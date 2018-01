WOŚP nie dał się w Kanadzie

Nie ma już programu “Uratować życie”. Jego twórczyni, człowiek o wyjątkowej determinacji i uporze, oddaniu i wizji – dr Jadwiga Wojtczak nie mieszka już w Kanadzie, a to co powołała do życia legło w gruzach. Gdyby nie bezinteresowna zawiść, głupota, brak wyobraźni, do dzisiaj Polonia kanadyjska zbierałaby pieniądze, za które leczone byłyby w Polsce dzieci z ulic i przytułków ze Wschodu, które bez tej pomocy nie mają szans na normalne życie, a może już ich nie ma. Do setek takich, którym udało się dostać dar życia przez lata istnienia tego programu, dołączałyby kolejne i kolejne. A przecież nawet jedno życie ludzkie to już cały świat, a szczególnie życie dziecka…

Zadziwiające jest jak destrukcyjni potrafią być ludzie wobec bezinteresownego dobra. Nie są w stanie uwierzyć, że może ono być po prostu tym czym jest – dobrem bez żadnych podtekstów i ukrytych interesów. Idealiści zawsze niszczeni są przez ludzi, którzy ich i czynione przez nich dobro osądzają według siebie – z podejrzliwością, nieufnością i przekonaniem, że na pewno chodzi im o własny zysk, o interes, czyli o pieniądze albo władzę.

Kiedy powstała Polonia Przyszłości, organizacja dobrych, uczynnych ludzi z pasją, została od razu zajadle zaatakowana oskarżeniami, że chce przejąć władzę od Kongresu, rozbić Polonię. Co za bzdury! Po co komu była taka władza? Na szczęście, mimo ciągłych ataków i wylewanych na nas pomyj, robiliśmy swoje i kiedy patrzę na to, co ta nie tak wielka, ale skupiająca świetnych, ideowych ludzi organizacja zdołała zrobić w tak krótkim czasie, nie chce mi się wprost wierzyć. Gdyby zamiast podkładać nam ciągle kłody, te wszystkie Kongresy i inne zasiedziałe organizacje wsparły i pomogły, byłoby jeszcze lepiej. Kiedy zaproponowaliśmy wydrukowanie kartek-cegiełek na rzecz akcji “Uratować życie” na własny koszt, Kongres odmówił ich rozpowszechniania. Jakież to było żenujące w swojej małostkowości. Robiliśmy to więc sami.

Dr Wojtczak została zniszczona wraz z programem, który dla KPK był dobry tylko o tyle o ile można było go włożyć w sprawozdanie kongresowe. Kogóż tam obchodziły same dzieci? Jak opowiadała mi dr Wojtczak, na ostatecznym zebraniu zarządu KPK rozprawiającym się z nią i jej programem chciano od razu usunąć ze szpitali leczone tam dzieci!

Trwa nagonka na inny wspaniały program charytatywny – Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję, do której wszyscy powinni się włączyć, dumni z tego, że to właśnie w Polsce powstał taki ruch. WOŚP jest na szczęście za silny w Polsce, aby go zniszczyć – nie dopuszczą do tego tysiące zaangażowanych w orkiestrę ludzi w całym kraju. Kochają tę wspólnotę, dobro, które czynią, bliskość z innymi. Nie przeszkodzą pomyje i oskarżenia.

Płaczemy nad tym, że młode pokolenie spędza godziny na ulicach, w mallach, że młodzi nie mają ideałów, że tylko gry komputerowe, imprezy, nierzadko narkotyki (ja nota bene nie zgadzam się wcale z taką diagnozą młodzieży dnia dzisiejszego taka też bywa, ale nie uogólniałabym…). No to voila! Oto jest sposób na odciągnięcie jej od ekranów, mallów, drugów i wszystkiego innego, od czego chcemy ją odciągnąć. Jeżeli podnieca młodych ludzi pomaganie innym cóż może być lepszego i bardziej pożądanego? A do tego wszystkiego, co roku poprzez cały proces przygotowań, młodzi dowiadują się o kolejnych grupach potrzebujących, muszą pomyśleć o tym, że są inni, którzy wymagają pomocy. Opcja udzielania tejże pomocy, pracy dla innych staje się dla nich nagle możliwo- ścią, która na pewno bez istnienia Orkiestry nie przychodziłaby im nawet do głowy.

To młodzi, ale przecież takie uwrażliwienie na potrzeby innych przydaje się nie tylko młodzieży. Iluż dorosłych żyje w swoim małym światku: rodzina, telewizor, zakupy i spać. Ich także dobrze otworzyć na innych. I tego także dokonuje Orkiestra.

W Kanadzie Orkiestra zagra za tydzień po raz kolejny. Stoją za tym wspaniali pełni oddania ludzie. Znowu akcja na pewno spotka się z epitetami, wolontariusze będą obrażani, przepędzani, ale dobre serca jak serduszka WOŚP przewalczą nienawiść. Wesprzyjmy ją datkami, a także przyjściem do Fregaty na finałowy koncert 14 stycznia. Tam spotkamy się w gronie tych, którzy pracowali przy przygotowaniach, realizowali zbiórkę i wspierają wielki ruch, jakiego nigdzie na świecie nie ma i który powinien stanowić powód do dumy i jedności Polaków.

Kiedy patrzę na to ile zła wytaczane jest wobec dobra, pęka mi serce. Trzeba unikać toksycznych, podejrzliwych ludzi, bo zapiekłe w nich urazy, frustracje, kompleksy mają destrukcyjną moc. Trzeba otaczać się ludźmi dobrymi w sposób może idealistyczny, ale szczery i prawdziwy. Nie ma nic złego w idealizmie – może tylko brak mu odporności na zło, które jest weń miotane, ale i tak, wierzę głęboko, zwycięży.