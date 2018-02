Co to za dziwne skróty – “i.e.” i “e.g.”?

Odczarować angielski (i polski)

Co to za skróty – pytają mnie często uczniowie. Co znaczą i jak je czytać?

Oba skróty pochodzą z łaciny:

i.e. to skrót od łacińskiego “id est”

e.g. to skrót od łacińskiego “exempli gratia“

Pierwszy to odpowiednik “that is, in other words” (czyli, inaczej mówiąc), a zatem używamy go do doprecyzowania, zdefiniowania, dalszego wyjaśnienia:

I like pasta dishes, i.e. food made with macaroni and noodles.

Drugi skrót oznacza “for example” (na przykład), czyli używany jest dla przedstawienia kilku przykładów:

I like pasta dishes, e.g. lasagna or spaghetti.

Oba pisane są zawsze po przecinku.

I drugie pytanie: jak je czytamy? Kiedy czytamy je na głos, robimy to na dwa sposoby:

• czasami możemy usłyszeć czytane je tak jak wymawia się te litery przy “spelowaniu”, a więc:

i.e. – /aj i:/

e.g. – /i: dżi:/

• najczęściej jednak oba skróty odczytywane są jak ich odpowiedniki po angielsku, czyli

I like pasta dishes, that is food made with macaroni and noodles.

I like pasta dishes, for example lasagna or spaghetti.

dr Małgorzata P. Bonikowska

mbonikowska@gazetagazeta.com

