wywalczyli dotychczas dwa medale – złoty i brązowy – co daje im 17. pozycję. Konkurs na dużej skoczni narciarskiej wygrał Kamil Stoch, a potem zajął trzecie miejsce w drużynie wraz z kolegami: Maciejem Kotem, Stefanem Hulą i Dawidem Kubackim. Tabela medalowa po 69 ze 102 finałów: złote srebrne brązowe razem 1. Norwegia 11 10 8 29 2. Niemcy 11 7 5 23 3. Kanada 8 5 6 19 4. Holandia 6 5 3 14 5. Francja 5 4 4 13 6. USA 5 3 4 12 7. Szwecja 4 3 0 7 8. Austria 4 2 4 10 9. Korea Południowa 4 2 2 8 10. Japonia 2 5 3 10 11. Szwajcaria 2 4 1 7 12. Włochy 2 2 4 8 13. Czechy 1 2 3 6 14. Słowacja 1 2 0 3 15. Białoruś 1 1 0 2 16. Wielka Brytania 1 0 3 4 17. Polska 1 0 1 2 18. Ukraina 1 0 0 1 19. Chiny 0 5 2 7 20. Olimpijczycy z Rosji 0 3 8 11 21. Australia 0 2 1 3 22. Słowenia 0 1 0 1 23. Finlandia 0 0 3 3 24. Hiszpania 0 0 2 2 25. Kazachstan 0 0 1 1 . Liechtenstein 0 0 1 1 . Łotwa 0 0 Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz