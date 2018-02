Kanada na bis (21)

Co czuję

Co czujesz? Pytają mnie tu i tam. Nie żałujesz, że wyjechałaś? Nie tęsknisz za Polską?

O to samo pytali mnie zresztą również trzydzieści lat temu. Różnica jest taka, że wtedy to były listy i bardzo rzadkie telefoniczne rozmowy, dziś to Facebook, wiadomości tekstowe i email. Szybciej to wszystko się dzieje i częściej. Jest jednak jeszcze jedna różnica – ja jestem inna i z innej pozycji nie tylko widzę Polskę i Kanadę, ale również na innym poziomie uczestniczę w tutejszym życiu.

Poprzednim razem przyjechałam po przygodę, ale też z nadzieją, że w jakimś sensie życie będzie tu lepsze niż w Polsce. Przyjechaliśmy bardziej dla przyszłości dzieci niż własnej. Dodatkowo miałam świadomość (na szczęście krótko), że nie mogę odwiedzić Polski. Żyliśmy wtedy bardziej tym, co działo się tam, niż tym, co działo się tu – w Kanadzie. Prawdę mówiąc, nie bardzo się interesowałam kanadyjskim życiem. To był dziwny stan: mieszkałam w Kanadzie, zostałam obywatelką tego państwa, ale moje życie było… polskie. Odczuwałam wiele uczuć, które nazwałabym dziś “egzotycznymi”. Patrzyłam na Kanadę trochę jak na egzotyczny kraj, który zwiedzam, poznaję, w którym wciąż mnie coś zaskakuje ale także w którym zmagam się ze swoim sposobem myślenia, który nie zawsze przystawał do nowej rzeczywistości. Nie czułam, że to moje miasto, mój kraj… Mimo że nie musieliśmy tu przecież przyjeżdżać miałam wrażenie, że jednak nie do końca wybieraliśmy, że jednak było to podyktowane polityczną atmosferą Polski, a także brakami w sferze codziennego życia. Moje trzy najbliższe przyjaciółki wkrótce również znalazły się w Kanadzie. Dwie sponsorowaliśmy, jedna wyszła za mąż za naszego kolegę ze studiów, z którym nawiązałam tu kontakt. Był również bliski kolega mojego męża. Mieliśmy przyjaciół, dużą grupę znajomych, mieliśmy wszystko po polsku. To, co z wielką pasją robiłam po angielsku, to czytałam książki psychologiczne i pomagające lepiej żyć, dowiadywałam się rzeczy, które dla mnie – psychologa – były absolutnie nowe, aczkolwiek jakoś znajome. I to dawało mi niesamowita energię.

Dziś jest zupełnie inaczej. Tym razem to był absolutnie świadomy wybór. Wiedziałam do czego i kogo wracam, wiedziałam też po co. Od początku czułam, że wróciłam, że miejsce jest mi znane i bliskie. Nie chciałam niczego sobie poprawiać, a nawet przeciwnie – zdawałam sobie sprawę, że życie będzie tu dla mnie nieco trudniejsze niż w Polsce… Ale chcę żyć w kanadyjskim środowisku, po angielsku, chcę być częścią tego kraju. Prawdę mówiąc sądzę, że w normalnej sytuacji (a sytuacja w Polsce, choć obfituje w szereg dramatycznych wydarzeń, nie kwalifikuje się do nazwania jej “nienormalną” ) Polacy mieszkający za granicą nie powinni się mieszać w to, co tam się dzieje. Nie płacimy tam podatków, nie wpływa to na nasze życie, nie my ponosimy konsekwencje takich czy innych wyników wyborów… stąd za uczciwe uważam nieangażowanie się w polskie sprawy. Interesują mnie sprawy Polaków w Kanadzie, nie w Polsce. Oczywiście to moje zdanie, moje uczucia i moje wybory. Ja postanowiłam przeżyć popołudnie i jesień swojego życia w Kanadzie – w tym środowisku i z tymi sprawami.

Jak się czuję? Przyjemnie podekscytowana życiem, które niesie tyle niespodzianek. Czuję się bezpieczna i zadbana. Cieszą mnie działania podejmowana przez ontaryjski rząd i władze miasta na rzecz bezpieczeństwa. Cieszy mnie różnorodność miasta i jego różne kolory, podoba mi się to, że jest tu tak wiele kultur i staram się z tego korzystać. Polonia jest na pewno najbliższą mi grupą kulturową i cieszy mnie także i to, że mam z nią kontakt. Czuję się wspaniale ze względu na bliskość dzieci, to cudowne móc spotykać się z ni-mi choćby na chwilę, wiedząc, że jesteśmy tak blisko siebie. Dzisiaj one w mniejszym stopniu niż kiedyś służą mi za przewodniczki po kanadyjskim życiu. Mam swoje ścieżki, swoje drogi. Czuję się częścią tego miasta, pełnoprawnym obywatelem Kanady.

Czy nie tęsknię? Są nostalgiczne momenty, kiedy chciałabym przejść się uliczkami Żoliborza czy wypić kawę z przyjaciółką na Chmielnej… albo pójść rano na molo w Sopocie. Zawsze też będę przeżywać dzień Wszystkich Świętych silnie i z żalem, że nie odwiedzę osobiście rodzinnych grobów, nie poczuję wyjątkowego zapachu jesieni i świec. Ale żyć trzeba z żywymi, tych co nie żyją – wspominać można wszędzie.

