Życie w procentach

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje

Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Czytelnicy tych tekstów są prawdopodobnie osobami, które pewniej trzymają stery swojego życia niż większość ludzi. Tak to już jest, że do podpowiedzi pomagających żyć lepiej najpóźniej sięgają ci, którzy ich najbardziej potrzebują. Każdemu jednak przydaje się uważne spojrzenie na swoje życie i dokonanie w nim – od czasu do czasu – korekty, czasem istotnej. Te najważniejsze zmiany najczęściej powinny dotyczyć nastawienia, postawy. Dla naszego zdrowia fizycznego właściwa postawa jest jednym z bardzo istotnych elementów, wpływających nie tylko na układ kostny i mięśniowy, ale również na nerwowy i krwionośny, a także na konkretne organy. Podobnie jest z życiem psychicznym, tu także postawa decyduje o energii, o kierunku działania i jego sile, czyli w konsekwencji o skuteczności naszych działań. Zmieniając postawę, zmieniamy praktycznie wszystko – możemy zmienić na lepsze lub na gorsze, a możemy po prostu zacząć żyć inaczej. Zachęcam zatem do zmiany tej postawy. Namawiam, by zacząć myśleć pozytywnie, uwierzyć w swój olbrzymi wpływ na życie, na swoje szczęście.

“Wiśta wio, łatwo powiedzieć” – jak mawiał Leszek – bohater mojego ulubionego serialu “Daleko od szosy”. Wiele osób po swojemu wyraża tę wątpliwość. To zrozumiałe, nie jest wszak łatwo tego dokonać, gdyż postawa jest zwykle efektem naszych najgłębszych przekonań, wiedzy i powtarzanego doświadczenia. Wszystko to tworzy wzorce interpretacyjne rzeczywistości, które to są przyczyną postaw. Postawa może się zmienić, kiedy dostaniemy nowe, przekonujące, silne informacje. Weźmy choćby wiedzę na temat samorozwoju: jest ona dostępna od wieków, jednakże dla niektórych ludzi nabrała siły wtedy, gdy jej podstawowe założenia i prawa potwierdziła psychologia pozytywna; a ta dopiero w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku stała się pełnoprawną nauką, wykładaną na uniwersytetach.

Psychologia pozytywna dostarcza naukowo otrzymanych wiadomości na temat szczęścia (nazywa je dobrostanem psychicznym), które ułatwiają wielu ludziom zmianę nastawienia do życia i własnej odpowiedzialności za los, szczególnie właśnie tym, którzy potrzebują naukowych dowodów i wywodów oraz danych statystycznych. Wiele badań doprowadziło do powtarzanego wszędzie wniosku, że na to, jak żyjemy i czy czujemy się szczęśliwi w 50% wpływają mechanizmy wrodzone, także genetyczne, w 40% nasze działanie i zachowania i tylko w 10% okoliczności, czyli warunki w jakich przyszło nam żyć. To bardzo ważna wiadomość dla nastawionych na naukową wiedzę ludzi. Tym razem bowiem również nauka mówi, że mamy życie w swoich rękach. 40% procent odpowiedzialności za nie spoczywa na nas i naszym działaniu. Możemy swoim zachowaniem nie tylko tworzyć wokół siebie rzeczywistość taką, jakiej pragniemy ale możemy również zmieniać siebie, poprawiać swoje wrodzone czy wynikające z wychowania cechy, a nawet – jak donosi lekarz i biolog Bruce Lipton – możemy wpływać na nasze DNA. To oczywiste, że zawsze możemy zmienić nasze otoczenie, choćby w stopniu minimalnym… a już na pewno możemy zmienić nasze do niego nastawienie. Możemy także inaczej spojrzeć na naszą przeszłość, na warunki, które towarzyszyły kiedyś naszemu życiu. Teraz możemy z niego wyjść, zamienić je na inne, małymi krokami powodować zmiany albo niezależnie od niego robić to, co jest dla nas najważniejsze. Skarżenie się na okoliczności i zwalanie na nie winy za nasze niepowodzenia czy brak czegoś, co uznajemy za ważne dla siebie, nie tylko nie ma pragmatycznego sensu, ale jest wręcz nielogiczne. To tylko 10%, a do tego jeszcze podlegające zmianie za sprawą naszych pozostałych 90 procent tego, co ma wpływ na nasze życie. Przypominam, że wyliczane przeze mnie dary, jakie dostaliśmy tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi, mieszczą się w 50% wrodzonych cech.

A jednak wielu ludziom te 10% zdaje się przesłaniać świat ich możliwości. “Takie są realia”, “taka jest rzeczywistość” – mówią. Dodają jeszcze: “Nie mogę nic zrobić, bo nie pozwalają mi na to warunki”. Warunki SĄ – one nie mają nic wspólnego z “pozwalaniem” lub “niepozwalaniem”, nie mają mocy sprawczej… ani w ogóle innej mocy niż ta, jaką nadajemy im w naszych przekonaniach. To my sami sobie pozwalamy, bądź nie. Dlatego trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że nasza sytuacja jest taka, a nie inna, bo nie wykorzystujemy właściwie 40% tego, co wpływa na jakość życia czyli działania oraz tej części z naszych 50 odziedziczonych procent, które stanowią siłę.

Uświadamiając sobie czego pragniemy i na ile różni się to od tego, co mamy, możemy uruchomić proces zmian w naszym życiu. Potrzebna jest nam do tego wola, którą przecież także mamy w naszym ludzkim zestawie cech. Łatwiej jest robić pewne rzeczy, jeśli zmieni się nastawienie, zatem proponuję, by nie zasłaniać się już warunkami, ale raczej w różnych momentach życia (zwłaszcza w tych pełnych wyzwań) mówić to, co stwierdziła nauka: to tylko 10%! Skorzystajmy z pozostałych dziewięćdziesięciu!