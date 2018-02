Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 1 lutego

Imieniny obchodzą: Brygida, Dobrochna, Ignacy oraz Renata.

301 lat temu w Warszawie odbył się jednodniowy sejm pacyfikacyjny, tzw. Sejm Niemy, który zapoczątkował protekcję Rosji nad Rzecząpospolitą. Określenie „niemy” wzięło się stąd, że nie dopuszczono na nim posłów do głosu.

285 lata temu w Warszawie zmarł August II Mocny, król Polski i książę elektor saski.

93 lata temu w Warszawie ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadany został pierwszy próbny program radiowy w Polsce.

75 lata temu w Puławach urodził się Marian Opania, wybitny aktor, artysta kabaretowy; znany m.in. z filmów “Człowiek z żelaza”, “Awans”, “Piłkarski poker”, “Rozmowy kontrolowane”, a także komedii telewizyjnej “Cudownie ocalony”.

68 lat temu w Starej Wsi koło Oświęcimia urodził się metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

24 lata temu weszła w życie umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

15 lat temu wszedł w życie Traktat Nicejski, podpisany w lutym 2001 r., określający stosunki wewnątrz Unii Europejskiej po rozszerzeniu wspólnoty o nowe państwa.

6 lat temu w Krakowie zmarła Wisława Szymborska, poetka, eseistka; zadebiutowała w 1945 r. wierszem “Szukam słowa”, jej pierwszy tomik wierszy to “Dlatego żyjemy” (1952); kolejne tomy jej wierszy to: “Sól” (1962), “Sto pociech” (1967), “Wszelki wypadek” (1972), “Wielka liczba” (1976), “Ludzie na moście” (1986), “Koniec i początek” (1993), “Chwila” (2002), “Dwukropek” (2005) i “Tutaj” (2009); po śmierci poetki ukazał się tomik „Wystarczy” (2012); laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1996 r.

W Polsce

Uroczystość ogłoszenia nazwisk 22 kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów, których szczątki odnaleźli specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej, odbędzie się dziś o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak poinformował IPN, podane zostaną nazwiska osób, których szczątki odnalezione zostały zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chodzi o ofiary zbrodni niemieckich, komunistycznych i sowieckich.

Poszukiwania tajnych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów IPN prowadzi w całej Polsce oraz na dawnych ziemiach II RP.

Do tej pory zespołowi dr. Krzysztofa Szwagrzyka udało się odnaleźć szczątki m.in. Danuty Siedzikówny “Inki”, Feliksa Selmanowicza “Zagończyka”, mjr. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki” oraz mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory”, a także ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych ppłk. Stanisława Kasznicy.

Identyfikacji genetycznej tych bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego dokonali specjaliści z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie.

# # #

Dziś drugi dzień obrad Senatu. Na zakończenie posiedzenia odbędą się głosowania nad rozpatrzonymi ustawami.

Wczoraj wieczorem senatorowie zajęli się nowelą ustawy o IPN, która była ostatnim punktem harmonogramu posiedzenie. Nowelizacja wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej.

Do tych przepisów – uchwalonych w miniony piątek – krytycznie odniosły się władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. W sobotę podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari, zaapelowała o zmianę w tej nowelizacji. Podkreśliła, że “Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”.

Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji bez poprawek. Nie zyskały poparcia komisji poprawki zaproponowane przez senatora PO Jerzego Fedorowicza, które doprecyzowywały przepis karny noweli o IPN poprzez wprowadzenie sformułowania o “obozach koncentracyjnych” i “obozach zagłady”.

Na zakończenie posiedzenie zapewne odbędą się też głosowania m.in. nad zmianą w regulaminie Senatu, która zmierza do tego, by głosowania w sprawach personalnych były jawne. Projekt przewiduje też jawność głosowań dotyczących wyboru marszałka Senatu i jego odwołania, a także wyboru wicemarszałków Izby.

