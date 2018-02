Kanada na bis (18)

Zjeść na mieście

Na temat jedzenia w Toronto mogłabym dziś napisać poemat. Znowu, dopiero dziś.

Trzydzieści lat temu raczej nie chodziliśmy do eleganckich restauracji. Nie tylko dlatego, iż sądziliśmy, że nie jest nas na to stać, ale również z powodu dzieci, które za najlepsze jedzenie uważały wówczas wszelkie potrawy podawane w sieciowych “restauracjach”. Ujęłam słowo restauracja w cudzysłów, bo miałam wówczas z Polski nieco inne wyobrażenie o restauracji. To było miejsce z lnianymi obrusami na stołach, kelnerkami lub kelnerami i… obowiązkowo alkoholem. Nawet w tych nowych czasach nie słyszałam, by o McDonald’s, mówiono restauracja. Moje dzieci akurat nigdy za McDonald’s nie przepadały, ale już Pizza Hut, Burger King, Red Lobster to były miejsca, gdzie lubiły chodzić. Czasem chodziliśmy też do Marche i prawie wszyscy lubiliśmy chińskie jedzenie.

Moje córki wyrosły na smakoszki, potrafią także przyrządzać smakowite potrawy. Znowu one są przewodnikami, ale tym razem moje podniebienie przyjmuje to z aprobatą. Wszystkie trzy lubimy dobre jedzenie i wino. Córki znają mnóstwo ciekawych, sprawdzonych miejsc ale i tak wciąż odkrywamy nowe restauracje i nowe potrawy. W Polsce chodziłam na kolację przed koncertem w Filharmonii i przywiozłam ze sobą ten zwyczaj do Toronto. Choć często chodzimy do Roy Thompson Hall, wciąż mamy nową restaurację do poznania. Nasze ostatnie odkrycie to Byblos przy Duncan Street. Piękne jest i to, że w tych restauracjach jest sporo biesiadujących.

W Polsce jedzenie było zawsze dobre, choć kiedyś w większości restauracji niezbyt wyszukane. Ostatnie lata doprowadziły i w tej materii do rozkwitu. W naszej Ojczyźnie, szczególnie w dużych miastach restauracje mają się coraz lepiej. Zwyczaj jedzenia na mieście jest coraz bardziej popularny. Poznałam w czasie tych osiemnastu lat spędzonych w Polsce dziesiątki, jeśli nie setki restauracji. One też już inaczej wyglądają, mają najrozmaitsze wystroje, nie zawsze są obrusy… ale kelnerzy zostali. Bywałam w różnych miejscach, w większych i mniejszych miastach i – prawdę mówiąc – nie sądziłam, że Toronto może mnie zaskoczyć w tej materii. A zaskoczyło.

Mam przede wszystkim wrażenie, że miejsc, w których można zjeść jest w tej chwili jeszcze więcej, ale to może być efekt zmiany mojego postrzegania. Na pewno jednak jest tu nieprawdopodobna rozmaitość smaków i nastrojów kulinarnych. Obecność tak wielu nacji zaznacza się również urozmaiconą, różnorodną kuchnią. No i wspaniałe jest i to, że te restauracje prowadzą zwykle imigranci z państwa, z którego pochodzi dana kuchnia. W Polsce nawet włoskie restauracje rzadko prowadzone są przez samych Włochów. Lubiłam w Warszawie oglądać w Kuchniach Świata produkty egzotycznego pochodzenia. Czasem nawet coś kupiłam… Zwykle jednak nie wiedziałam co z tym zrobić. W Toronto mogę na pewno spróbować każdego z tych produktów w potrawach. Żeby tak jeszcze wiedzieć gdzie co jest… Kiedyś może bliżej się temu przyjrzę.