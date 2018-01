Widziane z samolotu

FELIETON Z POLSKI/AUSTRII: Z 8-go piętra

Wylądowaliśmy na lotnisku imienia Lecha Wałęsy. Jeszcze.

Tanie loty na Sylwestra i Nowy Rok sprowadziły południową połowę Polski do tej północnej, do Trójmiasta. Pełne samoloty rozweselonych, podekscytowanych pań, panienek, podstarzałych panów jadących “na łowy” noworoczne albo na łowy nadziei na kolejny rok. Wracali tymi samymi towarzyskimi zestawami, co wsiadali, ale bardziej już niźli o nowe towarzyskie przygody prosili o zdrowie, o pożegnanie z kacem. Duże powodzenie miały domówkipiżamówki w znanym, towarzysko bezpiecznym gronie, by nie skończyć z bitką czy nieprzyjemnościami. Ale i skromne imprezy pośród obcych, by nie trzeba było koniecznie prowadzić konwersacji i tańczyć z nietańczącym kumplem czy koleżanką. I nie ubierać, nie stroić się, nie prężyć piersi czy wciągać brzuchów. Na pewno jedzenie się liczyło w tego Sylwestra, coś wykwintnego, niekoniecznie w wielkich ilościach. Tak przynajmniej było pośród moich znajomych.

Gdańsk zachwyca. Smakowitym wystrojem świątecznym ulic, czystością, oświetleniem, dobrym gustem, uśmiechem. Rzesze ludzi się o siebie trochę obijają, ale w knajpkach miła, uprzejma obsługa, artystycznie podane jedzenie, do tego smakowicie; na pewno magia chwili miała wpływ na moje słowa. Ale nie zmienię ich.

Gdynia, Sopot, wspaniałe nowe pociągi SKM-u, odrestaurowane i całkiem nowe stacje powstałe dzięki “matce Unii” także wzbudzają radość z tej “zrujnowanej Polski”. Uczciwie wszyscy kupujemy bilety, chcemy być fair wobec wydanych pieniędzy na nasz komfort, podnosimy psie kupy i papiery, a na pewno coraz więcej z nas. Choć… po południowym spacerze noworocznym z psem Pluto przyniosłam noworoczną kupę na bucie – na szczęście, a niech tam!

Tu morze uwalnia przestrzenie i myślenie, nie ogranicza, a pełnia księżyca jedna z piękniejszych od miesięcy (no i odbijająca się spokojnym morzu) magnetycznie przyciągała… Spacery, spacery, krzyki ptactwa, trzepot wielkich łabędzich skrzydeł, nowe-stare miejsca, wschody słońca witane na plaży (8 rano, więc to było możliwe), powietrze, powietrze… Sopocki “Monciak” pełen ludzi, ale już schodząc w bok można się pięknie rozejść pomiędzy 100-paroletnie kamienice, których mieszkania w większości służą za kwatery turystom, za kosmiczne ceny. Nawet Skandynawom zaczyna być zbyt drogo. Tak mówi kolega, Piotr z Sopotu.

Babcie moherowe i smoleńskie ruchy oprotestowały i wygoniły stamtąd coroczne towarzyskie letnie tenisowe wydarzenia, za to korty niszczeją i jest święty spokój. Żyją i mnożą się za to letnie skwery czy parki im. małżonków Kaczyńskich np. w Sopocie. Są na szczęście Miłosza także, Niemena… Na pięknym budynku w Sopocie przy ul. Kościuszki, gdzie kiedyś uczył Lech Kaczyński, Piotr pokazał nam wielki plafon, gustowny jak na wszelkie szkaradne podobizny postsmoleńskie, z własnym reflektorem i plastikowymi kwiatami. Fotografujemy się za to wespół w zespół z nazwą lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, ba, nawet jeszcze jest na lotnisku wspominkowy info-punkt o historii działalności Lecha Wałęsy od czasu strajków w stoczni. Nie usunięto go (jeszcze).

Za obowiązek uznaliśmy wizytę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale 31.12 było nieczynne. Jednak w ostatnie dni roku bilety były niemal wykupione. Może innym razem. Za to nie był zamknięty – wstęp za dwazłote dorośli i jeden złoty reszta populacji – gotycki kościół im. Św. Brygidy, świątynia ks. Jankowskiego, kolebka duchowa Solidarności. Obok niej stoi na cokole dość pysznie podobizna ks. Jankowskiego. Ale świątynia zadumy, ducha i wiary, pewnie i nadziei dawniej, to już nie to miejsce. Już nie. Odkąd odsłonięto to pełne bogactwa i przepychu miejsce, ołtarz bursztynowy bijący świeżym blaskiem, nie ma miejsca na skupienie. Są zdjęcia, spacery, półgłośne rozmowy, mało dyskretne zwiedzanie. Gdybym tam jako pielgrzym przybyła, straciłabym wiarę w boga, a otrzymała w zamian zdumienie wobec człowieka i jego zdolności ściągania pieniędzy, darów, dziesięcin od maluczkich, strojenia się, złocenia, by pokazać… co, chwałę, blask? Czyj? Wielkość? Kleru czy Najwyższego? Aaa, stąd niemal usunięto zdjęcia, ślady Lecha Wałęsy, przyjaciela ks. Jankowskiego. Ale dwa zdaje się przetrwały… Ku radości wielu zwiedzających ten kościół.

Budynek swoją przestrzenią, strzelistością, zarazem prostotą zamysłu budowniczych sprzed kilku stuleci starcza jako dom i miejsce skupienia, oddania się zadumie, medytacji. Te ozdoby, choćby i najsmakowitsze dla kogoś (mnie się nie podobają), błyski, symbole ze szlachetnych tworzyw przekupują moje myśli. Każą mi jedynie pytać: po co, komu to potrzebne, której władzy, politykom? Bo że ziemskim, to nie mam wątpliwości. To jak pełen blichtru i sztucznego uśmiechu i troski o dobre wrażenia Sylwester w Zakopanem. Prymitywny, arogancko płytki, bezczelnie drogi i opisany przez samozachwyconego szefa TV, Kurskiego, jako wielki sukces i “wspólnota”. Tak, wspólnota pod wezwaniem Zenka Martyniuka z disco polo, Maryli Rodowicz i jakiejś gwiazdy jednej piosenki. Nikt mnie nie pytał, przypomnę, czy chcę na takie byle co wydać pieniądze z moich podatków. Bo nie wydałabym grosza na nich, ale za to wydam na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, z mojej prywatnej kiesy. Moje dzieci i moi staruszkowie z rodziny korzystają z jego pomocy. Nie byle jakiej, nie tandetnej, nie przegadanej.

Obiecuję: nie wszystkie nazwy zmienimy na nazwisko “Kaczyński”, ulice, skwery, place, parki, jeziorka, oczka, stacje. Ja także nie zamierzam zmienić mojego pięknego nazwiska. Jeśli będzie taki nakaz, oflaguję się, będę strajkować, wybiorę inne, np. Franciszek (aktualny skromny papież) albo Schoenborn, kardynał austriacki, który prosi na Nowy Rok, by słowo “azyl” nie było dla nikogo obrazą, a “azylanta” traktować dobrze.

Cześć, dobrego, przyjaznego 2018!