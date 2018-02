Cios poniżej pasa w prawie imigracyjnym

Od prawie piętnastu lat piszę w “Gazecie” o różnych sprawach dotyczących prawa imigracyjnego Kanady, w tym o bardzo często zmieniających się przepisach, zasadach i programach. Zwykle, jeśli zmiana dotyczy ulepszenia istniejącego już programu, zmian na lepsze – minister imigracji zaprasza media lub członków organizacji zajmujących się tymi sprawami, organizowane są konferencje prasowe, i zmiana taka jest nagłaśniana.

Czysta polityka, taki jest nasz świat (i był, i pewnie będzie). Natomiast inaczej, zupełnie inaczej odbywa się ogłoszenie, jeśli zmiana jest nie tak bardzo korzystna. O poniższej zmianie dowiedziałam się z… Twittera.

Mowa o programie dla tzw. caregivers – opiekunów do dzieci i do osób niepełnosprawnych (tzw. high medical needs). Dla przypomnienia: osoby, które w Kanadzie pracują w tym właśnie programie, po przepracowaniu 2 lat mogą starać się o pobyt stały.

Według najnowszej zmiany, tej po cichu ogłoszonej w ubiegły weekend przez medialnego smsa, opiekunki i opiekuni, którzy nie przepracowali dwóch lat do 29 listopada 2019 roku, nie będą się kwalifikować na pobyt stały w Kanadzie. Oba programy (opiekuni/ opiekunki do dzieci oraz do osób niepełnosprawnych) zostały wprowadzone w życie 29 listopada 2014 roku w formie pilotażowych projektów na 5 lat. Wygasają więc one 29 listopada 2019, i nie zostaną przedłużone. Rzecznik rządowy powiedział: Trwa ocena obu tych programów pilotażowych. Ocena ta pomoże ustalić jaka droga do stałego pobytu powinna zostać wprowadzona po tej dacie. Opcje zastąpienia dwóch programów pilotażowych lub wprowadzenia ich na stałę do prawdawstwa imigracyjnego zostaną sprawdzone i ogłoszone przed ich wygaśnięciem w 2019 r.”.

Co to oznacza w praktyce dla tych zagranicznych pracowników, którzy już w Kanadzie są i pracują?

Otóż te osoby, które „nie zdążą” wypracować 2 lat do listopada 2019 roku, czyli np. wszystkie osoby, które przyjechały do Kanady po 29 listopada 2017 roku, również takie, które przyjechały wcześniej, ale z jakiegokolwiek powodu straciły pracę (np. z powodu śmierci osoby, którą się opiekowały), a nie znalazły nowego pracodawcy, mogą także “nie mieć czasu”, aby wypracować pełne 2 lata. Co Państwo myślicie? Czy nie jest to cios poniżej pasa?

Tak poważna zmiana ogłoszona została bez żadnego ostrzeżenia, że może lepiej nie przyjeżdżać do Kanady i nie mieć nadziei na pobyt stały, jeżeli zamierza się postawić nogę na kanadyjskiej ziemi po 29 listopada 2017. Ponieważ wszyscy – wszyscy – którzy przyjechali od 29 listopada to poprzedniego weekendu – po prostu zostają zdyskwalifikowani, pomimo że mieli mieć wszelkie prawo mieć nadzieję, że po dwóch latach ciężkiej i mało płatnej pracy – pracy, której osoby z pobytem stałym i obywatele Kanady nie chcą wykonywać – przynajmniej jest światełko, że otrzymają pobyt stały w Kanadzie i będą mogli ułożyć sobie życie. Z takim zamierzeniem osoby te zostawiły swoje rodziny – niejednokrotnie małżonków i małe dzieci, i przyjechały do Kanady. Do Kanady, gdzie zaraz po przylocie… zgaszono to światełko. Jednym ruchem. Nie ma. Kwalifikowałeś się na program przyjeżdżając tu – no cóż, zmieniamy zasady, sorry.

Ciekawe, co Państwo sądzicie. Jeśli się nie zgadzacie z tym, co rząd zrobił – warto skontaktować się z członkiem parlamentu w Waszym rejonie, pisać listy, walczyć o sprawiedliwość. Nie zostawiać tego.

Powiem szczerze, że widziałam już wiele zmian, ale każda wprowadzana retroaktywnie – nie tylko w trybie natychmiastowym, ale obejmująca swoim negatywnym skutkiem działanie wstecz – nie jest sprawiedliwym posunięciem. Cios poniżej pasa? Czy nie? Może jest to sprawiedliwy ruch?

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.