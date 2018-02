Jaki ojciec taki syn

Paweł Lisicki, redaktor naczelny “Do Rzeczy” napisał, że nie wie na pewno ale “…wygląda na to, że rok 2018 będzie należał do Mateusza Morawieckiego”. Już w 2016 r. rozważna i rozsądna zazwyczaj “Polityka” prognozowała: “Gdyby Szydło musiała ustąpić, Morawiecki byłby naturalnym zmiennikiem. Ma dobre relacje z Kaczyńskim i nie jest zagrożeniem dla prezesa. Trzeci atut to możliwość poprawy wizerunku. Morawiecki ma opinię umiarkowanego, kompetentnego, świetnie mówi po angielsku i zna wszystkich, których wypada znać”.

No i ci, którym przeszkadzała słoma wystająca spod broszki Beaty Szydło, dostali w prezencie od Jarosława Kaczyńskiego nowego premiera, szykownego i gładkiego, który niestety odziedziczył po swoim ojcu nie tylko skrzywioną minę ale i tendencję do strzelania kulą w płot.

Przejęte przez PiS instytucje kulturalne od pewnego czasu prowadzą historyczną “reedukację”, której elementem jest nowelizacja ustawy o IPN. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki dywagował: “Budujemy prawdziwą politykę historyczną, taką, która będzie przypominała o rzeczach wielkich w naszej historii”. Władzy chodziło o prewencyjne zniechęcenie każdego, kto chciałby grzebać się w mrocznej i niejednoznacznej historii Polski, skąd wyjrzeć mogłyby przerażające demony przeszłości czyli o prof. Tomasza Grossa i innych historyków, publikujących informacje stawiające Polaków w niekorzystnym świetle jako antysemitów, mających swój udział w mordowaniu Żydów podczas okupacji i po wyzwoleniu.

A przecież Polska i Polacy byli zawsze niewinni, a jeśli ktoś ma inne zdanie – do pierdla go na trzy lata! PiS ma własną wersję historii: wyroki wydawane są z góry, a “historycy” z IPN w zależności od aktualnego zapotrzebowania władzy wydają orzeczenie, kto jest dobrym, a kto złym Polakiem. Na przykład generał Karol Świerczewski: dla zwolenników “człowiek, który się kulom nie kłaniał”, dla przeciwników alkoholik, który dzięki wydawanym po pijaku rozkazom w ciągu jednej bitwy przerobił 10- tysięczną dywizję Armii Czerwonej w 8-osobową drużynę. Albo żołnierze wyklęci: obecnie obowiązuje interpretacja, że kto zabijał komunistów walczył ze złem, a kto walczył ze złem jest dobrym Polakiem, na przykład “Ogień” lub “Bury”.

Nowelizacją ustawy o IPN i wywołanym tym międzynarodowym skandalem PiS zafundował nam największą po 1989 r. wizerunkową katastrofę kraju. Protesty Izraela i środowisk żydowskich, oburzenie Ukrainy, krytyka ze strony Departamentu Stanu USA, połajanki od Unii Europejskiej – to skutki m.in. publicznych wypowiedzi premiera Polski, Mateusza Morawieckiego.

Tak ocieplał wizerunek Polski, aż go podpalił. Za każdym razem kiedy chłopina buzię otwiera, sadzi takie dyrdymały, że głowa mała i do tego w językach obcych. Nawet ci, co zachwycali się, że Morawiecki zna pięć języków, teraz proponują, żeby został tłumaczem, a nie premierem. Naród długo będzie pamiętał jego orędzie w obronie ustawy “godnościowej”, poprzedzone deklaracją, że rząd PiS nie będzie tolerował żadnych historycznych przekłamań. A potem zdumieni ludziska dowiedzieli się (z użytego przez rząd tłumaczenia Google Tranlator na angielski), że “camps where milions of Jews were murdered were Polish”, polską inteligencję w Katyniu wymordowali Niemcy, a pogrom kielecki był sprowokowany i kierowany przez komunistów. Jakby tego było mało premier złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej w Monachium, która bez żadnych wątpliwości kolaborowała z Niemcami, a teraz próbuje się zrównać ją z Armią Krajową. Czyli jego wersja historii jest następująca: żydowscy oprawcy Holokaustu mordowali Zydów, bohatersko ratowanych przez Polaków, za co mordowali ich Niemcy np. w Katyniu. Dodam, że Mateusz Morawiecki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

