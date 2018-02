Kanada na bis (19)

Jeszcze o jedzeniu

Moi znajomi w Polsce martwili się jak tylko wróciłam do Kanady – a było to na początku czerwca – czy będę tu miała młode ziemniaczki i koperek. Prawdę mówiąc o takie młode ziemniaki jak pamiętam z dzieciństwa to niełatwo i w Polsce. Szybko ich zatem uspokoiłam, że takie ziemniaki jak są teraz w Polsce, to tutaj mam… w zasadzie na okrągło, tylko nie nazwałabym ich młodymi, a raczej… małymi. A od czasu do czasu jest też szansa na młode. Koperek jest w moim najbliższym sklepie, pod tym względem jest chyba lepiej niż było wiele lat temu. Widzę ten koperek wszędzie, a kiedyś go szukałam. Mam też kefir, i to polski, choć pakowany jak do Kanady… w duże baniaki.

Wszystko można tu dostać, tylko nie w jednym sklepie i czasem trzeba poszukać. Jeśli chodzi o polskie produkty to miłą niespodzianką jest dla mnie Benna’s i Starsky. Żadnego z tych sklepów nie było, kiedy wyjeżdżałam z Kanady. To chyba świadczy o wzroście polskiej siły nabywczej w rejonie Toronto, zwłaszcza w Mississaudze. I to jest też ta różnica, w mojej nowej Kanadzie. Kiedyś więcej było polskich sklepów i w ogóle polonijnego życia w Toronto, teraz przeniosło się ono głównie do Mississaugi. Trochę zresztą nad tym ubolewam.

W Starsky jest prawie wszystko! Nawet ligol – moją ulubioną odmianę jabłek udało mi się kupić, choć nie były takie dobre, jak te w Polsce. Nie pamiętam również, aby trzydzieści lat temu w polskich sklepach były takie rzeczy jak polska mąka, cukier, konserwy czy nawet kefir, masło i twarożki. No i kosmetyki! Ileż tu polskich kosmetyków. Tak, niektórzy ludzie mają silne przyzwyczajenia, nawet do kosmetyków. Widzę jednak i słyszę, że polskie produkty znajdują uznanie także w środowisku tych Kanadyjczyków, którzy nie znali ich z Polski. Miłe jest i to, że w polskich sklepach produkty są zwykle nieco tańsze niż ich kanadyjskie odpowiedniki.

Kiedyś znałam tylko sklepy typowo kanadyjskie i te na Roncesvalles, a dziś z upodobaniem odwiedzam sklepy etniczne, blisko mam węgierski i żydowski. Nauczyłam się lubić niektóre produkty innych nacji, o których kiedyś nie miałam pojęcia: portugalskie ciastka z budyniem, żydowskie smakołyki w słoikach, węgierskie rogaliki orzechowe i pastę do zupy gulaszowej, a także niemieckie kluseczki, włoską kiełbasę do przyrządzania na gorąco i wiele innych produktów. Tak, zdecydowanie odważniej dokonuję dziś zakupów, ale też po pierwsze odżywiam jedynie samą siebie, zatem nie myślę co na to inni, po drugie przez te osiemnaście lat jadłam najrozmaitsze potrawy i rozszerzyłam swoim kubkom smakowym pojęcie przyjemności. A po trzecie teraz w ogóle jestem odważniejsza i bardziej otwarta, co wziąwszy pod uwagę wiek, wydaje się nieco dziwne.

I dlatego patrząc na to jak widziałam Kanadę kiedyś, a jak widzę ją teraz, zastanawiam się czasem na ile zmieniło się to miejsce na Ziemi, a na ile ja.