Senatorowie mają też głosować nad nowelą ustawy o działaniach administracji rządowej, która przyznaje premierowi koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad jej realizacją oraz nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów. Wydłuża też do 31 grudnia 2019 r. okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Głosowanie ma się odbyć też ws. noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która przewiduje wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej i likwidację rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nad nowelizacją ustawy o dystrybucji ubezpieczeń opóźniającą jej wejście w życie z 23 lutego 2018 r. na 1 października 2018 r. Celem ustawy jest zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia.

# # #

Dziś odbędzie się kolejne spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z lekarzami rezydentami, którzy domagają się wzrostu nakładów na zdrowie i podwyżek.

Ostatnie rozmowy lekarzy z ministrem Szumowskim odbyły się 19 stycznia. Szef MZ powiedział, że przedstawił konkretne propozycje; opinii publicznej nie przekazano szczegółów. “Pojawiło się światełko w tunelu. Mam nadzieję, że kolejne spotkania i kolejne rozmowy będą owocowały dalszym postępem tych rozmów i w efekcie uda się wynegocjować nowe rozwiązania dla dobra pacjenta, które będą satysfakcjonowały obie strony” – mówił minister. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński komentując słowa ministra, powiedział, że “tunel jest długi, (…) światełko jest dostrzegalne i to już plus”. Lekarze ocenili, że spotkanie było merytoryczne i poinformowali, że muszą omówić sprawy w swoim gronie.

Lekarze protestują od 2 października. Początkowo rezydenci prowadzili protest głodowy, z czasem zdecydowali o zmianie formy – zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out – umowę, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska. Według szacunków MZ, klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas ok. 3,8 tys. lekarzy; zdaniem protestujących, takich wypowiedzeń jest ok. 5 tys.

# # #

Przed Sądem Rejonowym w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) rozpocznie się dziś proces właściciela baru z kebabem, obok którego w noc sylwestrową rok temu doszło do zabójstwa 21-letniego mężczyzny. Oskarżony, Algierczyk z pochodzenia, odpowie za udział w bójce i nieudzielenie pomocy.

Sprawa dotyczy głośnych wydarzeń sprzed roku w pobliżu prowadzonego przez cudzoziemców baru z kebabem w centrum Ełku. Awantura przed lokalem zaczęła się po tym, jak młody mężczyzna zabrał stamtąd dwie butelki napojów i z niego wybiegł. W pościg za nim ruszył pracujący w barze Tunezyjczyk oraz właściciel lokalu. Doszło do szarpaniny, w trakcie której ełczanin został śmiertelnie ugodzony nożem. Właściciel baru został oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy, zaś Tunezyjczyk o zabójstwo. Jego proces rozpocznie się w marcu przed Sądem Okręgowym w Suwałkach.

Sprawa Algierczyka mogła rozpocząć się we wrześniu ubiegłego roku. Oskarżony przyznał się do postawionych zarzutów. Do sądu trafił wniosek o orzeczenie kary bez przeprowadzania rozprawy. We wniosku była mowa o roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, dozorze policyjnym i 5 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych – rodziny zmarłego. Jednak rodzina nie zgodziła się na taki wymiar kary i proces musi odbyć się w normalnym trybie.

# # #

Dzisiaj w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (woj. warminsko-mazurskie) minister Joachim Brudziński i wiceminister Jarosław Zieliński wezmą udział w promocji oficerskiej funkcjonariuszy policji. Nominacje na pierwszy stopień oficerski (podkomisarza) otrzyma 195 funkcjonariuszy.

Wcześniej ministrowie będą uczestniczyć w odprawie kadry kierowniczej z udziałem kierownictwa Komendy Głównej Policji i komendantów wojewódzkich.