No taki z niego historyk jak i finansista, mimo że jest również absolwentem Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Ekonomicznej, również we Wrocławiu. Przez ostatnie 10 lat młody i zdolny polski premier zarobił 35 milionów zł. Teraz ma na koncie 3 mln zł., i 4,3 mln w akcjach BZ WBK. Jeśli wicepremier do spraw gospodarki puścił w 10 lat dobrze ponad 20 dużych baniek, to albo jest straszna d… jako inwestor albo trzyma szmal w jakimś raju podatkowym. Oba rozwiązania wydają się niefortunne, jeśli chodzi o najwyższej klasy specjalistę od gospodarki, który jednocześnie jest premierem polskiego rządu. No, chyba żeby niczym jakiś hrabicz, połowę wydał na wódkę i dziwki, a drugą połowę, wstyd powiedzieć, przepuścił. To wtedy w porządku.

Morawiecki i inni tak namieszali, że teraz nikt nie wie, jak wycofać się z “idiotycznej “nowelizacji. Próbował pomóc Rafał Ziemkiewicz, który zainicjował ciekawy dyskurs o napiętych stosunkach polsko-izraelskich. Do pogłębienia zagadnienia użył słowa “parchy”, dołączając do Ryszarda Czarneckiego z jego “szmalcownikami”.

Marszałek Karczewski poinformował nas, że nowelizacja ustawy na razie nie będzie obowiązywała, czyli na razie jest jak zombie – ani żywa, ani martwa. A w ogóle winę za jej uchwalenie ponosi Kukiz – co nas zdziwiło bardzo, bo już przyzwyczailiśmy się do winy Tuska.

Jak tak patrzę na młodego Mateusza, to widzę w nim odbicie starego Kornela, który też wyskakiwał co i raz z jakimiś rewelacjami. Jak diabeł z “Pana Twardowskiego” śmieszył, tumanił, przestraszał, co najwyraźniej jest dziedziczne. Pamiętam, jak rozbrajająco tłumaczył, dlaczego w Sejmie głosowała za niego koleżanka, no po prostu pierwszy naiwny, a nie bojownik Solidarności Walczącej.

Władysław Frasyniuk tak o nim mówił: “Cały jego życiorys i kapitał, jaki zebrał przez lata walki z komuną, jest dziś po stronie tych, którzy przejęli wszystkie złe cechy tamtego totalitarnego systemu”. No i dziś podległa premierowi Morawieckiemu policja skuwa wujka Władka i zamyka w pudle, dokładnie jak za komuny!

Mający rzekomo lewicowe poglądy Kornel wszedł do Sejmu z Ruchu Kukiz 15, razem z nacjonalistami z ruchu narodowego i politykiem, który wypłynął na haśle “Jebać system!”. Natychmiast po wyborach Kukiz bardzo antysystemowo poparł rząd Kaczyńskiego. Kornel Morawiecki wspiera unieważnienie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, warcholąc w Sejmie: “Prawo to nie świętość… Nad prawem jest dobro narodu. Prawo ma służyć nam. Prawo, które nie służy narodowi to jest bezprawie.”. Definiowane przez Kukiz 15 dobro narodu ma przewagę “nad jakaś tam Konstytucją”. I to był początek końca państwa prawa.

Będziemy obserwować premiera Morawieckiego, na ile pójdzie w ślady tatusia. Ja przypominam tylko, że będąc w Solidarności Walczącej stary Morawiecki planował wysadzenie komendy milicji, co jednak okazało się zadaniem niełatwym i mocno ryzykownym. Spiskowcy postanowili więc puścić z dymem domek letniskowy szefa Służby Bezpieczeństwa. Faktycznie daczę spalili ale nie tę co trzeba – pomylili budynki.

Jak widać, niedaleko pada jabłko od jabłoni….