Pytania i odpowiedzi

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Zmiany w moim życiu dotyczące nastawienia do życia zaczęły się od mojego – myślałam, że retorycznego – pytania: Czy to już zawsze tak będzie? “Tak” – czyli niespecjalnie dobrze, mało satysfakcjonująco, bez poczucia spełnienia i z permanentnym przekonaniem, że to nie tak miało być…

Nie sądziłam, że ktoś mnie słucha. Włożyłam w to pytanie całą swoją frustrację, cały żal… Włożyłam też chyba nadzieję na lepsze, jako że ta nigdy mnie nie opuszczała. Gdzieś podskórnie czy – teraz już to wiem – podświadomie czułam, że mogę mieć więcej z życia i mogę też więcej z siebie dać. Czułam, że życie to coś więcej niż to, czego doświadczam codziennie. I chyba to przekonanie również było w moim głosie.

Okazało się, że byłam słuchana. Jesteśmy słuchani, szczególnie wtedy, kiedy w naszych pytaniach czy życzeniach obecne są silne emocje. Kto czy Co nas słucha? Nazwijmy to w zgodzie z naszym światopoglądem, jak kto czuje: Bóg, Wszechświat, Universum, Podświadomość Zbiorowa, Zupa Myśli?

Już następnego dnia przyszła odpowiedź. W pralni znalazłam książkę Erica Butterwortha “Discover The Power Within You”. Wszystko co potrzebowałam na początku usłyszeć na temat lepszego życia, znalazłam w tej książce. Było w niej o innym nastawieniu do bycia człowiekiem, do życia w ogóle, do tego, kim jestem i co mogę zrobić w świecie. Było o sile, jaką mam, do której mogę dotrzeć i wykorzystać ją dla celów lepszego życia – swojego i innych. Wymagać to będzie jedynie nieco pracy… ale są wskazówki, odpowiedzi i podpowiedzi, mistrzowie.

Ta książka zmieniła sposób, w jaki patrzyłam dotąd na siebie i na świat; przeżyłam coś co mądrze nazywa się “przesunięciem paradygmatu postrzegania rzeczywistości”, a bardziej zrozumiale – “zjawiskiem Aha!” Aha! To tak wygląda! To tak można do tego podejść, tak można myśleć o sobie i życiu! Ależ to oczywiste! Tak mniej więcej przebiega ten proces. To natychmiastowe, wręcz spektakularnie inne spojrzenie na jakąś sytuację czy szerzej – na rzeczywistość.

Potem pojawiły się inne pytania: Dlaczego tego dotąd nie wiedziałam? Dlaczego nie uczyli mnie tego na psychologii?! I CO NA TO PSYCHOLOGIA? Na te pytania również dostałam odpowiedzi.

Zmiana sposobu myślenia to najlepszy sposób na nowe zachowanie. Tak było ze mną. Szybko zaczęłam zmieniać siebie i swoją rzeczywistość. Zrozumiałam również, że trzeba pytać i szukać odpowiedzi, to najszybciej nas doprowadzi do zmiany myślenia. Tak, trzeba pytać. Niekoniecznie głośno. Można napisać pytanie, można je nawet pomyśleć… byle z sercem, byle z silną emocją. Odpowiedzi przyjdą.

Dostałam odpowiedzi – i wciąż je dostaję – na wiele różnych pytań. Wciąż pytam. Rada aby pytać, jest nawet w Piśmie Świętym: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt.7) To proszenie, kołatanie, a zwłaszcza szukanie to także pytania. Ważniejsza niż wskazówka, by pytać czy szukać, jest obietnica, że to zostanie nam dane. Tak, dostajemy odpowiedzi, znajdujemy, to, czego szukamy, otwierają nam się niezbędne drzwi… Jednak trzeba być przynajmniej przygotowanym na pojawienie się odpowiedzi, rozwiązania czy otwartych drzwi. Trzeba czuć, kiedy się pojawią, że to jest właśnie odpowiedź dla nas. Trzeba chcieć to dostrzec.

Viktor Frankl napisał w “Woli sensu” ” Osobiście jestem przekonany, że jeśli niebo istnieje i wysłuchuje naszych modłów, to spełniając je skrywa swoje działanie pod płaszczykiem naturalnej kolei zdarzeń.” Możemy zatem tego nie zauważyć, uznać to za przypadek. Szkoda by było, bo takie myśli nie wpłyną pozytywnie na motywację do dalszego pytania i szukania odpowiedzi.

Bóg ani Wszechświat czy Zupa Myśli nie przemówi do nas inaczej niż przez ludzi, przez to, co robią i co mówią. Czasami zdarza się, że myśl sama pojawia się w naszej głowie. Najczęściej jednak to może być książka, artykuł, albo jedno przeczytane zdanie, przydrożny znak, film, fragment kazania w kościele, “przypadkowo” usłyszana wypowiedź nieznajomego człowieka. Nagle w naszym życiu pojawiają się jacyś ludzie, którzy coś robią, albo mówią, którzy odpowiadają na nasze pytania, na nasze szukanie, którzy dają nam odpowiedź i wskazują drogę. Wiem, że dla wielu osób jestem często taką osobą i to jest źródłem mojej wielkiej radości. To moimi słowami dostają to, czego potrzebują, dostają odpowiedzi. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że o coś prosimy i odpowiedź przychodzi pozornie nieproszona. Wtedy należy wyrazić wdzięczność i dalej stawiać już świadome pytania.