Na świecie

BERLIN – Wizyta w stolicy Niemiec marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Głównym tematem jego rozmów z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeublem będzie bieżąca współpraca parlamentarna pomiędzy Polską i Niemcami oraz perspektywy jej rozwoju. Politycy mają również rozmawiać o możliwościach wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE. Planowane tematy rozmów Kuchcińskiego i Schaeublego obejmują także rolę Polski, Niemiec i państw Europy Środkowej w mechanizmach dynamizujących UE w Europie i świecie. Podczas wizyty marszałek Sejmu odwiedzi również muzeum „Topografia Terroru”, które dokumentuje mechanizmy niemieckiego nazistowskiego aparatu terroru. Kuchciński spotka się też z przedstawicielami niemieckiej Polonii.

BUKARESZT – Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz składa roboczą wizytę w Rumunii. Szef polskiej dyplomacji przeprowadzi rozmowy ze swym rumuńskim odpowiednikiem Teodorem Melescanu oraz spotka się z prezydentem Klausem Iohannisem. Tematami rozmów Czaputowicza będą najważniejsze kwestie w relacjach bilateralnych, współdziałanie w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach NATO, współpraca regionalna oraz najistotniejsze sprawy w agendzie UE.

BRUKSELA – Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego ma zdecydować, czy na posiedzeniu plenarnym PE będzie głosowany wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego europarlamentu Ryszarda Czarneckiego (PiS). W pierwszej połowie stycznia liderzy czterech grup politycznych w PE (chadeków, socjalistów, liberałów i Zielonych) napisali list do szefa PE Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego w związku w tym, że porównał on eurodeputowaną PO Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja na jej wystąpienie w reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte. “Jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura, ale my nie zgodzimy się na to” – wypowiedziała się Thun.

BUDAPESZT – Początek konferencji Grupy Wyszehradzkiej na temat polityki spójności z udziałem ministra infrastruktury i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego; do piątku.

PEKIN – Premier Wielkiej Brytanii Theresa May kontynuuje wizytę w Chinach; do piątku. W programie drugiego dnia pobytu sąm.in. rozmowy May z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

BERLIN – W Niemczech trwają rozmowy chadeckiego bloku CDU/CSU z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec (SPD) na temat utworzenia koalicji rządowej. Negocjacje w grupach roboczych trwać mają do piątku, a w weekend wynik rozmów ma zostać potwierdzony przez liderów partii. Jeśli umowę koalicyjną uda się wynegocjować, musi ją zatwierdzić referendum wśród członków SPD.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim odbędzie się publiczne przesłuchanie, które podsumuje sytuację w zakresie praw obywatelskich po ogłoszeniu przez przywódców unijnych na grudniowym szczycie, że osiągnięto postęp w negocjacjach dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

BERLIN – Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się z szefami rządów krajów związkowych, aby omówić sytuację z imigrantami.

BUDAPESZT – Trwa wizyta na Węgrzech delegacji sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą; do piątku.

MOSKWA – Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotka się z szefem MSZ Włoch Angelino Alfano.

PRAGA – Rozmowy szefów dyplomacji Czech i Węgier, Martina Stropnicky’ego i Petera Szijjarto.

MOSKWA – Oczekiwany jest wyrok w sprawie byłego gubernatora obwodu kirowskiego w europejskiej części Rosji Nikity Biełycha, oskarżonego o przyjęcie łapówek w wysokości 600 tys. euro. Prokurator zażądał dla Biełycha kary 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

TUNIS – Prezydent Francji Emmanuel Macron kończy dwudniową wizytę w Tunezji.

WASZYNGTON – Sekretarz stanu USA Rex Tillerson rozpoczyna pierwszą od objęcia urzędu podróż do krajów Ameryki Łacińskiej i państw karaibskich; do 6 lutego.

OSLO – Książę William, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczyna wraz ze swoją małżonką księżną Kate oficjalną wizytę w Norwegii.

MIŃSK – W Muzeum Historii Literatury Białoruskiej otwarcie wystawy poświęconej Adamowi Mickiewiczowi z okazji 220. rocznicy urodzin poety.