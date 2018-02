Co warto wiedzieć na granicy

Jestem w Kanadzie z wizytą u rodziny i wybraliśmy się do USA na zakupy. Nikt mi nie powiedział, że można do Kanady wwieźć bez cła zakupy tylko do 200 dolarów, i tylko jeśli przebywało się poza Kanadą więcej niż 24 godziny. Moi krewni, kanadyjczycy, byli pewni, że jest to 750 dolarów, i nie ma limitu ile się przebywało poza Kanadą. Nie wiedziałem również, że nie otrzymam przedłużenia mojej wizy w Kanadzie – wręcz przeciwnie: wszyscy mnie zapewniali, że tak właśnie mogę sobie przedłużyć pobyt na następne 6 miesięcy – moi znajomi np. otrzymali pieczątkę na następne 6 miesięcy po tygodniowym pobycie na Kubie. Natomiast mi powiedziano, że muszę złożyć podanie o przedłużenie wysyłając do Alberty i płacąc 100 dolarów opłaty. Teraz już nie mam pewności, co robić – wysyłać czy nie, ponieważ musieliśmy zapłacić karę i otrzymaliśmy mandat. Czy jest to rekord kryminalny? Czy teraz mogę zostać dłużej w Kanadzie?

Rzeczywiście wiele pytań wymagających odpowiedzi. Przede wszystkim wizy nie można przedłużyć wyjeżdżając do USA i wracając z powrotem. Przedłużyć swój pobyt można wysyłając podanie wraz z powodami i wyjaśnieniami do biura imigracyjnego w Albercie. Również można polecieć gdziekolwiek indziej niż do USA, i wracając do Kanady można (zależy to zawsze od urzędnika na granicy) otrzymać pozwolenie na pobyt w Kanadzie (wyjazd do USA nie jest, według prawa kanadyjskiego, traktowany jako wyjazd z Kanady – wiem, że to brzmi dziwnie, ale takie jest prawo, takie oba kraje mają układ). Jeżeli chodzi o wwóz dóbr zakupionych poza Kanadą, to rzeczywiście limit jest do 200 dolarów dla osób, które przybywały poza Kanadą 24-48 godzin.

Jeżeli więcej niż 48 godzin, to limit zwiększa się do 800 dolarów. Wszystko trzeba zadeklarować. Radzę bardzo dobrze zapoznać się z tematem. Więcej na ten temat można wyczytać klikając na ten link: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/declare-eng.html

Natomiast otrzymany mandat, a raczej kara pieniężna oraz ostrzeżenie (tzw. warning), nie jest “rekordem kryminalnym”. Zwykle ostrzeżenie otrzymuje się, jeżeli przewinienie nie jest drastyczne (jeżeli nie wwozi się niebezpiecznych lub zabronionych rzeczy) i jeżeli jest to pierwsze wykroczenie. W takich sytuacjach karą jest mandat, opłata za podatki oraz cło albo wwożone rzeczy mogą być zarekwirowane. Zwykle takie kary trzymane są w systemie przez dwa lata, po czym, jeśli się nie powtórzyły, automatycznie są wymazywane z systemu. Natomiast jeśli ktoś zostanie ponownie złapany na wwozie bez zadeklarowania, to wtedy może zostać oskarżony i sprawa może zostać skierowana do sądu. Wtedy to można otrzymać rekord kryminalny.

Czy można się od otrzymanego mandatu i ostrzeżenia odwołać? Tak, zdecydowanie można. Można o to prosić podczas incydentu na granicy, prosząc o rozmowę z tzw. superintendentem CBSA, lub można w ciągu 30 dni wysłać list w dokładnym opisem co się wydarzyło i dlaczego się nie zgadzamy z mandatem i ostrzeżeniem.

Jednocześnie warto pamiętać, że zawsze trzeba deklarować wwożone do Kanady zakupy, wliczając w to przewożoną żywność, roślinność i produkty zwierzęce. Nie zawsze są to produkty zabronione, ale lepiej wszystko zadeklarować, niż mieć później problemy.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.