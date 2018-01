Premier wyjaśnia sprawę Omara Khadra

Premier Kanady Justin Trudeau, od kiedy został wybrany premierem, podkreśla ważną rolę bezpośredniej interakcji ze zwykłymi Kanadyjczykami. W związku z tym spotyka się z nimi w wielu miejscach, gdzie przyjmuje bardzo nieoficjalny sposób bycia, bez marynarki, z zakasanymi rękawami i odpowiada na różne trudne pytania.

W czasie ostatniego publicznego spotkania tzw. townhall na Uniwersytecie McMaster w Hamilton Trudeau odpowiedział kobiecie, która krzyczała do niego krytykując wypłacenie rekompensaty w wysokości 10,5 mln dol., którą jego rząd wypłacił latem byłemu więźniowi Guantanamo Bay Omarowi Khadrowi. Pieniądze te zostały wyasygnowane w ramach ugody zamykającej sprawę sądową, w której oskarżono rząd federalny o to, że nie uszanował praw obywatelskich, zagwarantowanych przez kanadyjską konstytucję Khadrowi.

Trudeau, który przyznał, że wielu ludzi irytuje ta wysoka kwota, powiedział, że on także nie jest zadowolony z wypłacenia tak dużych pieniędzy, lecz gdyby kontynuowano proces sądowy, mogłoby to kosztować podatników między 30 a 40 mln dol. “Ta ugoda nie ma nic wspólnego z tym co Omar Khadr zrobił czy nie zrobił, jest ona powiązana z tym co kanadyjski rząd zrobił lub nie zrobił i co się dzieje gdy kanadyjski rząd odwraca się plecami i nie broni praw obywatela Kanady, pozwala na to aby Kanadyjczyk był torturowany i źle traktowany. W takiej sytuacji wszyscy musimy za to płacić.”

W samym natomiast parlamencie premier Trudeau jest ostatnio nagabywany pytaniami. Szczególnie we wtorek pojawiły się pytania na temat jego kontrowersyjnych wakacji rodzinnych na prywatnej wyspie na Bahama należącej do Agi Khana. Wyprawa ta miała miejsce ponad rok temu ale premier jest nadal krytykowany za to, że zgodził się na goszczenie na koszt gospodarza w domu osoby, która ma interesy w sprawach, o których decyduje rząd federalny. Trudeau powiedział w czasie interpelacji w parlamencie, że gdyby wiedział, iż powinien się w tej sprawie zgłosić do komisarza do spraw etyki na pewno by to zrobił zanim skorzystałby z tych wakacji u dobrego znajomego.